https://ukraina.ru/20220910/1038615395.html

Политолог Мухин рассказал, как Россия ответит странам Прибалтики на запрет въезда для россиян

Политолог Мухин рассказал, как Россия ответит странам Прибалтики на запрет въезда для россиян - 10.09.2022 Украина.ру

Политолог Мухин рассказал, как Россия ответит странам Прибалтики на запрет въезда для россиян

Россия не будет отвечать зеркально на решение Эстонии, Литвы, Латвии и Польши и закрывать въезд на территорию РФ гражданам этих стран, сказал политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру

2022-09-10T16:33

2022-09-10T16:33

2022-09-10T16:33

россия

прибалтика

новости

алексей мухин

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Ранее стало известно, что Эстония, Литва, Латвия и Польша закрывают с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.По его словам, граждане Прибалтики будут ездить в Россию за дешевыми продуктами питания, "нам же хорошо, экономика развивается, они же не грабить ездят, они же платят за это".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220910/1038503360.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, прибалтика, новости, алексей мухин