https://ukraina.ru/20220917/1038824119.html

Три бригады ВСУ обвинили в жестоком обращении с гражданским населением

Три бригады ВСУ обвинили в жестоком обращении с гражданским населением - 17.09.2022 Украина.ру

Три бригады ВСУ обвинили в жестоком обращении с гражданским населением

Украинских военнослужащих обвинили в применении запрещенных методов и средств в вооруженном конфликте. Следователи возбудили уголовные дела, сообщили 17 сентября в пресс-службе Следственного комитета России

2022-09-17T11:02

2022-09-17T11:02

2022-09-17T11:02

новости

обстрелы

уголовные дела

всу

следователи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038047305_0:115:3064:1838_1920x0_80_0_0_b537b7bab8b06a4705113cc2cc319085.jpg

Российские следователи возбудили уголовные дела в отношении военнослужащих 30-й, 54-й отдельных механизированных бригад, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов обвинили украинских военных:

https://ukraina.ru/20220916/1038764651.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, обстрелы, уголовные дела, всу, следователи