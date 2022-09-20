https://ukraina.ru/20220920/1038852163.html

Преподаватель музыки рассказал, запрещают ли в России произведения украинских композиторов

Преподаватель музыки рассказал, запрещают ли в России произведения украинских композиторов - 20.09.2022 Украина.ру

Преподаватель музыки рассказал, запрещают ли в России произведения украинских композиторов

Спецоперация РФ на Украине никак не повлияла на программы Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных, где продолжают заниматься по произведениям украинских композиторов и украинским народным песням. Об этом в интервью Украина.ру рассказал старший преподаватель кафедры педагогики и методики РАМ имени Гнесиных Дмитрий Беляк

2022-09-20T06:45

2022-09-20T06:45

2022-09-20T06:45

спецоперация

новости

музыка

композиторы

бойкот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1a/1038145648_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_b0a726489e43f5c9e5310e54c78e94e8.jpg.webp

Он указал на необходимость культурного диалога, на который, по его словам, указывает вся история мировой культуры, и выступил решительно против отказа от произведений украинских композиторов.Пианист рассказал, что на занятиях РАМ изучаются произведения украинских советских композиторов, таких, как Исаак Беркович и Николай Сильванский, исполняется произведение современного украинского композитора Геннадия Сасько.Напомним, на Украине власти изымают из образовательных программ произведения русских классиков - Пушкина, Лермонтова, Достоевского и других, сносят памятники деятелям российской культуры и государственности. Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220718/1036561564.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, новости, музыка, композиторы, бойкот