https://ukraina.ru/20220916/1038795514.html

В Харьковскую область прибыли кадровые офицеры НАТО

В Харьковскую область прибыли кадровые офицеры НАТО - 16.09.2022 Украина.ру

В Харьковскую область прибыли кадровые офицеры НАТО

Разведка ЛНР выявила приезд офицеров НАТО в Харьковскую область, сообщает РИА Новости 16 сентября

2022-09-16T12:12

2022-09-16T12:12

2022-09-16T12:12

новости

нато

офицер

разведка

харьковская область

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спецоперация

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По информации агентства, кадровые офицеры Североатлантического альянса прибыли в ту часть Харьковской области, которую контролирует киевский режим.Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с родственниками погибших героев республики заявил, что любая попытка контрнаступления на Луганскую Народную Республику со стороны украинских войск будет отбита.Он также рассказал, что жителям республики не стоит паниковать, союзные силы надежно защищают границы ЛНР.

https://ukraina.ru/20220916/1038786474.html

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новости, нато, офицер, разведка, харьковская область, лнр, спецоперация