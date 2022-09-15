https://ukraina.ru/20220915/1038742331.html

Депутат Гаврилов: что такое многоцветие ШОС и зачем эта организация нужна России

Депутат Гаврилов: что такое многоцветие ШОС и зачем эта организация нужна России

Депутат Гаврилов: что такое многоцветие ШОС и зачем эта организация нужна России

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) имеет все возможности, чтобы дать толчок к экономическому росту стран-участниц, при этом избежать ошибок ЕС, считает депутат ГД РФ, координатор депутатской группы по связям с Всекитайским собранием народных представителей Сергей Гаврилов

2022-09-15T12:37

2022-09-15T12:37

2022-09-15T14:21

интервью

депутат

шос

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0e/1038731675_7:0:853:476_1920x0_80_0_0_f04b8cf6f62744ec5a7ddf7aee10f975.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Сергей Анатольевич, что на сегодняшний день из себя представляет ШОС?— Сейчас, мне кажется, ШОС проходит историческую развилку между такой центрально-азиатской деловой площадкой, которая была направлена на поддержание возможности развития экономических связей, преодоления пограничных противоречий, и новым историческим форматом, глобальным форматом, который мог бы обеспечить новые правила большой экономики, формирование многополярности мира, и поддержание стабильности и развития Большой Евразии.Большая Евразия вообще оказалась в сложном положении, но воля Большой Евразии, прежде всего России, Китая, Индии, стран Азии, может позволить создать принципиально новые форматы, это даже не полюс, а персональный формат, который обеспечит снятие противоречий, укрепление стабильности, развитие континента.Формат ШОС самодостаточен, в отличие от объединений, скажем, в Латинской Америке, Центральной Америке, Африке, поможет обеспечить страны необходимым уровнем мышления, необходимым уровнем спроса, сырьевыми ресурсными возможностями, возможностями цифрового развития, сырьевых отраслей экономики.То есть у этого формата может быть гораздо более перспективное будущее, чем у Евросоюза, как достаточно форматное развитие равновесной экономики без внешнего критического диктата.— Иными словами, ШОС может быть альтернативой или конкурентом ЕС, правильно я понимаю?— Безусловно. Модель Евросоюза находится в глухом тупике, она подавала огромные надежды в начале 90-х, но она оказалась заложницей военно-политического блокового мышления (пример тому НАТО) и даже заокеанских политических интересов.Задача ШОС — избежать того обстоятельства, чтобы экономические и социальные интересы регионального сотрудничества были подвержены политико-критическому монополизму.С другой стороны, противостоять бюрократическому мышлению, оторванному от интересов государств и фактически занимающемуся диктатом в отношении экономик стран-участников.Я думаю, ШОС действительно может обеспечить не только экономическое развитие, что сейчас приоритетно, но и обеспечить новый политический формат, о чем, наверное, впервые задумались многие страны-участники, а именно невмешательство во внутренние дела, безусловно, отказ от санкций, от внутренней враждебности.Я за сохранение равноправных условий торговли, укрепления отношений в области торговли, развитие технологичных отраслей экономики.Еще одним из важнейших направлений работы я считаю развитие формата «дверного» союза или банковских проектов, которые позволят уйти от монополизации доллара во внешних расчетах и выстраивания прямых расчетов в национальных валютах.Одновременно цифровизация позволит сделать возможными биллинговые платежи, современные прямые расчеты и возможное формирование на базе основных валют ШОС общей расчетной единицы, которая приведет от евровалюты к формированию общей с нами [денежной] единицы.— То есть у ШОС возможно появление общей валюты, сходной с евро?— Я думаю, что в перспективе в этом не заинтересован ни кто-то из стран участников, ни мы с вами. На данный момент у организации нет центра, формирующего единую кредитную политику.И я думаю, что в нынешних обстоятельствах им все-таки достаточно будет взаимного доверия, что позволит выйти на другой механизм: переходить сначала в формирование прямых расчетов, формирование межбанковских институтов, общих банков развития, развития расчетов в национальных валютах и в перспективе общих расчетных центров на основании корзины валют.Поэтому я думаю, что на этом основании может возникнуть новая актуальная расчетная единица на основе динамичной корзины валют, которые будут более широко использоваться в рамках ШОС.Но это зависит от активной интеграции ШОС, от взаимозависимости экономик, к сожалению, пока такого не происходит.Я думаю, что сейчас, в условиях санкций и в условиях большой инфляции и энергетического кризиса, продовольственного кризиса, который касается многих стран, в том числе Азии, в условиях сохраняющихся пограничных противоречий, задача состоит, конечно, в том, чтобы найти эффективные пути социализации.Должны возникнуть новые институты, не просто Советы глав иностранных дел, глав экономических ведомств, глав правительств, глав государств, но и постоянно действующие институты, которые будут улаживать противоречия, подтягивать развитие регионов, чтобы не обрекать Большую Евразию на формирование всех центров, сильно отстающих и находящихся в состоянии деградации.Поэтому задача состоит в том, чтобы использовать огромные людские ресурсы и возможности — промышленные и торговые — для того, чтобы их оттянуть в большой рынок Большой Евразии. Чтобы это было действительно сообщество, как говорит Си Цзинпин, который сейчас находится в Казахстане.Такие формы, как форум ШОС, форум объединенных лидеров, такие инструментарии, как БРИКС, — безусловно, это формы, формирующие единые общие ценности: общие ценности в области культуры, чего изначально ШОС не предполагал, обогащение культуры, уважение национальных традиций.И это может дать толчок развитию формата Большой Евразии. Естественно, он будет более привлекательный, чем однополюсный, по сути, формат Евросоюза.У Евросоюза возникают противоречия, и при возможностях германской экономики, участии Франции он стал полем для битвы. ШОС должна преодолеть эти сложности путем отказа от подавления одной экономики другой.Я думаю, что в этом заинтересованы не только экономические круги, не только представители высших органов власти, но и народы Большой Евразии.— Кстати, по поводу народов Большой Евразии. Я посмотрела список государств, кто заявлял свое желание вступить в ШОС. Это, например, Камбоджа, Непал, Катар, Египет, а последняя, например, скажем так, не совсем Азия. Это про многополярность?— Нет, это не про многополярность, я думаю, что это про многоцветие.Я думаю, что формат ШОС оказался неожиданно, с точки зрения внешнего наблюдателя, очень выигрышным, потому что он предполагает участие в больших проектах (технологии, цифровизация, авиация, космонавтика), взаимодействие со странами-лидерами экономическими. Это Китай, Индия, Россия.Полагаю, что ШОС сохранит на какое-то время такой развивающийся характер. И очень важно, что страны-участники должны участвовать в обсуждении, высказывать свою точку зрения, потому что сначала должен выработаться общий формат отношений, это то, о чем мечтал еще Евгений Примаков, это все-таки диалог большой тройки — Россия, Китай, Индия. А дальше в работе примут участие и другие страны, та же Камбоджа.Дело в том, что такие государства очень зависимы от большой тройки, поэтому они, конечно, максимально заинтересованы в подключении к ШОС.Эта организация расширяет их возможности, и при этом не несет угрозу подавления их внешнеполитического суверенитета, национальных интересов, культур, религиозных ценностей, что, к сожалению, принес Евросоюз для своих участников: где в основу ставятся интересы военно-политических блоков вроде НАТО.Я думаю, что при благополучном развитии ШОС даст шанс тем странам, которые хотят избежать участия в агрессивных политических действиях, такие как Корея, в перспективе, возможно, Япония и Филиппины, там, где расположены исторически военные базы натовские или американские.— Было бы интересно. Вы сказали, что ШОС — это большая экономическая польза для участников, включение в ШОС, в чем именно она выражается для нас?— В России за один год на 50% вырос импортооборот с Китаем, речь идет о 200-миллиардном товарообороте, резко растет оборот с Индией.И я надеюсь, что развитие расчетов, и в том числе в национальных валютах с использованием современных технологий, позволит сделать рынок Большой Евразии для нас привлекательным. Притом что страны смогут выдержать, конечно, внешнее давление со стороны.

https://ukraina.ru/20220915/1038738065.html

https://ukraina.ru/20220915/1038736472.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Марина Полякова

Марина Полякова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

интервью, депутат, шос, ес