https://ukraina.ru/20220916/1038782371.html

Денис Пушилин: Наши подразделения продвигаются вперед, несмотря ни на что

Денис Пушилин: Наши подразделения продвигаются вперед, несмотря ни на что - 16.09.2022 Украина.ру

Денис Пушилин: Наши подразделения продвигаются вперед, несмотря ни на что

Украина.ру, 16.09.2022

2022-09-16T07:01

2022-09-16T07:01

2022-09-16T07:57

интервью

донбасс

спецоперация

денис пушилин

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Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру рассказал о военной ситуации на территории Республики, о готовности к отопительному сезону в условиях водной блокады со стороны Украины и о том, какую помощь ДНР оказывают управленцы из России.- Денис Владимирович, считается, что ВСУ в течение двух недель могут нанести удар под Угледаром, либо сразу будут наступать на Донецк. Готова ли Народная милиция ДНР к отражению наступления ВСУ? Что делается для того, чтобы харьковская ситуация не повторилась в ДНР?– Противник пытается имитировать широкое наступление, выдвигаясь небольшими группами в сторону наших населенных пунктов, но все эти попытки успешно купируются союзными силами. У этой тактики мелких атак несколько целей.Во-первых, это разведка боем. Во-вторых – попытка скрыть направление возможного контрнаступления. В-третьих – стремление оттянуть силы и средства союзных войск от проблемных участков театра боевых действий. Немаловажная задача преследуется киевским режимом и на информационном фронте – украинская пропагандистская машина постоянно нуждается в "перемогах".По всему видно, что стратегически приоритетным направлением противник считает для себя Красный Лиман. Захватив город, ВФУ (военные формирования Украины) смогли бы выстроить плацдарм для последующего продвижения на Луганскую Народную Республику. Но и удара на других участках фронта мы не исключаем.На Угледарском направлении украинские боевики начали снимать установленные ими же мины. Возможно, они готовятся к наступлению, но с учетом того, что наша разведка знает об этой ситуации, мы можем предполагать, что это еще один отвлекающий маневр.Мы, со своей стороны, полностью готовы к отражению контрнаступлений противника по всей территории Республики, к фронту подтягиваются резервы, работает очень активно разведка. Наши подразделения продвигаются вперед несмотря ни на что, ни на какую сложную обстановку.Пытаясь посеять панику, противник обстреливает столицу и другие населенные пункты Республики. Людям очень сложно, но они стойко держатся. Донецк украинским боевикам не взять. У них нет для этого сил, и, конечно, защитники Республики этого не допустят ни в коем случае.- Какова сейчас ситуация с водой? В условиях ее дефицита, что будет с отоплением?– Ситуация с водоснабжением в Республике является одной из главных проблем после обстрелов. Вместо привычных для нормального потребления 230 тыс. "кубов" в сутки мы получаем 50 тыс. "кубов", а то и меньше. Это катастрофический показатель для многомиллионной городской агломерации. Если бы не предпринимались экстренные меры все это время, то вода бы давно кончилась. А так эти объемы позволяют нам хоть и в очень экономном режиме, но осуществлять подачу воды населению.В большинстве населенных пунктов, в частности в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой, вода подается один раз в три дня на два часа. Безусловно, этого недостаточно, поэтому разработаны и реализуются дополнительные меры по снабжению населения питьевой и технической водой.Например, в Донецке при помощи правительства Москвы порядка 100 машин осуществляют подвоз воды населению ежедневно. Также огромную работу осуществляет МЧС России, сотрудники которого доставляют воду гуманитарными конвоями на постоянной основе. Работают пункты подвоза технической воды, наполняются емкости общего пользования, которые есть практически во всех городах – только в Донецке их порядка 200.Принимаются и нестандартные меры. Часто в многоквартирных домах низкое давление не позволяет подавать воду на верхние этажи. Сделали 783 врезки в таких жилых домах, чтобы жители смогли набрать воду на первых этажах. Работает пять мобильных станций комплексной очистки воды.Профильными ведомствами прорабатывается вопрос использования подземных шахтных вод. После очистки она может применяться как техническая. Но это сложная и недешевая задача из-за огромного количества примесей в этих водах. Остаются еще сложности организационного плана, соответствия графиков подачи и подвоза воды. Объём действий в рамках крупной агломерации колоссальный, поэтому приходится брать отдельные моменты на личный контроль.Несмотря на все существующие сложности, общая готовность к отопительному сезону в Республике на текущий момент составляет порядка 90 %.Уже началась подготовка к строительству нового водовода из Углегорского водохранилища, который позволит запитать систему отопления и продлить обеспеченность водой, пусть и в ограниченном режиме, вплоть до освобождения Славянска.Это далеко еще от нормального режима, тем не менее данные меры позволят запитать систему для теплоснабжения, что в канун отопительного сезона крайне важно.Не остаются в стороне от решения проблем с подготовкой к отопительному сезону в Республике и регионы-шефы, за что большое спасибо.Намного сложнее, в силу степени разрушений инфраструктуры в результате обстрелов украинских боевиков, обстоят дела в Волновахе и Мариуполе. Здесь мы подходим индивидуально к проблемам каждого района. Идет восстановление котельных, но их разрушено слишком много. Поэтому будут использованы мобильные котельные.В любом случае люди без тепла не останутся.- В ДНР летом высадился большой десант администраторов из России. Как они работают в Республике? Нашли ли они общий язык с местными? Как их работа повлияла на ситуацию в Республике?– Открою секрет: не все, кому делали предложение возглавить то или иное наше ведомство, согласились. В Донбасс приехали только те, кто захотел, не побоялся ни обстрелов, ни трудностей. Поэтому это однозначно по духу наши люди.Я имею отношение к тому, чтобы наша команда пополнилась управленцами из Российской Федерации. Нужны были руководители, которые изнутри знают, как что устроено в России. И жизнь показала правильность такого решения.Прямо говорю: без такого пополнения мы бы не потянули те темпы восстановления, которые идут по всей Республике. И развитие таких важных сфер, как медицина и образование, тоже было бы иным. Так что я очень доволен, как вы выразились, десантом. Все вписались в нашу реальность очень быстро, я вижу, как им нравится работать в Республике.Кто хочет настоящей жизни, в которой все по высшему счету, тот сразу прикипает к Донбассу. Коллеги, пополнившие команду, уже прикипели.

https://ukraina.ru/20180907/1021062084.html

https://ukraina.ru/20220914/1038727376.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, донбасс, спецоперация, денис пушилин