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Скандального украинского медика Друзенко* сливают в штурмовики за критику власти

Скандального украинского медика Друзенко* сливают в штурмовики за критику власти - 16.10.2026 Украина.ру

Скандального украинского медика Друзенко* сливают в штурмовики за критику власти

Основателя мобильного госпиталя Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадия Друзенко* экстренно перевели в штурмовую бригаду "Рубеж" сразу после его публичных выступлений с критикой действующего руководства страны, сообщил в соцсетях сам активист

2026-10-16T14:54

2026-10-16T14:54

2026-10-16T15:00

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Он уточнил, что узнал о кадровом решении во время нахождения в отпуске. Командование заявило ему, что из Киева пришел жесткий "приказ сверху без пояснений", причем оформить перевод потребовали в максимально сжатые сроки, в обход всех стандартных бюрократических процедур.Выступая на заседании парламентской временной следственной комиссии, Друзенко* связал свою отправку в штурмовое подразделение с политической позицией и недовольством курсом Банковой. По его словам, он на протяжении трех лет открыто критиковал неэффективные действия властей и лично Владимира Зеленского.Медик подчеркнул, что главной задачей Киева должно быть выживание самой Украины, а не разрушение России, и добавил, что национальные интересы украинского государства в текущем конфликте должны стоять гораздо выше.При этом в прошлом Друзенко сам отмечался крайне резонансными заявлениями. Так, в 2022 году он попал под уголовное дело в России после скандального призыва кастрировать раненых российских пленных, а позже утверждал, что реальные перспективы у Киева появятся лишь тогда, "когда не будет Зеленского". Кроме того, в 2025 году он жестко разнес украинскую мобилизационную политику — назвал новобранцев в учебных центрах ВСУ "сборищем инвалидов без легких", заявил о катастрофических масштабах дезертирства и потребовал снизить планку призыва до 21 года.В прошлом месяце СБУ отчиталась о задержании 19-летнего жителя Николаева "агента ФСБ", который якобы вел длительную слежку за Друзенко из-за его политических амбиций и планировал застрелить его во время утренней прогулки с собакой.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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новости, киев, россия, банковая, геннадий друзенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сбу, фсб