https://ukraina.ru/20220915/1038751607.html

Виктор Литовкин: Не отступление, а маневр, чтобы вывести людей из-под удара

Виктор Литовкин: Не отступление, а маневр, чтобы вывести людей из-под удара - 15.09.2022 Украина.ру

Виктор Литовкин: Не отступление, а маневр, чтобы вывести людей из-под удара

Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T12:55

2022-09-15T12:55

2022-09-15T13:06

интервью

виктор литовкин

спецоперация

донбасс

оружие

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ВСУ будут продолжать штурмовать Запорожскую АЭС, они, безусловно, будут продолжать обстреливать Донбасс, пока союзные силы не отодвинут боевые системы Украины от границ ДНР километров на 150-300. А потом потребуется отодвигать их дальше и дальше, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Виктор, вопрос об итогах и последствиях встречи на авиабазе в Рамштайне. Понятно, что западная программа истощения России руками Украины продолжается. Стоит ли проанализировать ситуацию и изменить тактику?– Тактика всегда меняется в боевых действиях, не бывает незыблемых каких-то приемов. Где-то есть наступления, где-то есть оборона, где-то есть переход от обороны к наступлению и наоборот. Где-то есть обходы, обхваты, высадки десанта. Все зависит от реальной ситуации на реальном поле боевых действий. Поэтому говорить о том, что, когда меняется тактика, что-то не так произошло – это неправильно, это для диванных экспертов.Конечно, это может быть поводом для разговоров, а для военных это нормально - менять тактику в случае того, если встретился с упорным сопротивлением, и у тебя, как говорится, напролом не получается. Надо обойти справа, обойти слева, надо подождать, пока противник выдохнется. Это разные приемы боевых действий. И решает командир непосредственно поля боя - или его начальники в штабах.Поэтому, когда мы на Украине производим перегруппировку сил на изюмском направлении, то это не отступление – это, конечно, маневр силами и средствами для того, чтобы вывести из-под удара собственные вооруженные силы, собственных людей - и перейти на другое направление, где у нас будет получше.Я понимаю, о чем вы спрашиваете, когда говорите о неизменной тактике. Да, мы решили освободить Харьковскую область от нацистов решительными ударами в наступлении, но где-то какие-то фланги оголили. Поскольку украинская армия пользуется разведданными, которые им предоставляют США и натовцы, и они через спутники увидели, где у нас слабое место, подсказали украинской армии, их командирам – куда надо ударить. Они туда ударили. Поэтому нам пришлось срочно переориентироваться в своих действиях. Мы сейчас отошли немного на донецкое направление, освобождаем территории Донецкой народной республики, она у нас полностью не освобождена.Я думаю, что надо было, все-таки, закончить освобождение Донецкой народной республики, потом двигаться дальше на харьковском направлении. Но командую не я парадом, здесь прием, который когда-то был у "Литературной газеты" - "что бы я делал, если бы директором был я" - не работает. Работают те люди, которые стоят у руководства Вооруженных сил Российской Федерации. Они лучше знают. Надо доверять генералам, а не всяким экспертам, которые находятся далеко от поля боя.Я думаю, что решение было правильным, и мы посмотрим на дальнейшее развитие событий. Поэтому, когда говорят - "ой, как же мы допустили, что мы отошли"... Но я напоминаю, что в годы Великой Отечественной войны в 1943 году мы Харьков освобождали три или четыре раза. Почему три или четыре раза – потому, что три или четыре раза немцы занимали Харьков, а нам приходилось отступать. А победа в конечном счете - мы знаем, за кем была.– Насколько вероятна в связи с этим провокация, как это было когда-то в Буче?– Провокации, безусловно, будут, потому что территория, которую мы освобождаем, конечно, используется украинскими специальными силами для того, чтобы расправиться со всеми людьми, которые симпатизировали России, которые поддерживали Россию, которые служили России, которые перешли на сторону России.Безусловно, это все будет проходить так же, как в Буче было, когда они расстреляли людей и выложили их в геометрическом порядке вдоль дороги, с белыми повязками на руках - чтобы показать, что будет с теми, кто сотрудничал с Россией. В подвалах всем связали руки белыми повязками и расстреляли. А потом показывали всему миру, что это сделала Россия. Но на самом деле - это делала Украина. Так что - я не исключаю, что в Изюме и в Балаклее тоже это может случиться.– США выделяет 675 миллионов долларов на военную технику вооружения для Киева. Тут же сообщают о том, что Германия перешла красную черту - Украине поставляет вооружения собственного производства, летательные аппараты. Повлияет ли это на ход Спецоперации, либо это все вооружение будет перемалываться и уничтожаться?– Повлиять на ход Спецоперации это все не может. Во-первых, немцы обещали поставить оружие, они его еще не поставили. Конечно, со стороны немцев это подлость великая, потому что они забыли, чем заканчиваются для немцев попытки воевать на территории России, на территории Украины. И они еще не отмолили грехи их предков, которые уничтожили 27 миллионов жизни советских людей.Думаю, что для немцев это плохо кончится, в конце концов, эта их поддержка бандеровцев на Украине. Но я хочу сказать, что, если мы посмотрим на структуру поставок этого вооружения, то можно сделать вывод: это делается для того, чтобы затянуть продолжение Специальной военной операции, чтобы измотать, истощить Россию – и в экономическом, и в финансовом, и в людском, и в информационном, и в политическом плане. И выставить Россию агрессором, что они постоянно делают.Это мизерные поставки оружия – знаете, чтоб собака не сдохла, ее подкармливают, чтобы она громче лаяла. Примерно так ведут себя западные партнеры Украины. Чтобы они (украинцы – Ред.) воевали. Но (дают – Ред.) не слишком много оружия, чтобы не продолжали продавать его на сторону, как Украина это делала раньше.– Возвращение чеченских подразделений в зону Спецоперации на Украине. Насколько ускорится наступление по всем фронтам, как об этом заявлялось?– По всем фронтам – я не могу сказать, потому что чеченцы не воюют на всех фронтах. Но давайте вспомним, как мы проводим Специальную военную операцию. В отличие от американцев, которые бомбили Белград 78 дней подряд, мы не наносим удары по жилым массивам Украины, по объектам жизнеобеспечения.И когда Украина наносит удары с района, где больницы находятся, университеты, техникумы, водонапорные башни, по тому же Донецку и т.д. – мы не отвечаем артиллерийским огнем на артиллерийский огонь. Мы проводим тонкие хирургические операции. То есть, действуем не ломами, а автоматами. Проникаем на территории, занятые украинцами, и вышибаем их.Мастера этого дела – это чеченцы, они умеют так воевать. Бесстрашные люди, опытные воины, настоящие джигиты – они эту работу делают очень тонко, изящно и эффективно. Поэтому, когда чеченцы возвращаются после отдыха, после переформирования своих подразделений, когда вливаются новые силы… Вы знаете, на территории Чечни работает Академия Спецназа, и в этой Академии Спецназа проходят подготовку, переподготовку не только чеченские воины, но и воины из других областей, территорий России.Они приходят туда и внушают ужас украинским бандеровцам, те ретируются быстрее, потому что знают, что против них - чеченцы, которые не оставят их в живых, которые будут действовать бесстрашно и эффективно. Думаю, что присутствие чеченцев на фронте – это хороший шаг для успеха нашей Специальной военной операции. Где их будут применять? Поживем – увидим. Это забота и решение высшего командования, которое проводит Специальную операцию.– На каких направлениях возможно контрнаступление ВСУ?– ВСУ где может наступать? Они могут везде наступать. Мы знаем, что на криворожско-николаевском направлении они пытались наступать.– Там провал был.– Да, были отброшены (ВСУ – Ред.). Они пытались захватить Запорожскую АЭС, три штурма было – и все три штурма закончились ничем. Вот они сегодня у нас на изюмско-балаклейском направлении добились какого-то небольшого успеха.Но давайте вспомним, что на криворожско-николаевском направлении они начали наступать тогда, когда в Брюсселе собрались министры иностранных дел стран НАТО, во главе с США. К этому событию Украина старалась показать, что она "ще не вмерла…", и они готовы побеждать, вернуть Херсонскую область себе. Но попытка провалились.Запорожскую АЭС они штурмовали в то время, когда там была делегация МАГАТЭ. И все три наступления, все три высадки десанта закончили бесславно. Под Харьковом, под Изюмом, в Балаклее, они воевали, штурмовали тогда, когда в Рамштайне собрались министры обороны стран НАТО, во главе с американцами. Ну и там, конечно, они достигли кое-какого успеха.Поэтому давайте вспомним, какие будут следующие шаги на Западе, будут ли какие-то саммиты на Западе. Если будут, то Украина предпримет решительное контрнаступление – соберется с силами, подметет по сусекам последние воинские формирования, которые у них есть, и бросит в бой.Какие это могут быть направления? Думаю, что на запорожском направлении они не остановятся, они будут продолжать штурмовать Запорожскую АЭС. Они, безусловно, будут продолжать обстреливать Донбасс, пока мы не отодвинем боевые системы Украины от границ ДНР километров на 150-300.Думаю, они не оставят Херсон и Николаев. После того, как мы освободим полностью Донецкую народную республику, мы зачистим полностью Запорожскую область, Харьковскую область - и, конечно, возьмемся за Николаевскую область. Потому что Николаевскую область освободить – это мы освободим устье Днепра полностью, куда могут заходить серьезные торговые суда и боевые корабли.И, конечно, начнем освобождать Одесскую область и Одессу. Это для нас, я думаю, обязательный пункт в решении задачи освобождения Украины от бандеровцев. Потому что Одесса имеет огромное значение – и моральное, и деятельное, и информационное для нас. И потом - это дорога на Приднестровье. Потому что сухопутных дорог не строят давно, надо пробивать, чтобы поддержать наших миротворцев на этой территории, и ту группировку нашу, которая охраняет склады в Колбасном.– Где будут проходить границы с Украиной?– Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что Украина должна полностью капитулировать, тотальная капитуляция должна быть. Я не очень представляю, что вкладывал Дмитрий Анатольевич в понятие "тотальная капитуляция". Моя логика – я не претендую на истину в последней инстанции, но я уже говорил - для того, чтобы обеспечить безопасность Луганской и Донецкой народных республик, мы должны отодвинуть боевые системы Украины от их границ как минимум на 300 километров. Это расстояние, на которое стреляют с помощью новых ракет "Хаймарсы".Освободить полностью Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожские области, про Николаевскую и Одесскую я уже говорил. Мы знаем, что Украина не просто стреляет по ДНР – она стреляет и по освобожденным территориям своим. Значит, от освобожденных территорий тоже надо двигать на 300 км. Давайте посмотрим, что там дальше возле Николаевской, Запорожской области проходит. Поэтому, мое мнение – пока мы не освободим полностью территорию Украины от бандеровцев, никакого освобождения Украины и выполнения задач СВО не будет.Поэтому надо эту работу делать. Сколько она займет времени – не знаю. Давайте вспомним, что в годы Великой Отечественной войны Украину освобождали три Украинских фронта - 1-й, 2-й, 3-й Украинские фронты. В каждом фронте было по 500 тысяч человек – полтора миллиона проводили освобождение Украины.В то время не жалели ни городов, ни сел, наносили массированные артиллерийские авиационные удары по всем территориям, уничтожая фашистов. Это заняло несколько месяцев – почти год заняло освобождение территории Украины, проведение Киевской операции, Ясско-Кишиневской операции и других операций. С форсированием Днепра и прочим.Сейчас возможности форсирования Днепра гораздо выше, чем были в годы войны, но все равно это заняло много месяцев. Сегодня мы воюем на Украине… я встречал в прессе цифру 180 тысяч человек. Против нас воюет до 700 тысяч человек на Украине, войск, при поддержке НАТО и США, которые снабжают Украину всеми разведданными, снабжают боеприпасами, вооружением.Это впервые, наверное, в истории, когда наступающих меньше в три раза, чем обороняющиеся. Обычно - по военным законам, по тактике оперативных искусств - должно быть наоборот, наступающие должны превышать количество обороняющихся. Мы действуем наоборот.Думаю, это займет определенное время, несколько месяцев. Но дело в том, что, когда мы выходим из Донецкой области, из ДНР, в Луганскую народную республику, где города, населенные пункты один за другим, через 2-5-10 километров - мы не можем стрелять по городам. Мы выходим на степные просторы в Николаевской, Херсонской, Одесской области. И там, в чистом поле, воевать будет гораздо легче. Тогда можно будет применять и ракетные войска, и авиацию - массированно бомбить украинские части там. Поэтому я надеюсь, что продвижение будет более быстрым.

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, виктор литовкин, спецоперация, донбасс, оружие