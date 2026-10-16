Падок на славу и пиар: "семья" Зеленского лишилась еще одного "верного пса" - 16.10.2026 Украина.ру
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Падок на славу и пиар: "семья" Зеленского лишилась еще одного "верного пса"
Падок на славу и пиар: "семья" Зеленского лишилась еще одного "верного пса" - 16.10.2026 Украина.ру
Падок на славу и пиар: "семья" Зеленского лишилась еще одного "верного пса"
На Украине на фоне подготовки к тяжелейшей зиме нарастают противоречия между Владимиром Зеленским и недавно назначенным премьер-министром Сергеем Корецким. Об этом украинскому изданию "Страна.ua" сообщили несколько источников в политических кругах
2026-10-16T14:33
2026-10-16T14:33
новости
украина
банковая
владимир зеленский
сергей корецкий
тимур миндич
офис президента
набу
укрнафта
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Сергей Корецкий — не случайный человек. Его продвигали люди из ближайшего окружения Владимира Зеленского: глава Офиса президента Андрей Ермак, соратник главы киевского режима Тимур Миндич и другие. Сначала он возглавил "Укрнафту" — компанию, которую отобрали у олигарха Игоря Коломойского*. Еще летом 2022 года к Коломойскому* приходил экс-заместитель главы ОП Ростислав Шурма с предложением отдать акции. По словам самого Коломойского*, Шурма действовал по поручению Зеленского и Ермака. Тогда же олигарха лишили украинского гражданства — как он считает, именно для давления в вопросе "Укрнафты". После перехода компании под контроль власти она, по словам Коломойского*, стала "кормушкой для коррупционеров". И вот здесь появляется Корецкий. По версии источников на рынке, в "Укрнафту" его привел именно Миндич. "На рынке Корецкого считают человеком Миндича. А если более широко — то топ-менеджером самого Зеленского и его ближайшего окружения, в которое, помимо Миндича, входят также Ермак, [Сергей] Шефир, [Алексей] Чернышов", — говорил тогда источник на топливном рынке.Именно эту историю недоброжелатели Корецкого называют главным доказательством его связей с "Семьей" Зеленского. В августе 2025 года депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что на записях НАБУ в квартире Миндича обсуждался "рейдерский захват" этой компании. Корецкий это не комментировал, зато развернул пиар-кампанию, где его представляли эффективным "антикризисным менеджером".Весной 2025 года Корецкий возглавил "Нафтогаз Украины". Участники рынка о его работе отзывались коротко: "почти ничего не изменилось". НАК, как и другие госкомпании, остается коррупционной кормушкой — особенно на закупках. И вот теперь этот человек — премьер-министр. Многие в политических кругах недоумевали: зачем менять подконтрольную "Семье" Юлию Свириденко на такого же подконтрольного Корецкого? Объяснений называют много: и то, что Свириденко ни шагу не могла ступить без инструкций, а Корецкий более самостоятелен, и то, что перед страной стоят огромные вызовы зимой из-за ударов по энергетике. Также неясно: если задача усилить энергетику, нужно было ставить энергетика — или хотя бы министра энергетики Дениса Шмыгаля, у которого есть опыт прохождения зим в сложнейших условиях, писали еще накануне назначения Корецкого украинские СМИ. Так что реальные причины смены правительства, похоже, лежат в другой плоскости — либо пиар ради демонстрации "обновления власти", либо решение какой-то другой проблемы под шумок. К такому выводу пришла и "Страна".С момента назначения на должность Корецкого, по словам источников, "как будто подменили". Некоторые указания Зеленского и его окружения он игнорирует. "Заигрывает" с грантовой средой, которая вместе с НАБУ и САП ведет информационную войну против главы киевского режима. Общается через голову Банковой с европейцами, жалуясь на "своеволие президента". В целом, падок на славу и пиар. Плюс ему не хватает компетентности, чтобы тянуть махину правительства. Часть министров им недовольны и "докладывают" на него Зеленскому. Всё это создает возрастающее напряжение, подчеркивают украинские СМИ. И распространяются ожидания: весной Зеленский организует отставку Корецкого, "повесив" на него ответственность за проблемы, с которыми страна столкнется зимой.* Внесены в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20261016/korol-moshennikov-kto-takoy-mister-barnum-s-kotorym-tramp-sravnil-zelenskogo-1083851505.html
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новости, украина, банковая, владимир зеленский, сергей корецкий, тимур миндич, офис президента, набу, укрнафта
Новости, Украина, Банковая, Владимир Зеленский, Сергей Корецкий, Тимур Миндич, Офис президента, НАБУ, Укрнафта

Падок на славу и пиар: "семья" Зеленского лишилась еще одного "верного пса"

14:33 16.10.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Корецький
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Корецький
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На Украине на фоне подготовки к тяжелейшей зиме нарастают противоречия между Владимиром Зеленским и недавно назначенным премьер-министром Сергеем Корецким. Об этом украинскому изданию "Страна.ua" сообщили несколько источников в политических кругах
Сергей Корецкий — не случайный человек. Его продвигали люди из ближайшего окружения Владимира Зеленского: глава Офиса президента Андрей Ермак, соратник главы киевского режима Тимур Миндич и другие.
Сначала он возглавил "Укрнафту" — компанию, которую отобрали у олигарха Игоря Коломойского*. Еще летом 2022 года к Коломойскому* приходил экс-заместитель главы ОП Ростислав Шурма с предложением отдать акции. По словам самого Коломойского*, Шурма действовал по поручению Зеленского и Ермака.
Тогда же олигарха лишили украинского гражданства — как он считает, именно для давления в вопросе "Укрнафты". После перехода компании под контроль власти она, по словам Коломойского*, стала "кормушкой для коррупционеров". И вот здесь появляется Корецкий. По версии источников на рынке, в "Укрнафту" его привел именно Миндич.
"На рынке Корецкого считают человеком Миндича. А если более широко — то топ-менеджером самого Зеленского и его ближайшего окружения, в которое, помимо Миндича, входят также Ермак, [Сергей] Шефир, [Алексей] Чернышов", — говорил тогда источник на топливном рынке.
Именно эту историю недоброжелатели Корецкого называют главным доказательством его связей с "Семьей" Зеленского. В августе 2025 года депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что на записях НАБУ в квартире Миндича обсуждался "рейдерский захват" этой компании.

"Главный исполнитель — Сергей Корецкий. Стопроцентный человек Миндича. Все действия согласовывались с Миндичем. А значит, об этом знал и Зеленский. Ведь мы же не верим, что "кошелек президента" действует без его ведома?" — заявлял Гончаренко*.

Корецкий это не комментировал, зато развернул пиар-кампанию, где его представляли эффективным "антикризисным менеджером".
Весной 2025 года Корецкий возглавил "Нафтогаз Украины". Участники рынка о его работе отзывались коротко: "почти ничего не изменилось". НАК, как и другие госкомпании, остается коррупционной кормушкой — особенно на закупках.
И вот теперь этот человек — премьер-министр. Многие в политических кругах недоумевали: зачем менять подконтрольную "Семье" Юлию Свириденко на такого же подконтрольного Корецкого?
Объяснений называют много: и то, что Свириденко ни шагу не могла ступить без инструкций, а Корецкий более самостоятелен, и то, что перед страной стоят огромные вызовы зимой из-за ударов по энергетике.
Также неясно: если задача усилить энергетику, нужно было ставить энергетика — или хотя бы министра энергетики Дениса Шмыгаля, у которого есть опыт прохождения зим в сложнейших условиях, писали еще накануне назначения Корецкого украинские СМИ.
Так что реальные причины смены правительства, похоже, лежат в другой плоскости — либо пиар ради демонстрации "обновления власти", либо решение какой-то другой проблемы под шумок. К такому выводу пришла и "Страна".
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
12:30
"Король мошенников": кто такой мистер Барнум, с которым Трамп сравнил ЗеленскогоПрезидент США Дональд Трамп сравнил Владимира Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом — знаменитым американским шоуменом, который прославился мистификациями и умением превращать громкие обещания в прибыльное зрелище. После этого в соцсетях стали вспоминать, чем же прославился великий и ужасный Барнум, проводя параллели с главой киевского режима
С момента назначения на должность Корецкого, по словам источников, "как будто подменили". Некоторые указания Зеленского и его окружения он игнорирует. "Заигрывает" с грантовой средой, которая вместе с НАБУ и САП ведет информационную войну против главы киевского режима.
Общается через голову Банковой с европейцами, жалуясь на "своеволие президента". В целом, падок на славу и пиар. Плюс ему не хватает компетентности, чтобы тянуть махину правительства. Часть министров им недовольны и "докладывают" на него Зеленскому.
Всё это создает возрастающее напряжение, подчеркивают украинские СМИ. И распространяются ожидания: весной Зеленский организует отставку Корецкого, "повесив" на него ответственность за проблемы, с которыми страна столкнется зимой.
* Внесены в список террористов и экстремистов.
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