Политолог Мухин рассказал, как Россия ответит странам Прибалтики на запрет въезда для россиян - 10.09.2022 Украина.ру
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Политолог Мухин рассказал, как Россия ответит странам Прибалтики на запрет въезда для россиян
Политолог Мухин рассказал, как Россия ответит странам Прибалтики на запрет въезда для россиян - 10.09.2022 Украина.ру
Политолог Мухин рассказал, как Россия ответит странам Прибалтики на запрет въезда для россиян
Россия не будет отвечать зеркально на решение Эстонии, Литвы, Латвии и Польши и закрывать въезд на территорию РФ гражданам этих стран, сказал политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру
2022-09-10T16:33
2022-09-10T16:33
россия
прибалтика
новости
алексей мухин
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Ранее стало известно, что Эстония, Литва, Латвия и Польша закрывают с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.По его словам, граждане Прибалтики будут ездить в Россию за дешевыми продуктами питания, "нам же хорошо, экономика развивается, они же не грабить ездят, они же платят за это".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220910/1038503360.html
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россия, прибалтика, новости, алексей мухин
Россия, Прибалтика, Новости, Алексей Мухин

Политолог Мухин рассказал, как Россия ответит странам Прибалтики на запрет въезда для россиян

16:33 10.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ России вступили в силу новые правила подачи документов на получение шенгенских виз
В России вступили в силу новые правила подачи документов на получение шенгенских виз - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Россия не будет отвечать зеркально на решение Эстонии, Литвы, Латвии и Польши и закрывать въезд на территорию РФ гражданам этих стран, сказал политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру
Ранее стало известно, что Эстония, Литва, Латвия и Польша закрывают с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.
Президент верно сказал на ВЭФ, мы не будем ограничивать движение туристов. Если эти страны готовы отказаться от культурного, гуманитарного, туристического и иных видов обмена, хорошо. Но это их дело. Мы от этих преференций отказываться не будем. Значит, будут больше к нам ездить туристы из других стран.
Алексей Мухин
Алексей Мухин
политолог
По его словам, граждане Прибалтики будут ездить в Россию за дешевыми продуктами питания, "нам же хорошо, экономика развивается, они же не грабить ездят, они же платят за это".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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