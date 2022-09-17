https://ukraina.ru/20220917/1038735381.html

Дмитрий Беляк о Чайковском, советских композиторах и межкультурном диалоге с Украиной

Дмитрий Беляк о Чайковском, советских композиторах и межкультурном диалоге с Украиной - 17.09.2022 Украина.ру

Дмитрий Беляк о Чайковском, советских композиторах и межкультурном диалоге с Украиной

Украина.ру, 17.09.2022

2022-09-17T12:08

2022-09-17T12:08

2022-09-17T12:10

эксклюзив

интервью

фортепиано

музыка

культура

украина

петр ильич чайковский

композиторы

ссср

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Нет ничего важнее культурного диалога и созидания. В этом Украина сейчас объективно проигрывает России, запрещая русскую культуру и ведя споры о принадлежности композиторов, в то время как в Москве звучат украинские фортепианные сюиты и хоровые концерты, считает пианист, старший преподаватель кафедры педагогики и методики РАМ имени Гнесиных Дмитрий Беляк.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Дмитрий, Петр Ильич Чайковский – знаковая фигура в русской музыке, и мы не раз уже обсуждали историю, которая произошла в киевской консерватории (НМАУ им. Чайковского). Имя композитора хотели сперва убрать из названия академии, потом другие "патриотичные" активисты стали выступать за то, что Чайковский – исключительно украинский композитор, к России отношения не имеет, и поэтому его можно оставить. Цитируют, конечно, его письма к фон Мекк, где он писал, как любил украинскую природу. В итоге, ректор, сотрудники и студенты собрали комиссию и решили оставить композитора в покое. Конечно, история безумно абсурдная. Об отношении Чайковского к Украине сказано уже очень много… Что Вы можете сказать об этом, ведь Вы учились в НМАУ?– Пожалуй, да, о том, как часто и по каким причинам бывал Чайковский в Каменке (сейчас Черкасская область – ред.), Браилове (сейчас Винницкая область – ред.) и так далее, сказано не мало. Конечно, вспомнились письма композитора о любви к природе, о конкретных людях, которые его там окружали.Собственно, в Каменке жила его сестра, в Браилов приглашала Надежда Филаретовна фон Мекк. Конечно, он с большой теплотой относился к местам, где его хотели видеть. Музыковеды неоднократно писали о связях Чайковского с Украиной. Насколько я помню, в Каменском музее в Черкасской области есть экспозиция на тему "Чайковский и Украина". То есть, в принципе, это довольно разработанная тема. Однако, достаточно ли оснований, чтобы называть Чайковского украинским композитором?Мнение о том, что его предки по линии отца происходили из казацкого рода Чаек, вероятно, справедливо. Я этот аспект жизни Чайковского так подробно не изучал, но это уже на уровне аксиомы, общеизвестного факта. Однако, известно, что по линии матери есть французские корни - род Ассиер. Дает ли это повод считать Чайковского – французским композитором? Можно убедиться, что в музыке Чайковского малороссийская тематика так или иначе присутствует. Я не оговорился, я умышленно назвал "малороссийская", потому что сам композитор так назвал этот край и так назвал свою Вторую симфонию.Да, он использовал украинские темы: будь то веснянка "Вийди, вийди, Іванку, заспівай веснянку" (выйди, выйди, Иванко, спой веснянку – ред.) в финале Первого концерта, наигрыш лирника в главной партии Первой части цикла. Конечно, вспомним оперы, сюжетно связанные с темой Украины ("Мазепа", "Черевички" - ред.) и все это, конечно, мы отрицать не можем и не должны.Но как быть с его словами, сказанными в письме той же Надежде Филаретовне фон Мекк? В одном из писем, точную дату не вспомню, примерно февраль 1878 года, Чайковский писал, что он очень влюблен, очень любит русскую культуру в целом, любит русскую речь, традиции и обычаи. Говорилось это, насколько я помню, в контексте его влюбленности в православие, его сочинений на православные тексты. Конечно, он не отделял православие от русской культуры. И он говорил о "влюбленности в русский элемент вообще", это дословно.В своем творчестве он соединял разные традиции. И еще при жизни о нем говорили, как о композиторе, безусловно, русской школы, однако, космополитичном. Об этом писали критики в конце XIX столетия, я работал с этими материалами.И тут у меня возникает вопрос: может, стоит брать с него пример и вести культурный диалог, а не искусственно брать и перекрывать эти связи?Непосредственно на ваш вопрос о консерватории я отвечу так: я поддерживаю тех, кто выступает против переименования, но не считаю возможным, учитывая мнение самого Чайковского, говорить о том, что он – украинский композитор.– Продолжая тему культурного диалога, очень много в России звучит украинской музыки. В частности, например, Московская хоровая капелла исполняет хоры Бортнянского, Березовского, Веделя, которых сейчас принято считать абсолютно украинскими композиторами, хотя это тоже спорно. Проводится много фестивалей украинской культуры, вот, в конце сентября такой всероссийский фестиваль пройдет во Владивостоке. Кроме того, в Москве работает Украинский культурный центр, где тоже есть хоровая капелла, которая успешно выступает с гастролями по всей России. Все-таки, в России идут на этот диалог, никто ничего не запрещает… Вы с этим согласны, или, может быть, есть какие-то проблемы у украинской культуры здесь, аналогичные тотальным запретам - там?– Конечно, согласен, в этом нет никакой проблемы, и то, что происходит, можно оценить только положительно. По сути, на необходимость диалога нам указывает вся история мировой культуры – музыки, литературы, живописи, на этом растут личности. На этом мы учимся, и благодаря этому мыслим. Почему мы должны от чего-то отказываться?Вот, приведу пример. В Российской академии Музыки им. Гнесиных (РАМ) я веду такую дисциплину как педагогическая практика у студентов фортепианного факультета. И в репертуар начинающих пианистов, которые обучаются у нас, мы не редко включаем произведения таких композиторов как Исаак Беркович, Николай Сильванский (украинские советские композиторы и педагоги – ред.), многих других. Используем и рекомендуем будущим педагогам, которые, впоследствии, возможно, разъедутся по всей России, а, возможно, и за пределы страны, сборники Бориса Милича (украинский советский педагог, пианист – ред.), того же Берковича. Все они тесным образом связаны с Украиной.В сборниках для самых маленьких пианистов часто встречаются украинские народные песни, которые мы разбираем и проходим наравне с другими – русскими народными, белорусскими народными.Еще один пример: буквально год или два назад один из учеников по собственной инициативе взял в репертуар вальс Геннадия Сасько – современного украинского композитора – из джазовой сюиты. Думаете, ему кто-нибудь мешал? Нет, мы работали над этим произведением.Есть прекрасные фортепианные опусы Лысенко, Ревуцкого, Лятошинского и многих других композиторов, они включаются в программы, это все важный элемент культурного общения. Это живет, это звучит.– А с началом спецоперации что-нибудь изменилось?– Ничего. Абсолютно ничего.– Довольно парадоксальная ситуация: несмотря на то, что в отношении Чайковского или Березовского на Украине идут беспрерывные споры, чьи они, Прокофьева, родившегося в Донбассе никогда никто не причислял к украинским композиторам, это всегда был чисто "советский" композитор. А все советское, последнее десятилетие считается на Украине не самым лучшим.И если Лятошинский и Ревуцкий в этом контексте – "диссиденты", украинские композиторы, к Советскому Союзу "никакого отношения не имеют", то таких композиторов как Мейтус, автор оперы "Молодая гвардия", или Данькевич – их просто не упоминали в учебной программе. И вот сейчас, когда всем филармониям и оперным театрам на Украине запретили брать произведения русских и русских советских композиторов, перед коллективами остро встал репертуарный вопрос, нужно брать все украинское...А украинского оперного репертуара не так уж много. И начали доставать из закромов советские оперы, балеты и срочно их ставить во Львове, Черновцах, Виннице. Как можно это объяснить? Казалось бы, пытались запрещать, "декоммунизировать", а теперь львовский театр открывает сезон советскими операми.– Я постараюсь ответить емко, так как вопрос довольно широкий. Есть несколько подходов, я начну с непосредственно музыкантского. Вопрос репертуара сам по себе – это, безусловно, всегда хорошо. Он интересует меня, прежде всего, со стороны моего родного инструмента – фортепиано. Мы вместе с группой студентов задумываемся, например, как можно пополнить репертуар, "золотой запас"?И это снова вопрос межкультурного диалога, утраченных произведений искусства, артефактов, забытых страниц истории и мировой культуры. Не все с этим могут согласиться, но обновление репертуара, с моей точки зрения, вопрос актуальный. Так что, тенденция положительная.Но, к сожалению, часто вмешивается контекст. И в данном случае, можно назвать конкретно, вопросы культурной политики государства. Если бы музыка советских украинских композиторов была введена наравне с русской музыкой, а не вместо нее, то проблемы, очевидно, не было бы.И вот что интересно: советский период в речах медийных персон Украины трактуется преимущественно как тоталитарный, империалистичный. В общем, приобретает негативный облик. И тут, украинские композиторы этого периода выходят на авансцену.И вот вы упомянули "диссидента" Бориса Лятошинского… Сразу вспомнилась одна биографическая подробность: его, по сути, считают одним из символов украинской музыки ХХ века. И я действительно с уважением отношусь к его музыке – это интересно, ярко и харизматично. Но, один маленький нюанс… Он же был, если не ошибаюсь, лауреатом двух Сталинских премий (и еще многих советских государственных наград – ред.). И как это интерпретируют антисоветчики?– Да, это очень нелепо. На моих уроках украинской музыкальной литературы нам говорили, что это была ошибка, и на самом деле советская власть его ненавидела.– Вот как. Это интересная трактовка. Подытоживая, скажу, что вопрос онбновления репертуара процесс, безусловно позитивный, но здесь нужно смотреть на мотивы и контекст. В целом, запрет национальной культуры это, конечно, явление негативное.– С начала спецоперации, или даже после Майдана 2014-го года, вы общаетесь с кем-нибудь из украинских музыкантов? Как они работают, что говорят?– Здесь я особо много сказать не смогу. После моего переезда в Москву в 2014 году, я поддерживал связь с одним из моих друзей, с которым мы вместе учились в киевской десятилетке, а потом два года в Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского. Наше общение и наша дружба прекратились после довольно лаконичного диалога, было это примерно 26-27 февраля этого года. По его инициативе.Но, с другой стороны, если вспомнить, что было до и во время 2014-го года, то я вспоминаю следующее. Это был апрель 14-го, я учился у заведующей кафедры специального фортепиано Киевской консерватории Татьяны Александровны Рощиной и она ездила в Москву, была в составе жюри конкурса пианистов и никаких проблем не было. Хотя события, связанные не только с Крымом, но уже и с Донбассом происходили.В целом, многие музыканты, которые учились в Киеве и других городах Украины, оставили свой след в истории московских учебных заведений. Не могу не вспомнить своего профессора по камерному ансамблю, у которой я учился – Татьяну Николаевну Тарнавскую. Училась она в Киеве, по национальности была украинка, очень любила как Россию, так и Украину, переехала еще во времена Советского Союза и после распада государства осталась в Москве. Любила и Москву, и Киев.Она без всяких стеснений в повседневной речи, в общении с нами, со студентами, вплетала украинские слова, иной раз даже переходили на украинский язык. Помню, что она очень сильно расстраивалась, с большим сожалением говорила о том, что многие ее знакомые музыканты после 2014-года стали вести себя, скажем так, иначе, появилась отстраненность.Повторюсь, я считаю, что межкультурный диалог, который ведет к конструктиву, всегда должен быть. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы он вновь появился.– Как вы считаете, какой поведение сейчас уместно для украинских музыкантов, музыкальных коллективов? Львовская филармония проводит концерты и едет в гастрольный тур по США, чтобы заработать деньги на ВСУ, Винницкая просто дает максимально аполитичные симфонические концерты… В этих условиях, во время боевых действий, это вообще уместно?– Я думаю, что объективный ответ дать не могу, поскольку мои симпатии априори не на их стороне. Скажем так, если бы мне предложили выступить или провести мероприятие для того, чтобы собрать средства для восстановления Донбасса, я бы не отказался. И конечно же я не могу объективно судить львовский оркестр, поскольку я осуждаю их за то, что они поддерживают противостоящую нам сторону.Так или иначе знамя одно – культурный диалог, тем более у Украины и России культуры близкие, имеют схожую историю развития. Я не говорю, что их нужно отождествлять, нет. Все-таки, есть самобытность и ее стоит продвигать. Надеюсь, возможность для этого диалога будет.

https://ukraina.ru/20220820/1037771036.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, интервью, фортепиано, музыка, культура, украина, петр ильич чайковский, композиторы, ссср