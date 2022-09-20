Преподаватель музыки рассказал, запрещают ли в России произведения украинских композиторов - 20.09.2022 Украина.ру
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Преподаватель музыки рассказал, запрещают ли в России произведения украинских композиторов
Преподаватель музыки рассказал, запрещают ли в России произведения украинских композиторов - 20.09.2022 Украина.ру
Преподаватель музыки рассказал, запрещают ли в России произведения украинских композиторов
Спецоперация РФ на Украине никак не повлияла на программы Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных, где продолжают заниматься по произведениям украинских композиторов и украинским народным песням. Об этом в интервью Украина.ру рассказал старший преподаватель кафедры педагогики и методики РАМ имени Гнесиных Дмитрий Беляк
2022-09-20T06:45
2022-09-20T06:45
спецоперация
новости
музыка
композиторы
бойкот
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Он указал на необходимость культурного диалога, на который, по его словам, указывает вся история мировой культуры, и выступил решительно против отказа от произведений украинских композиторов.Пианист рассказал, что на занятиях РАМ изучаются произведения украинских советских композиторов, таких, как Исаак Беркович и Николай Сильванский, исполняется произведение современного украинского композитора Геннадия Сасько.Напомним, на Украине власти изымают из образовательных программ произведения русских классиков - Пушкина, Лермонтова, Достоевского и других, сносят памятники деятелям российской культуры и государственности. Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, новости, музыка, композиторы, бойкот
Спецоперация, Новости, музыка, композиторы, бойкот

Преподаватель музыки рассказал, запрещают ли в России произведения украинских композиторов

06:45 20.09.2022
 
© коллаж Украина.РуОбзор по культуре
Обзор по культуре
© коллаж Украина.Ру
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Спецоперация РФ на Украине никак не повлияла на программы Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных, где продолжают заниматься по произведениям украинских композиторов и украинским народным песням. Об этом в интервью Украина.ру рассказал старший преподаватель кафедры педагогики и методики РАМ имени Гнесиных Дмитрий Беляк
Он указал на необходимость культурного диалога, на который, по его словам, указывает вся история мировой культуры, и выступил решительно против отказа от произведений украинских композиторов.

Запрет национальной культуры это, конечно, явление негативное

Дмитрий Беляк интервью
Дмитрий Беляк
Старший преподаватель кафедры педагогики и методики РАМ имени Гнесиных
Пианист рассказал, что на занятиях РАМ изучаются произведения украинских советских композиторов, таких, как Исаак Беркович и Николай Сильванский, исполняется произведение современного украинского композитора Геннадия Сасько.
Напомним, на Украине власти изымают из образовательных программ произведения русских классиков - Пушкина, Лермонтова, Достоевского и других, сносят памятники деятелям российской культуры и государственности.
Торжественное заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 17:55
На Украине ввели новый русофобский запретНа Украине запретили любые географические названия, связанные с Россией, сообщил 18 июля в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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