https://ukraina.ru/20261016/milliony-v-teni-nabu-i-sap-zapodozrili-ekspertov-v-zanizhenii-tseny-elitnoy-kvartiry-zheny-eks-ofitsera-1083860547.html

Миллионы в тени: НАБУ и САП заподозрили экспертов в занижении цены элитной квартиры жены экс-офицера СБУ

Миллионы в тени: НАБУ и САП заподозрили экспертов в занижении цены элитной квартиры жены экс-офицера СБУ - 16.10.2026 Украина.ру

Миллионы в тени: НАБУ и САП заподозрили экспертов в занижении цены элитной квартиры жены экс-офицера СБУ

НАБУ и САП выдвинули подозрения судебным экспертам в умышленном занижении стоимости квартиры жены бывшего руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка почти на 10 миллионов гривен (более 18,6 млн рублей)

2026-10-16T14:24

2026-10-16T14:24

2026-10-16T14:24

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По информации следователей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), суть схемы заключалась в следующем: в декабре 2023 года супруга Витюка приобрела квартиру, реальная стоимость которой составляла 21,6 миллионов гривен (более 40,34 миллионов рублей). Однако в официальном договоре купли-продажи стороны указали сумму в 12,8 миллионов гривен (около 24 миллионов рублей). Впоследствии привлеченные специалисты из Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) подготовили заключение, в котором оценили недвижимость в 12,3 миллионов гривен (около 23 миллионов рублей). По данным следствия, для получения нужного результата эксперты использовали в качестве аналогов совершенно неподходящие объекты. В ходе другого исследования они проигнорировали отзыв материалов детективами НАБУ и оформили итоговый документ задним числом.Самому Илье Витюку антикоррупционные ведомства предъявили официальные подозрения в незаконном обогащении и внесении ложных данных в электронную декларацию в сентябре 2025 года.В ответ на выдвинутые обвинения экспертам Служба безопасности Украины назвала действия правоохранителей местью. В ведомстве напомнили, что в июле текущего года СБУ задержала нескольких сотрудников НАБУ. Сразу после этих событий сотрудники СБУ обвинили одного из детективов бюро в приобретении жилья за 100 тысяч долларов через подставное лицо — мать близкой подруги офицера. Подробнее о противостоянии украинских силовиков — в публикации Война СБУ и НАБУ обостряется, очередные успехи ВС РФ: главное на вечер 10 сентября.

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