https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html

Алексей Мухин: Украина превратилась в террористическое государство

Алексей Мухин: Украина превратилась в террористическое государство - 17.09.2022 Украина.ру

Алексей Мухин: Украина превратилась в террористическое государство

Украина.ру, 17.09.2022

2022-09-17T12:55

2022-09-17T12:55

2022-09-17T12:55

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Адекватным ответом на террористические методы деятельности киевского режима было бы изменение статуса специальной военной операции на антитеррористическую, со всеми вытекающими отсюда последствиями для спонсоров и пособников терроризма, считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, начать я предлагаю с того, что офис Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В качестве собственно гарантов Киев предлагает страны Европейского Союза, также США, Британию, Австралию и Турцию. Чего добивается Украина, в принципе, понятно. Как считаете, выйдет что-то из этой идеи Киева?– Очень необдуманное решение со стороны Владимира Зеленского. Памятуя ту ситуацию, в которую попал Виктор Янукович, который тоже получил гарантии европейских государств, кстати, включая Штайнмайера, который был позже автором так называемой "формулы Штайнмайера" для Минских соглашений.Но серьёзность акторов не помешала им, выступив гарантом, тут же предать Виктора Януковича, который на следующий же день потерял всё и вынужден был даже бежать из страны.США тоже очень странный гарант. В отношении Штатов в своё время очень хорошо выразилось иранское руководство: Соединённым Штатам даже при условии подписанных соглашений верить нельзя. И так называемая "ядерная сделка" - тому очень наглядное свидетельство. Что касается Британии, Австралии, Турции, при всём моём уважении к этим странам, были случаи, когда гарантии, которые давались этими странами, в том числе, Турцией, не выполнялись.И здесь, скорее, речь идёт о политической декларации, о признании глубокой несуверенности Украины, которая пытается апеллировать к внешним акторам для того, чтобы гарантировать собственную безопасность. При этом ведя себя, мягко выражаясь, непотребно.Потому что, к примеру, те же ВСУ, нацбаты, СБУ, по сути практикуют террористическую активность, деятельность на территории как своей страны, так и других стран, в частности - России. И подобного рода модели не могут быть приемлемы для стран, которые числят себя поклонниками, поборниками демократии, разделяют так называемые западные ценности.Всё это напоминает какой-то тотальный когнитивный диссонанс. Поэтому я подозреваю, что офис Зеленского, на самом деле, не пытается сделать эти страны гарантами, а он ищет себе, простите за мой французский, "крышу", которую хочет выстроить для того, чтобы в дальнейшем тянуть с этих стран финансовую помощь на крайне неудачный проект, который из себя представляет на данном этапе Украина.– Как Вы считаете, найдёт он эту, вашими же словами, "крышу"?– Я боюсь, что европейские страны, тоже не обладающие суверенностью, могут поддаться давлению со стороны США. Сами США едва ли выступят гарантами, потому, что им не с руки в данной ситуации быть в противостоянии с другой ядерной державой, с Россией. А поведение Украины явно приведёт, вернее - оно заставит двигаться события по этому треку именно.Турция, скорее всего, тоже проявит очень серьёзную осторожность, потому что это страна с очень многоплановыми интересами в самых разных областях. А вот Британия, пожалуй, устами незабвенной нашей Лиз Трасс, незабвенной нашей министерки, а теперь премьерки, как они говорят… Я думаю, что Лиз Трасс на подобного рода авантюру, конечно, согласится.– Вопрос об украинском терроризме и о том, как его прекратить. Украина продолжает обстреливать российские территории - и в Крыму предлагают отвечать автоматически синхронно. В частности, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков говорит буквально следующее, цитирую: "Неплохо бы за каждый теракт на нашей территории, на каждую атаку беспилотником, на каждый обстрел - минусовать одну ТЭЦ, один мост через Днепр или другой инфраструктурный объект"… Автоматически, как Израиль. Россия, в принципе, уже показала недавно, что можно сделать с Украиной, по сути дела - одним щелчком выключить. Только это были преимущественно территории востока Украины, на западе пока таких действий особо не предпринималось. Как в данной ситуации нужно действовать Российской Федерации, как прекратить украинский терроризм?– Ну, во-первых, аналогичными методами действовать однозначно нельзя, потому что Украина вышла из правового поля, и ведёт неконвенциальную войну. То есть, не объявляя войну, для того, чтобы получать средства МВФ - потому что МВФ запрещено уставом финансировать те государства, которые находятся в состоянии войны - не объявляя России войну, она, по сути ведёт себя как, простите меня, ИГИЛ*, запрещённая в России организация террористическая.В какой-то степени, это удобно для российского руководства. Но это абсолютно аморально, в том числе, для тех стран, которые оказывают непосредственную финансовую и военную поддержку Украине - за это придётся отвечать, потому что Украина превратилась в террористическое государство де-факто. И статью о пособничестве и спонсорстве терроризма никто, на мой взгляд, не отменял.Если Россия будет применять подобного же рода меры, то возникнут вопросы к России. Поэтому я думаю, что хорошим ответом на эту ситуацию является изменение статуса специальной военной операции на антитеррористическую. Со всеми вытекающими отсюда последствиями для спонсоров и пособников терроризма, и для той страны, которая реализует террористические методы как в отношении своего населения, так и в отношении населения других стран.– По поводу террористических методов в отношении своего населения - несколько достаточно громких заявлений прозвучало недавно. В частности, секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины Алексей Данилов заявил, что территории Харьковской области, куда сейчас заходят ВСУ, будут беспощадно украинизировать и декоммунизировать, не считаясь с мнением местного населения. Ну, и Арестович, советник главы Офиса президента, заявил, что все люди, которые добровольно получают паспорта Российской Федерации, будут осуждены за госизмену. Неужели в украинском руководстве не понимают, что такими методами, такими действиями, они точно не увеличат количество своих сторонников, а будет ровно наоборот?– Возможно, понимают, но шлея уже попала под хвост и, по сути, остановиться нельзя, потому что, если террористы начали террористическую деятельность, то дальше они могут только повышать градус, что называется, и усугублять ситуацию.Я думаю, что все эти заявления необходимо не то, что брать на карандаш, необходимо возбуждать уголовные дела в отношении этих субъектов, объявлять международное преследование. Потому что, по сути, мы имеем дело с очень разветвлённой группой террористов, которые осуществляют свою деятельность на глазах изумлённой публики, что называется. Я очень надеюсь, что подобного рода меры в отношении них будут предприняты.– Как защитить население, лояльное к России? Хотя страдает, как видим, не только лояльное к России население, а и не очень, может быть, лояльное. Что сейчас можно сделать в данной ситуации?– Дело в том, что какой-то набор действий, к сожалению, был сделан. И этот набор действий привёл к очень серьёзным и печальным последствиям. Для того, чтобы купировать эту ситуацию, необходимо изменить модель поведения. Я не буду называть ни ведомства, ни имена, ни фамилии людей. Необходимо следовать строго тактическому стратегическому плану, который должен быть выработан максимально быстро на уровне Совета Федерации Российской Федерации. И само собой, виновные должны понести наказание. Если вы хотите вот такого рецепта.– Отвлечемся от Украины, поговорим о странах Закавказья, где обостряется ситуация. Я имею в виду обстрелы приграничных территорий. Скорее всего, армяно-азербайджанский конфликт выходит на новую фазу. Как далеко это может зайти? Насколько вероятно открытие второго фронта, как того, скорее всего, хочет Украина и её заокеанские партнёры?– Очень маловероятно. Дело в том, что практически все эти события на территории Нагорного Карабаха происходят периодически. И происходят они в период, как это ни странно звучит, обострения греческо-турецких отношений. По сути речь идёт об отвлечении Турции от этого конфликта для того, чтобы Греция смогла реализовать те функции, которые наложены НАТО, и конкретно Соединёнными Штатами. Это внутринатовская игра, внутринатовская интрига, которую мы сейчас наблюдаем, к России это не имеет никакого отношения. Тем более, что, насколько мне известно, Сергей Кужугетович Шойгу находится на плотном контакте с армянскими и азербайджанскими министрами, коллегами, и ситуация решается, что называется, в ручном режиме.- Ассоциация туроператоров России заявила о том, что от граждан Российской Федерации больше не принимают документов на оформление туристических виз Литва, Латвия, Эстония – понятно, Польша – понятно, а также Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. Видимо, это далеко не все страны, которые декларировали, что они закрывали въезд. Насколько серьёзная проблема, по вашему мнению, насколько велика потеря для российского населения?– Это весьма печальное обстоятельство, конечно, для российских туристов, это неприятно. Но гораздо большая потеря, гораздо больший репутационный ущерб будет нанесён реноме этих стран. Ну ладно, с Прибалтикой всё понятно, эти ребята давно не стеснялись в проявлении своей русофобии. Но остальные страны нарушают, на секундочку, базовые ценности Европейского Союза, а именно - права человека. И мне кажется, российская сторона, если она в принципе хочет заниматься этой ситуацией, вполне может предъявить серьёзные юридические претензии на этот счёт.На самом деле, эти страны совершают чудовищную ошибку, потому что они отрицают самоё себя, те базовые принципы, на которых существует Европейский Союз. Это подвергает опасности сам Европейский Союз. То есть, перечисленные Вами страны, грубо говоря, тихой сапой отменили то, что они сами подписали, вступая в Европейский Союз. И, конечно, со стороны стран, которые являются основными в ЕС - Франция, Италия, Германия - с их стороны должны быть очень серьёзные предприняты меры в отношении того, чтобы подобного рода подрывная деятельность не велась.Но, судя по тому, что они пошли на компромисс, вернее, проявили слабость, давайте называть вещи своими именами - то есть, они позволили этим странам нарушить общеевропейское законодательство… судя по всему, мы реакции не увидим, не услышим.Печаль охватывает туристическую отрасль вышеозначенных стран. Если для стран Балтии, даже для Польши, это не очень серьёзный удар, то для Бельгии, для Нидерландов – это очень серьёзный удар по экономике. Потому что такое насильственное прекращение отношений, совершенно предвзятое, по политическим мотивам, такое прекращение отношений с Россией - не только туристическое, но и научный обмен, культурный обмен и так далее - нанесёт вред этим самым странам, а никак не России. "Назло мужу сяду в лужу", что называется. Этих ребят можно поздравить с тем, что они уже намокли.– Сейчас прокатилась уже волна митингов протеста по европейским странам, это и Германия, и Чехия, и в Австрии также протесты. Местное население выходит против роста цен на коммунальные услуги, и некоторые даже под российскими флагами выходят, с российской символикой, и призывают это дело прекращать. Как считаете, насколько это может обостриться, чего ожидать Европе?– Я бы не стал особенно закладываться на то, что будет какой-то эффект или выхлоп из этих протестов. Ну, погудят, ну, походят, но потом замёрзнут, что называется, и засядут по своим квартирам. Надо сказать, страны Европейского Союза достаточно жёстко пресекают подобного рода мероприятия, акции и так далее. У них есть громадный опыт такого репрессивного подавления, с помощью водомётов, полиции и так далее.Я бы не стал особенно закладываться даже на политические перспективы, хотя я думаю, что граждане затаят определённое зло на действующих акторов, на атлантистов, которые действуют вразрез с интересами европейских стран, наносят им прямой ущерб во имя какой-то там атлантической солидарности.Но в ближайшее время, в ближайшие годы, изменения истеблишмента на политическом небосклоне не предвидится. Эти же люди останутся на своих позициях, они только-только заступили. Конечно же, есть пример Италии, где русофоб Драге потерял позицию премьер-министра. Есть и другие примеры, но они разовые. Гораздо большую опасность представляет совсем другое явление, а именно исход бизнеса.Дело в том, что на фоне вот этих социальных волнений закрываются предприятия самых разных стран, включая относительно благополучную Германию, в результате энергетического кризиса. А что такое закрытие предприятий? Это потеря работы. А значит люди не смогут оплачивать эти счета возросшие. Это значит, что бизнес будет искать более тёплое место в прямом и переносном смысле этого слова. Но куда? В Африку, в Китай? Нет, их там не ждут, там свои, что называется, производства. И тут открывается только одна перспектива – это Россия.*Запрещенная в России организация

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https://ukraina.ru/20220829/1038239067.html

https://ukraina.ru/20220912/1038638661.html

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2022

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, алексей мухин, украина, ес, рф, сво, экономика, политика