Литовкин о том, почему ВСУ не прекратят устраивать террор на освобожденных территориях Украины - 16.09.2022 Украина.ру
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Литовкин о том, почему ВСУ не прекратят устраивать террор на освобожденных территориях Украины
Литовкин о том, почему ВСУ не прекратят устраивать террор на освобожденных территориях Украины - 16.09.2022 Украина.ру
Литовкин о том, почему ВСУ не прекратят устраивать террор на освобожденных территориях Украины
Украинские военные будут устраивать провокации на освобожденных территориях Украины для того, чтобы "расправиться" со всеми людьми, которые поддерживают Россию и перешли на ее сторону, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-09-16T07:30
2022-09-16T07:30
новости
всу
украина
россия
террор
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По его мнению, "это все будет проходить так же, как в Буче было, когда они расстреляли людей и выложили их в геометрическом порядке вдоль дороги, с белыми повязками на руках - чтобы показать, что будет с теми, кто сотрудничал с Россией".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220915/1038746842.html
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новости, всу, украина, россия, террор
Новости, ВСУ, Украина, Россия, террор

Литовкин о том, почему ВСУ не прекратят устраивать террор на освобожденных территориях Украины

07:30 16.09.2022
 
Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ 28 августа
Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ 28 августа
Читать в
Украинские военные будут устраивать провокации на освобожденных территориях Украины для того, чтобы "расправиться" со всеми людьми, которые поддерживают Россию и перешли на ее сторону, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Провокации, безусловно, будут, потому что территория, которую мы освобождаем, конечно, используется украинскими специальными силами для того, чтобы расправиться со всеми людьми, которые симпатизировали России, которые поддерживали Россию, которые служили России, которые перешли на сторону России.
Виктор Литовкин интервью
Виктор Литовкин
военный обозреватель, полковник в отставке
По его мнению, "это все будет проходить так же, как в Буче было, когда они расстреляли людей и выложили их в геометрическом порядке вдоль дороги, с белыми повязками на руках - чтобы показать, что будет с теми, кто сотрудничал с Россией".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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