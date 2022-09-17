https://ukraina.ru/20220917/1038824119.html
Три бригады ВСУ обвинили в жестоком обращении с гражданским населением
Три бригады ВСУ обвинили в жестоком обращении с гражданским населением - 17.09.2022 Украина.ру
Три бригады ВСУ обвинили в жестоком обращении с гражданским населением
Украинских военнослужащих обвинили в применении запрещенных методов и средств в вооруженном конфликте. Следователи возбудили уголовные дела, сообщили 17 сентября в пресс-службе Следственного комитета России
2022-09-17T11:02
2022-09-17T11:02
2022-09-17T11:02
новости
обстрелы
уголовные дела
всу
следователи
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Российские следователи возбудили уголовные дела в отношении военнослужащих 30-й, 54-й отдельных механизированных бригад, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов обвинили украинских военных:
https://ukraina.ru/20220916/1038764651.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обстрелы, уголовные дела, всу, следователи
Новости, обстрелы, уголовные дела, ВСУ, следователи
Три бригады ВСУ обвинили в жестоком обращении с гражданским населением
Украинских военнослужащих обвинили в применении запрещенных методов и средств в вооруженном конфликте. Следователи возбудили уголовные дела, сообщили 17 сентября в пресс-службе Следственного комитета России