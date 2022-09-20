"Они уже открыли могилы": Марков ответил, нужно ли России сейчас отбивать Изюм - 20.09.2022 Украина.ру
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"Они уже открыли могилы": Марков ответил, нужно ли России сейчас отбивать Изюм
"Они уже открыли могилы": Марков ответил, нужно ли России сейчас отбивать Изюм - 20.09.2022 Украина.ру
"Они уже открыли могилы": Марков ответил, нужно ли России сейчас отбивать Изюм
Украина использует возвращенный Изюм как плацдарм для создания фейков о якобы варварстве российской армии. Киевский режим уже обвинил Москву в том, что военные РФ убивали в Изюме мирных жителей. Стоит ли в этих обстоятельствах отбивать город обратно, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков
2022-09-20T07:30
2022-09-20T07:30
новости
изюм
россия
сергей марков
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Эксперт считает, что массовые репрессии свойственны фашистскому украинскому государству, особенно после начала спецоперации.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220917/1038830354.html
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новости, изюм, россия, сергей марков
Новости, Изюм, Россия, Сергей Марков

"Они уже открыли могилы": Марков ответил, нужно ли России сейчас отбивать Изюм

07:30 20.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкгород Изюм Харьковской области
город Изюм Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Украина использует возвращенный Изюм как плацдарм для создания фейков о якобы варварстве российской армии. Киевский режим уже обвинил Москву в том, что военные РФ убивали в Изюме мирных жителей. Стоит ли в этих обстоятельствах отбивать город обратно, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков
Эксперт считает, что массовые репрессии свойственны фашистскому украинскому государству, особенно после начала спецоперации.
"Стоит отбить Изюм, чтобы избежать репрессий в отношении лояльных России, но мы не можем военным образом это сделать, они уже открыли могилы, это уже бесполезно, сил армии пока у нас не хватает, у нас же меньше в два раза солдат на фронте. У них полноценное тоталитарное государство Британия создает, отсюда массовая мобилизация, не считаются с жертвами", - считает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 20:04
Сергей Марков о том, с какой целью в Изюме представляют очередную фальсификацию "геноцида"
 
НовостиИзюмРоссияСергей Марков
 
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