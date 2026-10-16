https://ukraina.ru/20261016/zaschitnik-respubliki-10-let-bez-motoroly-1083857158.html

Защитник Республики: 10 лет без Моторолы

Защитник Республики: 10 лет без Моторолы - 16.10.2026 Украина.ру

Защитник Республики: 10 лет без Моторолы

16 октября 2016 года в подъезде одной из панельных девятиэтажек в центре Донецка прозвучал взрыв: взрывчатка, заложенная с внешней стороны лифта, унесла жизнь одного из самых знаменитых командиров ополчения ДНР первой волны — Арсена Павлова (позывной "Моторола").

2026-10-16T14:37

2026-10-16T14:37

2026-10-16T14:37

эксклюзив

арсен павлов "моторола"

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Его жена Елена Павлова и дети – дочь Мирослава (родилась в 2015 году) и сын Макар (2016 год) – могли погибнуть вместе с мужем и отцом, если бы не холодная осенняя погода. Они, зная, что Моторола должен вот-вот приехать, ждали его перед подъездом. Так как его долго не были, а они замерзли, Елена решила подняться в квартиру, не дожидаясь мужа. Это и спасло их от смерти.Мотороле было 33 года – возраст Христа.Он родился 2 февраля 1983 года в Коми АССР, в Ухте. В 15 лет остался сиротой, его воспитанием занималась бабушка. Срочную службу, будучи связистом, проходил в составе 77-й бригаде морской пехоты. Участвовал в чеченской кампании. На гражданке накануне Русской весны в Новороссии жил в Ростове-на-Дону, работал на автомойке. Еще до переезда на юг России освоил профессию мраморщика-гранитчика.По характеру Арсен Павлов был человеком энергичным и деятельным, поэтому, когда на Юго-Востоке Украины началась Русская весна, он сразу же к ней присоединился. В марте 2014 года его можно увидеть на видео с харьковских пророссийских митингов. Там он был рядовым участником.Вместе с отрядом Игоря Стрелкова (52 человека) Арсен 12 апреля 2014 года перешел российско-украинскую границу и участвовал в захвате административных зданий в Славянске.Как вспоминал потом в интервью интернет-изданию Украина.ру один из участников обороны Славянска Дмитрий Жуков (позывной "Кедр"), к их группе Моторола присоединился в Крыму, на территории заброшенного пионерского лагеря, за несколько дней до отъезда в Ростов-на-Дону, откуда добровольцы должны были стартовать в Славянск. "Кедру" он запомнился веселым, неагрессивным и не высокомерным человеком."Он оправдывал свой позывной: постоянно крутился, вертелся, был очень подвижным. Мы его называли либо "Моторолой", либо "Мотором". Помню, когда мы ехали уже в Ростов в автобусе, он не мог спокойно усидеть на своем месте, разговаривал "на все четыре стороны" – и с теми, кто сидел спереди, и сзади, и справа, и слева. Он создавал лишний шум. Это несколько раздражало.Я ему даже сказал тогда, чтобы его несколько успокоить: "Послушай, Мотор, угомонись! Если о нас в будущем будут снимать фильм, то тебя в нем не будет, потому что не смогут найти актера, который смог бы тебя в нем сыграть, настолько ты шумный и вертлявый".У него был веселый характер, он постоянно хохмил, был очень открытый. Постоянно – хи-хи да ха-ха. Правда, о себе ничего не рассказывал. Мы все о себе не очень сильно тогда распространялись", – вспоминал Кедр.Мотороле, учитывая его опыт войны в Чечне, через 2-3 недели после прибытия в Славянск было поручено сформировать "бронетанковое подразделение", которое вело борьбу с тяжелой техникой ВСУ."Они стали охотниками за украинскими танками. На вооружении у них были ПТРД (противотанковое однозарядное ружье), ПТРС системы Симонова (противотанковое самозарядное ружье), РПГ-7 (ручной противотанковый гранатомет), ПТУР (противотанковая управляемая ракета). В подразделении Моторолы воевало 30-40 человек. Небольшими группами – по 5-6 человек – они были распределены по другим нашим подразделениям.К себе в подразделение Мотор набирал только молодых парней – лет 18-19. Так к нему попал "Воха" – Владимир Жога, который после смерти Мотора возглавил "Спарту". Он в 2022 году погиб при освобождении Волновахи. Я же в отличие от Мотора набирал в подразделение состоявшихся взрослых харизматичных мужиков.Моторола в Славянске воевал хорошо. И этим заслужил свой авторитет. Одни заглядывали ему в рот, другие – относились спокойно. Кстати, в Семеновке, где мы начинали, он нашел свою будущую жену – местную девушку по имени Елена (это была его будущая жена – Елена Коленкина)", – рассказал Кедр.Именно в Славянске Моторола получил мировую известность. Его запомнили в "космическом шлеме" (такие носили тогда спецназовцы на постосоветском пространстве) и в бронежилете. Выглядел как космонавт. Также он запомнился тем, что включал записи исламских намазов, которые транслировались на украинские позиции через большие колонки. Эта уловка должна была создать у ВСУ впечатление, что против них воюют чеченцы. По задумке, присутствие гостей с Северного Кавказа должно было запугать и снизить боевой дух украинских бойцов: мол, Россия уже пришла в Донбасс."Кедр" вспоминает, что Моторола участвовал в неудачном налете стрелковцев на танковую часть в Артемовске. Тогда в Моторолу попало три пули: одна – в бронежилет, вторая – по касательной – в его "космический" шлем, третья – в магазин автомата.5 июля Стрелков без приказа оставил Славянско-Краматорскую городскую агломерацию и ушел в Донецк. Вместе со Славянской бригадой ушел и Моторола.В столице ДНР он создал своё подразделение – батальон "Спарта". С ним участвовал в боях за Саур-Могилу, за Иловайск, за Донецкий аэропорт и за Дебальцево. Ему было присвоено воинское звание – полковник. В 2015 году ему было присвоено звание Героя ДНР. В 2022 году посмертно был представлен к Ордену Мужества.11 июля 2014 года Арсен Павлов и Елена Коленкина поженились в Донецке. Елена взяла фамилию мужа и стала Павловой. В интервью интернет-изданию Украина.ру она рассказала об их знакомстве:"Познакомились мы в Семеновке, в школе (2 июля). В ней я раньше училась, там базировались наши ребята из ополчения.Школу стали обстреливать из-за реки, из-за Торца, и наш командир в такой суматохе, возможно даже где-то в панике, бегал, не понимал, что делать, потому что у нас толком ни оружия не было, ничего. Он бегал и кричал: "Где Моторола?"Сижу под лестницей и курю. У меня такое состояние, когда ты не спал пару суток, поэтому тебе абсолютно все равно, стреляют или не стреляют. Сухой подбегает: "Лена, у тебя есть номер Моторолы"? Отвечаю: "Сухой, я вообще понятия не имею, кто это". Спрашивает: "Ты что, телевизор не смотришь?" Говорю: "У нас света нет второй месяц, в поселке, о каком телевизоре может идти речь".Кипиш продолжается, стали всех спускать в кочегарку, в подвальное помещение. Немножко поутихло, и в этот момент приезжает кроссовый мотоцикл, а за ним внедорожник. Выгружаются какие-то ребята.Я стояла на кухне школы, что-то готовила ребятам. Зашел Арсен, а я помыла только пол. Он зашел в грязных берцах и натоптал жутко. Я безумно разозлилась, сказала ему что-то грубо, может быть, даже матом, чтобы он вышел, помыл обувь, а потом зашел…Арсен (после того, как помыл берцы – прим.) попросил: "Сделай чай, пожалуйста". Я была такая злая, говорю: "Послушайте, вас около ста человек, я одна девчонка, вообще одна, никого больше не было. Можно как-то уважать чужой труд?"Говорю: не буду делать чай, вон чайник, сам знаешь, что делать, сам сделаешь. Он поворачивается, смотрит на меня пристально и говорит: "Ты такая борзая". Отвечаю: "Ну, какая есть". А он: "Ты мне сына родишь".Я так повернулась, на него посмотрела и говорю: "Слишком самоуверенно". А на следующий день он мне сделал предложение...".Дело было так: Моторола приехал к Елена вместе со своим другом и подчиненным Владимиром Жогой. Приехали с букетом цветов и плюшевым бегемотиком."Я спрашиваю: что за праздник? Арсен отвечает: "Никакого праздника — выходи за меня замуж!" У меня глаза по пять копеек, у Вохи еще больше. Говорю: ты что, шутишь, я только вчера вечером узнала, как тебя зовут. Он: нет, не шучу.Я: ты дурак? Он: да! Типа да, дурак, говорит, но вопрос не отменяется. Ты согласна? Отвечаю: да, согласна", – рассказала Елена.Её не смущала их с Арсеном разница в росте. По ее словам, у нее 184 см, а у него 172 см. Ей тогда был только 21 год.Свидетелем со стороны Моторолы на свадьбе был "народный губернатор Донецкой области" Павел Губарев, которого только два месяца назад выпустили по обмену из киевских застенков. Кольца купил Арсен. В свадебное путешествие молодые отправились в Крым. Через два года Моторолы не стало.Он не забыт. Похоронен на кладбище "Донецкое море". Там установлен монумент из черного мрамора. На нем изображен Моторола на фоне карты ДНР и надпись: "Как много нашего ушло с тобой, как много твоего осталось с нами". Его бюст стоит в Донецке в Парке Ленинского комсомола. Также памятник ему установлен на Саур-Могиле. В его родной Ухте установили его бронзовый памятник и открыли мемориальную доску на фасаде школы, в которой он учился.Главное, в этой истории то, что спустя годы в Донецке все прекрасно помнят, кто защитил город и Республику от прихода бандеровцев.

https://ukraina.ru/20230202/1043198662.html

https://ukraina.ru/20190411/1023287761.html

https://ukraina.ru/20230918/1049477298.html

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