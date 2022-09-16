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Перспективнее, чем ЕС: депутат Госдумы рассказал про возможности ШОС

Перспективнее, чем ЕС: депутат Госдумы рассказал про возможности ШОС - 16.09.2022 Украина.ру

Перспективнее, чем ЕС: депутат Госдумы рассказал про возможности ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) развивается в направлении, которое может обеспечить снятие противоречий, укрепление стабильности и развитие Евразии. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил депутат Государственной Думы, координатор депутатской группы по связям с Всекитайским собранием народных представителей Сергей Гаврилов

2022-09-16T06:00

2022-09-16T06:00

2022-09-16T06:00

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Он отметил, что ШОС, которая была создана как центрально-азиатская "деловая площадка", направленная на развитие экономических связей и преодоление пограничных противоречий, постепенно становится организацией, которая может обеспечить новые правила большой экономики, формирование многополярности мира, и поддержания стабильности и развития Евразии.Он заметил, что, в отличие от ЕС, ШОС не подвержена внешнему диктату.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220819/1037804445.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, шос, госдума, депутат, ес, евразия