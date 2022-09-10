Политолог Мухин рассказал, как Россия ответит странам Прибалтики на запрет въезда для россиян
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ России вступили в силу новые правила подачи документов на получение шенгенских виз
Россия не будет отвечать зеркально на решение Эстонии, Литвы, Латвии и Польши и закрывать въезд на территорию РФ гражданам этих стран, сказал политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру
Ранее стало известно, что Эстония, Литва, Латвия и Польша закрывают с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.
Президент верно сказал на ВЭФ, мы не будем ограничивать движение туристов. Если эти страны готовы отказаться от культурного, гуманитарного, туристического и иных видов обмена, хорошо. Но это их дело. Мы от этих преференций отказываться не будем. Значит, будут больше к нам ездить туристы из других стран.
По его словам, граждане Прибалтики будут ездить в Россию за дешевыми продуктами питания, "нам же хорошо, экономика развивается, они же не грабить ездят, они же платят за это".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.