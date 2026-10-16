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"Хватает даже с ремонтами": Новак развеял страхи после атак на НПЗ
"Хватает даже с ремонтами": Новак развеял страхи после атак на НПЗ - 16.10.2026 Украина.ру
"Хватает даже с ремонтами": Новак развеял страхи после атак на НПЗ
Российские мощности по производству дизельного топлива вдвое превышают потребности внутреннего рынка. Об этом 16 октября заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели
2026-10-16T14:34
2026-10-16T14:34
2026-10-16T14:34
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"Мощность по производству дизельного топлива в два раза превышает потребности внутреннего рынка. Хватает даже с учётом ремонтных работ по отдельным установкам, хватает и для обеспечения внутреннего рынка, и для того, чтобы обеспечивать поставки на экспорт с учётом тех цифр, о которых мы ранее говорили", — сказал он.По словам Новака, в этом году из-за находящихся в ремонте мощностей показатели несколько ниже, однако в целом топлива достаточно как для внутреннего рынка, так и для экспорта."Любые атаки, если они приводят к остановке основного оборудования для ремонта, негативно влияют на выпуск продукции", — добавил вице-премьер.9 октября Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным анонсировал поставки российского дизеля. После этого Минфин США временно вывел их из-под санкций до 7 апреля 2027 года. О топливной сделке – подробнее в интервью Дениса Рудометова Украина не сможет сорвать дизельную сделку, даже если продолжит бить по НПЗ в России Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, США, Камил Новак, НПЗ, Минфин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
"Хватает даже с ремонтами": Новак развеял страхи после атак на НПЗ
Российские мощности по производству дизельного топлива вдвое превышают потребности внутреннего рынка. Об этом 16 октября заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели
"Мощность по производству дизельного топлива в два раза превышает потребности внутреннего рынка. Хватает даже с учётом ремонтных работ по отдельным установкам, хватает и для обеспечения внутреннего рынка, и для того, чтобы обеспечивать поставки на экспорт с учётом тех цифр, о которых мы ранее говорили", — сказал он.
По словам Новака, в этом году из-за находящихся в ремонте мощностей показатели несколько ниже, однако в целом топлива достаточно как для внутреннего рынка, так и для экспорта.
"Любые атаки, если они приводят к остановке основного оборудования для ремонта, негативно влияют на выпуск продукции", — добавил вице-премьер.
9 октября Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным анонсировал поставки российского дизеля. После этого Минфин США временно вывел их из-под санкций до 7 апреля 2027 года.
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