https://ukraina.ru/20220920/1038852553.html
"Они уже открыли могилы": Марков ответил, нужно ли России сейчас отбивать Изюм
"Они уже открыли могилы": Марков ответил, нужно ли России сейчас отбивать Изюм - 20.09.2022 Украина.ру
"Они уже открыли могилы": Марков ответил, нужно ли России сейчас отбивать Изюм
Украина использует возвращенный Изюм как плацдарм для создания фейков о якобы варварстве российской армии. Киевский режим уже обвинил Москву в том, что военные РФ убивали в Изюме мирных жителей. Стоит ли в этих обстоятельствах отбивать город обратно, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков
2022-09-20T07:30
2022-09-20T07:30
2022-09-20T07:30
новости
изюм
россия
сергей марков
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Эксперт считает, что массовые репрессии свойственны фашистскому украинскому государству, особенно после начала спецоперации.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220917/1038830354.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, изюм, россия, сергей марков
Новости, Изюм, Россия, Сергей Марков
"Они уже открыли могилы": Марков ответил, нужно ли России сейчас отбивать Изюм
Украина использует возвращенный Изюм как плацдарм для создания фейков о якобы варварстве российской армии. Киевский режим уже обвинил Москву в том, что военные РФ убивали в Изюме мирных жителей. Стоит ли в этих обстоятельствах отбивать город обратно, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков
Эксперт считает, что массовые репрессии свойственны фашистскому украинскому государству, особенно после начала спецоперации.
"Стоит отбить Изюм, чтобы избежать репрессий в отношении лояльных России, но мы не можем военным образом это сделать, они уже открыли могилы, это уже бесполезно, сил армии пока у нас не хватает, у нас же меньше в два раза солдат на фронте. У них полноценное тоталитарное государство Британия создает, отсюда массовая мобилизация, не считаются с жертвами", - считает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь: