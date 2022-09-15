https://ukraina.ru/20220915/1038739873.html

Стало известно, на сколько подорожании продукты питания на Украине

Стало известно, на сколько подорожании продукты питания на Украине - 15.09.2022 Украина.ру

Стало известно, на сколько подорожании продукты питания на Украине

Цены на продукты питания на Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на Госстат

2022-09-15T07:18

2022-09-15T07:18

2022-09-15T07:18

новости

подорожание

цены

украина

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13 сентября кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что план госбюджета на 2023 год подразумевает доходы около 34 миллиардов долларов, расходы – почти в 70 миллиардов долларов. Таким образом, дефицит бюджета составит 3 миллиарда долларов, которые Киев планирует компенсировать внешними заимствованиями.

https://ukraina.ru/20220914/1038718260.html

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2022

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новости, подорожание, цены, украина