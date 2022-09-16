Перспективнее, чем ЕС: депутат Госдумы рассказал про возможности ШОС
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкВстреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) развивается в направлении, которое может обеспечить снятие противоречий, укрепление стабильности и развитие Евразии. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил депутат Государственной Думы, координатор депутатской группы по связям с Всекитайским собранием народных представителей Сергей Гаврилов
Он отметил, что ШОС, которая была создана как центрально-азиатская "деловая площадка", направленная на развитие экономических связей и преодоление пограничных противоречий, постепенно становится организацией, которая может обеспечить новые правила большой экономики, формирование многополярности мира, и поддержания стабильности и развития Евразии.
То есть, у этого формата может быть гораздо более перспективное будущее, чем у Евросоюза
Он заметил, что, в отличие от ЕС, ШОС не подвержена внешнему диктату.
19 августа, 04:30Безпалько: ШОС — это уже альтернатива НАТО и ЕСШанхайская организация сотрудничества (ШОС) претендует на то, чтобы быть альтернативным центром для стран, которые не вписываются в западную модель мирового устройства, сказал политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.