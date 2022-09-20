https://ukraina.ru/20220920/1038852553.html

"Они уже открыли могилы": Марков ответил, нужно ли России сейчас отбивать Изюм

"Они уже открыли могилы": Марков ответил, нужно ли России сейчас отбивать Изюм - 20.09.2022 Украина.ру

"Они уже открыли могилы": Марков ответил, нужно ли России сейчас отбивать Изюм

Украина использует возвращенный Изюм как плацдарм для создания фейков о якобы варварстве российской армии. Киевский режим уже обвинил Москву в том, что военные РФ убивали в Изюме мирных жителей. Стоит ли в этих обстоятельствах отбивать город обратно, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков

2022-09-20T07:30

2022-09-20T07:30

2022-09-20T07:30

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изюм

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сергей марков

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Эксперт считает, что массовые репрессии свойственны фашистскому украинскому государству, особенно после начала спецоперации.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220917/1038830354.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, изюм, россия, сергей марков