Запад вооружает ВСУ до зубов, нарушая собственные ограничения: что говорили об Украине в мире 20 сентября - 20.09.2022 Украина.ру
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Запад вооружает ВСУ до зубов, нарушая собственные ограничения: что говорили об Украине в мире 20 сентября
Запад вооружает ВСУ до зубов, нарушая собственные ограничения: что говорили об Украине в мире 20 сентября - 20.09.2022 Украина.ру
Запад вооружает ВСУ до зубов, нарушая собственные ограничения: что говорили об Украине в мире 20 сентября
Украина.ру, 20.09.2022
2022-09-20T17:08
2022-09-20T17:08
эксклюзив
украина
сша
великобритания
трасс (лиз трасс)
танки
всу
военная помощь
нато
россия
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В поддержке Украины для США никаких ограничений нетВысокопоставленный представитель Пентагона сообщил американской газете The New York Times о намерении ведомства рассмотреть возможность поставки Украине танков западного производства при соблюдении ряда условий."Вопрос танков сейчас обсуждается наряду с другими. Мы смотрим на Вооружённые силы Украины в целом и думаем о том, какие возможности им понадобятся в будущем и как США с союзниками смогут поддержать Украину в наращивании этих возможностей", - сказал источник.Вашингтон официально не поставляет Киеву боевые танки. Агентство Bloomberg и сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейл рассказали, что между союзниками существует договорённость не передавать ВСУ танки западного производства. В том числе из опасения, что украинские военное бросят технику в ходе боёв, и она попадёт в руки российских специалистов, которые досконально изучат применяемые Западом технологии для совершенствования собственного вооружения."Что касается непосредственного участия в боевых действиях, то имеющиеся танки, которые можно предоставить очень быстро и для применения которых почти не нужно обучаться, - это танки советского типа, но мы, конечно, открыты для других вариантов при условии, что обучение и техническое обслуживание будут обеспечены", - добавил источник из Пентагона.Тем временем 20 сентября президент РФ Владимир Путин провёл совещание с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, на котором подчеркнул, что российская техника эффективно противостоит западным образцам вооружения."Сразу же отмечу, что применяемое в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность, прежде всего это касается авиации, высокоточных ракет большой дальности, авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского, бронетанкового вооружения и другого. Они позволяют уничтожать военную инфраструктуру, пункты управления, технику противника, поражать места расположения националистических формирований, при этом минимизировать потери среди личного состава. &lt;...&gt; На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО", - заявил глава государства.Трасс – в авангарде проукраинской политикиНе отстаёт от США и Великобритания.Газета Financial Times пишет, что Лиз Трасс в ходе своего первого зарубежного визита в качестве премьер-министра Соединённого королевства – на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке – объявит мировым лидерам о намерении Лондона в следующем году предоставить Киеву на эти цели не менее суммы, выделенной в 2022-м, а это £2,3 млрд ($2,63 млрд), или даже больше.А если учесть ещё экономическую и гуманитарную помощь в размере £1,5 млрд ($1,8 млрд), всего Великобритания предоставила Украине в 2022 году £3,8 млрд ($4,6 млрд)."Сейчас Лиз Трасс сосредоточилась опять на своём "коньке" - это продолжение прежней британской политики помощи Украине. Продолжение военной и экономической помощи Украине для неё сейчас - это то, с чем она едет в Нью-Йорк. Британия позиционирует себя в качестве политического противника России, и мы это хорошо понимаем. Со своей точки зрения мы занимаем аналогичную позицию", – заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.Глава российской дипмиссии напомнил, что на территории Королевства создана целая сеть лагерей, в которых тренируют украинских новобранцев, Лондон планирует выпустить до 10 тысяч человек за 3 месяца.Внешняя политика Великобритании и США сопряжены теснейшим образом, особенно в отношении Украины. отметил дипломат.НАТО – за Украину, но войны с Россией опасаетсяНа этом фоне председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью порталу государственного телерадиовещания ERR подчеркнул, что Североатлантический альянс, хоть и оказывает Украине финансовую помощь и поставляет оружие, но воюет с Россией."НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Я должен заявить об этом очень чётко. Если бы Россия напала на одно из наших государств-членов, было бы совершенно ясно, и мы стараемся дать понять это России с максимальной ясностью, что мы будем защищать каждую пядь территории нашего союзника. Тогда будет конфликт России и НАТО. Но до этого момента НАТО не воюет с Россией", – заявил Бауэр.Он напомнил, что НАТО долгое время рассматривал Россию как партнёра, с которым были разногласия, но не воспринимал как угрозу, а на саммите в Мадриде в июне 2022 года закрепил в стратегической концепции Альянса, что Россия – его главная и непосредственная угроза.По словам Бауэра, для блока сейчас важно добиться того, чтобы Украина продолжала борьбу."Чтобы мы были готовы на своей территории, если русские соберутся что-то организовать против НАТО. Я думаю, что на данный момент это хороший тест, чтобы убедиться, что всё происходит вовремя, что мы защищаем Украину столько времени, сколько необходимо", – сказал председатель военного комитета НАТО.В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов Бундестага, заявил, что государства G7обсуждают предоставление гарантий безопасности Украине, однако они точно не будут такими, какие закреплены в статье 5 Устава НАТО. Речь идёт о принципе коллективной безопасности: нападение на государство-члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс. Иными словами, Запад не желает вступать в войну против России на стороне Украины, защищая её.Украину НАТО использует в собственных интересах – для определения возможностей внедрения высоких технологий в сферу обороны, о чём открыто сказал помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил в интервью изданию Defense One."Искусственный интеллект, данные, использование автономных транспортных средств, грядущие квантовые технологии, биотехнологии, усовершенствование человека, мы наблюдаем значительный прогресс во всех этих областях. Но мы едва видим, чтобы он эффективно применялся в сфере обороны. Мы рассматриваем Украину в качестве доказательства того, что поступаем правильно, поскольку значительная часть технологий, которые сейчас просачиваются на Украину, приходят из коммерческого сектора", – уточнил ван Нил.Белоруссия: второй Украины не будетУмы западных политиков, если верить президенту Белоруссии Александру Лукашенко, занимает сейчас не только Украина."Всё больше и больше получаю информации, что те беглые (белорусские оппозиционеры – ред.) и их родственники тут залегли тихонько, отлежались; сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что, вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А на Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали", – заявил глава государства на встрече с государственным секретарём Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.Лукашенко предупредил, что спокойно жить республике не дадут, успокаиваться нельзя – Белоруссия в котле, её всё время будут давить по всем направлениям."Опять же, не надо нас упрекать, что мы там, на Украине, собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить своё Отечество. И что касается поддержки России, ещё раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником", – подчеркнул президент Белоруссии.
https://ukraina.ru/20220916/1038801069.html
https://ukraina.ru/20220906/1038484731.html
https://ukraina.ru/20220914/1038709713.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, сша, великобритания, трасс (лиз трасс), танки, всу, военная помощь, нато, россия, белоруссия, александр лукашенко
Эксклюзив, Украина, США, Великобритания, Трасс (Лиз Трасс), танки, ВСУ, военная помощь, НАТО, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко

Запад вооружает ВСУ до зубов, нарушая собственные ограничения: что говорили об Украине в мире 20 сентября

17:08 20.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ
Вооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
В поддержке Украины для США никаких ограничений нет
Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил американской газете The New York Times о намерении ведомства рассмотреть возможность поставки Украине танков западного производства при соблюдении ряда условий.
"Вопрос танков сейчас обсуждается наряду с другими. Мы смотрим на Вооружённые силы Украины в целом и думаем о том, какие возможности им понадобятся в будущем и как США с союзниками смогут поддержать Украину в наращивании этих возможностей", - сказал источник.
Вашингтон официально не поставляет Киеву боевые танки. Агентство Bloomberg и сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейл рассказали, что между союзниками существует договорённость не передавать ВСУ танки западного производства. В том числе из опасения, что украинские военное бросят технику в ходе боёв, и она попадёт в руки российских специалистов, которые досконально изучат применяемые Западом технологии для совершенствования собственного вооружения.
"Что касается непосредственного участия в боевых действиях, то имеющиеся танки, которые можно предоставить очень быстро и для применения которых почти не нужно обучаться, - это танки советского типа, но мы, конечно, открыты для других вариантов при условии, что обучение и техническое обслуживание будут обеспечены", - добавил источник из Пентагона.
М777 - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 17:17
Оружие течёт на Украину с Запада рекой, но Киеву уже сейчас есть о чём беспокоиться
Тем временем 20 сентября президент РФ Владимир Путин провёл совещание с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, на котором подчеркнул, что российская техника эффективно противостоит западным образцам вооружения.
"Сразу же отмечу, что применяемое в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность, прежде всего это касается авиации, высокоточных ракет большой дальности, авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского, бронетанкового вооружения и другого.
Они позволяют уничтожать военную инфраструктуру, пункты управления, технику противника, поражать места расположения националистических формирований, при этом минимизировать потери среди личного состава.
<...> На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО", - заявил глава государства.
Трасс – в авангарде проукраинской политики
Не отстаёт от США и Великобритания.
Газета Financial Times пишет, что Лиз Трасс в ходе своего первого зарубежного визита в качестве премьер-министра Соединённого королевства – на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке – объявит мировым лидерам о намерении Лондона в следующем году предоставить Киеву на эти цели не менее суммы, выделенной в 2022-м, а это £2,3 млрд ($2,63 млрд), или даже больше.
А если учесть ещё экономическую и гуманитарную помощь в размере £1,5 млрд ($1,8 млрд), всего Великобритания предоставила Украине в 2022 году £3,8 млрд ($4,6 млрд).
Дмитрий Дробницкий интервью
6 сентября, 12:35
Дмитрий Дробницкий: Великобритания при Лиз Трасс может привести Украину к военной катастрофе
"Сейчас Лиз Трасс сосредоточилась опять на своём "коньке" - это продолжение прежней британской политики помощи Украине. Продолжение военной и экономической помощи Украине для неё сейчас - это то, с чем она едет в Нью-Йорк.
Британия позиционирует себя в качестве политического противника России, и мы это хорошо понимаем. Со своей точки зрения мы занимаем аналогичную позицию", – заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Глава российской дипмиссии напомнил, что на территории Королевства создана целая сеть лагерей, в которых тренируют украинских новобранцев, Лондон планирует выпустить до 10 тысяч человек за 3 месяца.
Внешняя политика Великобритании и США сопряжены теснейшим образом, особенно в отношении Украины. отметил дипломат.
НАТО – за Украину, но войны с Россией опасается
На этом фоне председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью порталу государственного телерадиовещания ERR подчеркнул, что Североатлантический альянс, хоть и оказывает Украине финансовую помощь и поставляет оружие, но воюет с Россией.
"НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Я должен заявить об этом очень чётко. Если бы Россия напала на одно из наших государств-членов, было бы совершенно ясно, и мы стараемся дать понять это России с максимальной ясностью, что мы будем защищать каждую пядь территории нашего союзника. Тогда будет конфликт России и НАТО. Но до этого момента НАТО не воюет с Россией", – заявил Бауэр.
Он напомнил, что НАТО долгое время рассматривал Россию как партнёра, с которым были разногласия, но не воспринимал как угрозу, а на саммите в Мадриде в июне 2022 года закрепил в стратегической концепции Альянса, что Россия – его главная и непосредственная угроза.
флаг нато украина - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 08:56
Украину не приняли в НАТО из-за ее хронической несостоятельности - Foreign AffairsХроническая несостоятельность Украины как государства послужила одной из причин, почему страну не приняли в НАТО. Об этом написали на днях в материале в Foreign Affairs
По словам Бауэра, для блока сейчас важно добиться того, чтобы Украина продолжала борьбу.
"Чтобы мы были готовы на своей территории, если русские соберутся что-то организовать против НАТО. Я думаю, что на данный момент это хороший тест, чтобы убедиться, что всё происходит вовремя, что мы защищаем Украину столько времени, сколько необходимо", – сказал председатель военного комитета НАТО.
В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов Бундестага, заявил, что государства G7обсуждают предоставление гарантий безопасности Украине, однако они точно не будут такими, какие закреплены в статье 5 Устава НАТО.
Речь идёт о принципе коллективной безопасности: нападение на государство-члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс. Иными словами, Запад не желает вступать в войну против России на стороне Украины, защищая её.
Украину НАТО использует в собственных интересах – для определения возможностей внедрения высоких технологий в сферу обороны, о чём открыто сказал помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил в интервью изданию Defense One.
"Искусственный интеллект, данные, использование автономных транспортных средств, грядущие квантовые технологии, биотехнологии, усовершенствование человека, мы наблюдаем значительный прогресс во всех этих областях. Но мы едва видим, чтобы он эффективно применялся в сфере обороны.
Мы рассматриваем Украину в качестве доказательства того, что поступаем правильно, поскольку значительная часть технологий, которые сейчас просачиваются на Украину, приходят из коммерческого сектора", – уточнил ван Нил.
Белоруссия: второй Украины не будет
Умы западных политиков, если верить президенту Белоруссии Александру Лукашенко, занимает сейчас не только Украина.
"Всё больше и больше получаю информации, что те беглые (белорусские оппозиционеры – ред.) и их родственники тут залегли тихонько, отлежались; сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что, вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А на Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО.
Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали", – заявил глава государства на встрече с государственным секретарём Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.
- РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 16:11
Зеленского ждет путч: Лукашенко заявил о скорой развязке конфликта на УкраинеПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, развязка конфликта на Украине наступит в скором времени, так как между Зеленским и украинскими военными назревает конфликт.
Лукашенко предупредил, что спокойно жить республике не дадут, успокаиваться нельзя – Белоруссия в котле, её всё время будут давить по всем направлениям.
"Опять же, не надо нас упрекать, что мы там, на Украине, собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить своё Отечество. И что касается поддержки России, ещё раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником", – подчеркнул президент Белоруссии.
 
ЭксклюзивУкраинаСШАВеликобританияТрасс (Лиз Трасс)танкиВСУвоенная помощьНАТОРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко
 
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17:45"По нормам военного времени": Лукашенко приказал проверить все силы обороны государства
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17:10Референдумы и вхождение части Украины в Россию. Эксперты о том, что это даст территориям
17:09Одиозная нацистка Фарион призвала лишить дончан избирательного права и построить стену
17:08Запад вооружает ВСУ до зубов, нарушая собственные ограничения: что говорили об Украине в мире 20 сентября
17:07Не нравится - уезжайте! Михеев о том, как Россия избавляется от иллюзий. Видео
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