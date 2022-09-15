Стало известно, на сколько подорожании продукты питания на Украине - 15.09.2022 Украина.ру
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Стало известно, на сколько подорожании продукты питания на Украине
Стало известно, на сколько подорожании продукты питания на Украине - 15.09.2022 Украина.ру
Стало известно, на сколько подорожании продукты питания на Украине
Цены на продукты питания на Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на Госстат
2022-09-15T07:18
2022-09-15T07:18
новости
подорожание
цены
украина
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13 сентября кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что план госбюджета на 2023 год подразумевает доходы около 34 миллиардов долларов, расходы – почти в 70 миллиардов долларов. Таким образом, дефицит бюджета составит 3 миллиарда долларов, которые Киев планирует компенсировать внешними заимствованиями.
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новости, подорожание, цены, украина
Новости, подорожание, цены, Украина

Стало известно, на сколько подорожании продукты питания на Украине

07:18 15.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Цены на продукты питания на Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на Госстат
"Цены на продукты питания в Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%", - говорится в сообщении издания.
13 сентября кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что план госбюджета на 2023 год подразумевает доходы около 34 миллиардов долларов, расходы – почти в 70 миллиардов долларов. Таким образом, дефицит бюджета составит 3 миллиарда долларов, которые Киев планирует компенсировать внешними заимствованиями.
Зеленский YES
Вчера, 13:29
Зеленскому нужен мир, в котором не будет России. И пока это не воспринимается как слабоумие
 
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