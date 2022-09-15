https://ukraina.ru/20220915/1038734108.html
Потери ВФУ несопоставимы с военным значением взятых под контроль территорий - Кнутов
Потери ВФУ несопоставимы с военным значением взятых под контроль территорий - Кнутов - 15.09.2022 Украина.ру
Потери ВФУ несопоставимы с военным значением взятых под контроль территорий - Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру заявил, что, атакуя харьковское направление, Киев применил тактику войсками вермахта во время Великой Отечественной войны в 1941-42 годах
2022-09-15T06:30
2022-09-15T06:30
2022-09-15T06:30
новости
украина
спецоперация
всу
потери всу
киев
великая отечественная война
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Тогда, отмечает эксперт, танковые клинья не штурмовали, а обходили советские укрепрайоны. А позже - в 1944-45 годах этой тактикой пользовалась и Красная армия, предпочитая обходить немецкие города-крепости, чтобы не ввязываться в кровопролитные бои.Несмотря на то, что ВФУ смогли на севере Харьковской области выйти к границе с Россией, а на востоке линия соприкосновения с российскими войсками теперь проходит по реке Оскол, победой этот кажущийся успех Киевского режима назвать сложно, считает Кнутов.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220911/1038623429.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, спецоперация, всу, потери всу, киев, великая отечественная война
Новости, Украина, Спецоперация, ВСУ, потери ВСУ, Киев, Великая Отечественная война
Потери ВФУ несопоставимы с военным значением взятых под контроль территорий - Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру заявил, что, атакуя харьковское направление, Киев применил тактику войсками вермахта во время Великой Отечественной войны в 1941-42 годах
Тогда, отмечает эксперт, танковые клинья не штурмовали, а обходили советские укрепрайоны. А позже - в 1944-45 годах этой тактикой пользовалась и Красная армия, предпочитая обходить немецкие города-крепости, чтобы не ввязываться в кровопролитные бои.
Несмотря на то, что ВФУ смогли на севере Харьковской области выйти к границе с Россией, а на востоке линия соприкосновения с российскими войсками теперь проходит по реке Оскол, победой этот кажущийся успех Киевского режима назвать сложно, считает Кнутов.
Потери ВФУ уже составили несколько тысяч человек, что несопоставимо с военным значением взятых под контроль Киевским режимом территорий.
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте
на сайте Украина.ру.