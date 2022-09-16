В Харьковскую область прибыли кадровые офицеры НАТО - 16.09.2022 Украина.ру
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В Харьковскую область прибыли кадровые офицеры НАТО
В Харьковскую область прибыли кадровые офицеры НАТО - 16.09.2022 Украина.ру
В Харьковскую область прибыли кадровые офицеры НАТО
Разведка ЛНР выявила приезд офицеров НАТО в Харьковскую область, сообщает РИА Новости 16 сентября
2022-09-16T12:12
2022-09-16T12:12
новости
нато
офицер
разведка
харьковская область
лнр
спецоперация
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По информации агентства, кадровые офицеры Североатлантического альянса прибыли в ту часть Харьковской области, которую контролирует киевский режим.Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с родственниками погибших героев республики заявил, что любая попытка контрнаступления на Луганскую Народную Республику со стороны украинских войск будет отбита.Он также рассказал, что жителям республики не стоит паниковать, союзные силы надежно защищают границы ЛНР.
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новости, нато, офицер, разведка, харьковская область, лнр, спецоперация
Новости, НАТО, офицер, разведка, Харьковская область, ЛНР, Спецоперация

В Харьковскую область прибыли кадровые офицеры НАТО

12:12 16.09.2022
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© NATO
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Разведка ЛНР выявила приезд офицеров НАТО в Харьковскую область, сообщает РИА Новости 16 сентября
По информации агентства, кадровые офицеры Североатлантического альянса прибыли в ту часть Харьковской области, которую контролирует киевский режим.
Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с родственниками погибших героев республики заявил, что любая попытка контрнаступления на Луганскую Народную Республику со стороны украинских войск будет отбита.
Он также рассказал, что жителям республики не стоит паниковать, союзные силы надежно защищают границы ЛНР.
- РИА Новости, 1920, 16.09.2022
08:24
Президент Бразилии объяснил, как НАТО могло предотвратить российскую спецоперациюНАТО могло предотвратить российскую спецоперацию отказом Киеву в членстве в блоке. Об этом на днях заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, передает газета Folha de Sao Paulo
 
НовостиНАТОофицерразведкаХарьковская областьЛНРСпецоперация
 
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