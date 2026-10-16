Миллионы в тени: НАБУ и САП заподозрили экспертов в занижении цены элитной квартиры жены экс-офицера СБУ
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкБитва в коррупционном поле — украинский Высший антикоррупционный суд стал отменять решения НАБУ и САП по взяточникам
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НАБУ и САП выдвинули подозрения судебным экспертам в умышленном занижении стоимости квартиры жены бывшего руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка почти на 10 миллионов гривен (более 18,6 млн рублей)
По информации следователей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), суть схемы заключалась в следующем: в декабре 2023 года супруга Витюка приобрела квартиру, реальная стоимость которой составляла 21,6 миллионов гривен (более 40,34 миллионов рублей). Однако в официальном договоре купли-продажи стороны указали сумму в 12,8 миллионов гривен (около 24 миллионов рублей).
Впоследствии привлеченные специалисты из Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) подготовили заключение, в котором оценили недвижимость в 12,3 миллионов гривен (около 23 миллионов рублей). По данным следствия, для получения нужного результата эксперты использовали в качестве аналогов совершенно неподходящие объекты. В ходе другого исследования они проигнорировали отзыв материалов детективами НАБУ и оформили итоговый документ задним числом.
Самому Илье Витюку антикоррупционные ведомства предъявили официальные подозрения в незаконном обогащении и внесении ложных данных в электронную декларацию в сентябре 2025 года.
В ответ на выдвинутые обвинения экспертам Служба безопасности Украины назвала действия правоохранителей местью. В ведомстве напомнили, что в июле текущего года СБУ задержала нескольких сотрудников НАБУ. Сразу после этих событий сотрудники СБУ обвинили одного из детективов бюро в приобретении жилья за 100 тысяч долларов через подставное лицо — мать близкой подруги офицера. Подробнее о противостоянии украинских силовиков — в публикации Война СБУ и НАБУ обостряется, очередные успехи ВС РФ: главное на вечер 10 сентября.
Впоследствии привлеченные специалисты из Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) подготовили заключение, в котором оценили недвижимость в 12,3 миллионов гривен (около 23 миллионов рублей). По данным следствия, для получения нужного результата эксперты использовали в качестве аналогов совершенно неподходящие объекты. В ходе другого исследования они проигнорировали отзыв материалов детективами НАБУ и оформили итоговый документ задним числом.
Самому Илье Витюку антикоррупционные ведомства предъявили официальные подозрения в незаконном обогащении и внесении ложных данных в электронную декларацию в сентябре 2025 года.
В ответ на выдвинутые обвинения экспертам Служба безопасности Украины назвала действия правоохранителей местью. В ведомстве напомнили, что в июле текущего года СБУ задержала нескольких сотрудников НАБУ. Сразу после этих событий сотрудники СБУ обвинили одного из детективов бюро в приобретении жилья за 100 тысяч долларов через подставное лицо — мать близкой подруги офицера. Подробнее о противостоянии украинских силовиков — в публикации Война СБУ и НАБУ обостряется, очередные успехи ВС РФ: главное на вечер 10 сентября.
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