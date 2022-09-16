https://ukraina.ru/20220916/1038768970.html

Литовкин о том, почему ВСУ не прекратят устраивать террор на освобожденных территориях Украины

Литовкин о том, почему ВСУ не прекратят устраивать террор на освобожденных территориях Украины - 16.09.2022 Украина.ру

Литовкин о том, почему ВСУ не прекратят устраивать террор на освобожденных территориях Украины

Украинские военные будут устраивать провокации на освобожденных территориях Украины для того, чтобы "расправиться" со всеми людьми, которые поддерживают Россию и перешли на ее сторону, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру

2022-09-16T07:30

2022-09-16T07:30

2022-09-16T07:30

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По его мнению, "это все будет проходить так же, как в Буче было, когда они расстреляли людей и выложили их в геометрическом порядке вдоль дороги, с белыми повязками на руках - чтобы показать, что будет с теми, кто сотрудничал с Россией".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220915/1038746842.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, украина, россия, террор