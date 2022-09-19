Австралия против укрофашистов, США помогают шить дела на РФ: что говорили об Украине в мире 19 сентября - 19.09.2022 Украина.ру
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Австралия против укрофашистов, США помогают шить дела на РФ: что говорили об Украине в мире 19 сентября
Австралия против укрофашистов, США помогают шить дела на РФ: что говорили об Украине в мире 19 сентября - 19.09.2022 Украина.ру
Австралия против укрофашистов, США помогают шить дела на РФ: что говорили об Украине в мире 19 сентября
Украина.ру, 19.09.2022
2022-09-19T17:14
2022-09-19T18:36
эксклюзив
небензя
россия
украина
оон
сша
оксана маркарова
изюм
австралия
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Украинская тема в ООН многих уже утомила и вызывает много вопросовПо словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, у делегаций развивающихся стран вызывает недоумение, почему старания западных государств в ООН направлены исключительно на Украину.«Они задаются справедливым вопросом: чем люди в других регионах мира хуже, что их проблемы отходят на второй или третий план? Почему на Украину направляются огромные денежные вливания из стран Запада, хотя в последние годы экономическая и гуманитарная помощь в развивающиеся страны сокращалась под предлогом отсутствия средств?» — уточнил дипломат.В конце августа за одну только неделю в Совете Безопасности ООН прошло три заседания, посвящённых ситуации на Украине, а 24-го числа (аккурат в День независимости Украины) с подачи западных представителей в нарушение регламента Организации в видеорежиме выступил президент страны Владимир Зеленский. Более того, ему единственному из лидеров всех 193 государств разрешили прислать видеозапись речи для трансляции на Генеральной Ассамблее ООН и не приезжать в Нью-Йорк вопреки установленному требованию личного присутствия глав делегаций.«Это всё очень правильные, справедливые и неприятные для стран коллективного Запада вопросы, которые в очередной раз вскрывают их двойные стандарты. Тем более что все знают о роли западников в таких кризисах, как, например, на Балканах, в Ливии, Ираке, Сирии, Йемене, Афганистане. Теперь же они говорят, что на них нет времени, потому что всё внимание уделяется Украине», — заявил Небензя.США — главный помощник Украины в антироссийских делахВ интервью американскому телеканалу ABC посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала о событиях в городе Изюм Харьковской области, где, по утверждению украинской стороны, обнаружены массовые захоронения мирных граждан.«Там уже есть наши группы следователей, и мы получаем большую поддержку от Соединённых Штатов в реализации этих усилий, готовя не только уголовные дела против россиян на национальном уровне, но и в международных судах и в рамках расследований других стран. Работа сейчас идёт полным ходом», — заявила дипломат.Ранее Генеральная прокуратура Украины сообщила, что в стране уже работают миссия представителей французской жандармерии, представители офиса прокурора Международного уголовного суда эксперты-криминалисты из Словакии.Об обнаружении массовых захоронений в Изюме президент Украины Владимир Зеленский говорил в видеообращении на английском языке, опубликованном 14 сентября. В ответ на это член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что это могут быть только братские могилы брошенных на поле боя солдат ВСУ.Комментируя обвинения украинской стороны в адрес России в якобы совершении военных преступлений в Харьковской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию всё развивается. Это враньё, и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории».Австралия предпочитает сторониться Украины и поддерживать РоссиюАтаман австралийских казаков Семён Бойков, которого весной арестовывали за организацию автопробег в поддержку военной спецоперации РФ на Украине, в эфире радио Sputnik заявил, что в Австралии среди простых людей распространены пророссийские настроения, антироссийскую идеологию распространяют только политики, которые исполняют волю своих американских покровителей.«Народ не против России. Президент Владимир Путин очень популярен в Австралии и в целом русских уважают. Думаю, что антироссийская истерика выгодна США, Англии, чтобы держать Австралию в страхе. Австралия зависит, конечно, от этой системы. И очень печально, что она направляет военную помощь, оружие в пользу укрофашистов в Киеве», — заявил Бойков.По его словам, налогоплательщики недовольны тем, что деньги направляются на Украину, это очень непопулярная политика австралийского государства.«Типичный австралиец в отношении специальной военной операции говорит: Australia doesn't have a dog in this fight, что означает: "Австралия здесь ни при чём", мы не должны лезть и не должны участвовать. Люди понимают, что здесь нет никакого интереса для Австралии, и Россия ей никак не угрожает», — добавил Бойков.
https://ukraina.ru/20220919/1038859813.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, небензя, россия, украина, оон, сша, оксана маркарова, изюм, австралия
Эксклюзив, Небензя, Россия, Украина, ООН, США, Оксана Маркарова, Изюм, Австралия

Австралия против укрофашистов, США помогают шить дела на РФ: что говорили об Украине в мире 19 сентября

17:14 19.09.2022 (обновлено: 18:36 19.09.2022)
 
© AP / CPL Robert Whitmore
- РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP / CPL Robert Whitmore
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Украинская тема в ООН многих уже утомила и вызывает много вопросов
По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, у делегаций развивающихся стран вызывает недоумение, почему старания западных государств в ООН направлены исключительно на Украину.
«Они задаются справедливым вопросом: чем люди в других регионах мира хуже, что их проблемы отходят на второй или третий план? Почему на Украину направляются огромные денежные вливания из стран Запада, хотя в последние годы экономическая и гуманитарная помощь в развивающиеся страны сокращалась под предлогом отсутствия средств?» — уточнил дипломат.
В конце августа за одну только неделю в Совете Безопасности ООН прошло три заседания, посвящённых ситуации на Украине, а 24-го числа (аккурат в День независимости Украины) с подачи западных представителей в нарушение регламента Организации в видеорежиме выступил президент страны Владимир Зеленский.
Более того, ему единственному из лидеров всех 193 государств разрешили прислать видеозапись речи для трансляции на Генеральной Ассамблее ООН и не приезжать в Нью-Йорк вопреки установленному требованию личного присутствия глав делегаций.
«Это всё очень правильные, справедливые и неприятные для стран коллективного Запада вопросы, которые в очередной раз вскрывают их двойные стандарты. Тем более что все знают о роли западников в таких кризисах, как, например, на Балканах, в Ливии, Ираке, Сирии, Йемене, Афганистане. Теперь же они говорят, что на них нет времени, потому что всё внимание уделяется Украине», — заявил Небензя.
Зеленский флаг ООН
16:07
Где Зеленский — там скандал. Украина и Запад вероломно нарушили правила ООН
США — главный помощник Украины в антироссийских делах
В интервью американскому телеканалу ABC посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала о событиях в городе Изюм Харьковской области, где, по утверждению украинской стороны, обнаружены массовые захоронения мирных граждан.
«Там уже есть наши группы следователей, и мы получаем большую поддержку от Соединённых Штатов в реализации этих усилий, готовя не только уголовные дела против россиян на национальном уровне, но и в международных судах и в рамках расследований других стран. Работа сейчас идёт полным ходом», — заявила дипломат.
Ранее Генеральная прокуратура Украины сообщила, что в стране уже работают миссия представителей французской жандармерии, представители офиса прокурора Международного уголовного суда эксперты-криминалисты из Словакии.
Об обнаружении массовых захоронений в Изюме президент Украины Владимир Зеленский говорил в видеообращении на английском языке, опубликованном 14 сентября. В ответ на это член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что это могут быть только братские могилы брошенных на поле боя солдат ВСУ.
Комментируя обвинения украинской стороны в адрес России в якобы совершении военных преступлений в Харьковской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию всё развивается. Это враньё, и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории».
город Изюм Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
04:15
Политолог о нюансах захоронений в ИзюмеВ Изюме прежде всего украинские военнослужащие, погибшие в боях, которым наши отдали долг чести и похоронили - рассказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.
Австралия предпочитает сторониться Украины и поддерживать Россию
Атаман австралийских казаков Семён Бойков, которого весной арестовывали за организацию автопробег в поддержку военной спецоперации РФ на Украине, в эфире радио Sputnik заявил, что в Австралии среди простых людей распространены пророссийские настроения, антироссийскую идеологию распространяют только политики, которые исполняют волю своих американских покровителей.
«Народ не против России. Президент Владимир Путин очень популярен в Австралии и в целом русских уважают. Думаю, что антироссийская истерика выгодна США, Англии, чтобы держать Австралию в страхе. Австралия зависит, конечно, от этой системы. И очень печально, что она направляет военную помощь, оружие в пользу укрофашистов в Киеве», — заявил Бойков.
По его словам, налогоплательщики недовольны тем, что деньги направляются на Украину, это очень непопулярная политика австралийского государства.
«Типичный австралиец в отношении специальной военной операции говорит: Australia doesn't have a dog in this fight, что означает: "Австралия здесь ни при чём", мы не должны лезть и не должны участвовать. Люди понимают, что здесь нет никакого интереса для Австралии, и Россия ей никак не угрожает», — добавил Бойков.
- РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 12:19
«Украинизация» Австралии не пройдёт. В Австралии обнаружили рассадник неонацизма и начали с ним боротьсяНа днях власти самого густонаселенного австралийского штата - Новый Южный Уэльс приняли решение о запрете публичной демонстрации нацистской символики.
 
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