https://ukraina.ru/20220916/1038768970.html
Литовкин о том, почему ВСУ не прекратят устраивать террор на освобожденных территориях Украины
Литовкин о том, почему ВСУ не прекратят устраивать террор на освобожденных территориях Украины - 16.09.2022 Украина.ру
Литовкин о том, почему ВСУ не прекратят устраивать террор на освобожденных территориях Украины
Украинские военные будут устраивать провокации на освобожденных территориях Украины для того, чтобы "расправиться" со всеми людьми, которые поддерживают Россию и перешли на ее сторону, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-09-16T07:30
2022-09-16T07:30
2022-09-16T07:30
новости
всу
украина
россия
террор
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По его мнению, "это все будет проходить так же, как в Буче было, когда они расстреляли людей и выложили их в геометрическом порядке вдоль дороги, с белыми повязками на руках - чтобы показать, что будет с теми, кто сотрудничал с Россией".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220915/1038746842.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, украина, россия, террор
Литовкин о том, почему ВСУ не прекратят устраивать террор на освобожденных территориях Украины
Украинские военные будут устраивать провокации на освобожденных территориях Украины для того, чтобы "расправиться" со всеми людьми, которые поддерживают Россию и перешли на ее сторону, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру