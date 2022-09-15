https://ukraina.ru/20220915/1038739873.html
Стало известно, на сколько подорожании продукты питания на Украине
Стало известно, на сколько подорожании продукты питания на Украине - 15.09.2022 Украина.ру
Стало известно, на сколько подорожании продукты питания на Украине
Цены на продукты питания на Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на Госстат
2022-09-15T07:18
2022-09-15T07:18
2022-09-15T07:18
новости
подорожание
цены
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101644/27/1016442735_0:171:2883:1793_1920x0_80_0_0_f3788ad41875cba79a7d00fd610a42d6.jpg
13 сентября кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что план госбюджета на 2023 год подразумевает доходы около 34 миллиардов долларов, расходы – почти в 70 миллиардов долларов. Таким образом, дефицит бюджета составит 3 миллиарда долларов, которые Киев планирует компенсировать внешними заимствованиями.
https://ukraina.ru/20220914/1038718260.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101644/27/1016442735_279:0:2883:1953_1920x0_80_0_0_3faea0e88748dacde260554ffebe4df7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, подорожание, цены, украина
Новости, подорожание, цены, Украина
Стало известно, на сколько подорожании продукты питания на Украине
Цены на продукты питания на Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на Госстат