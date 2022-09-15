https://ukraina.ru/20220915/1038734108.html

Потери ВФУ несопоставимы с военным значением взятых под контроль территорий - Кнутов

Потери ВФУ несопоставимы с военным значением взятых под контроль территорий - Кнутов - 15.09.2022 Украина.ру

Потери ВФУ несопоставимы с военным значением взятых под контроль территорий - Кнутов

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру заявил, что, атакуя харьковское направление, Киев применил тактику войсками вермахта во время Великой Отечественной войны в 1941-42 годах

2022-09-15T06:30

2022-09-15T06:30

2022-09-15T06:30

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великая отечественная война

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Тогда, отмечает эксперт, танковые клинья не штурмовали, а обходили советские укрепрайоны. А позже - в 1944-45 годах этой тактикой пользовалась и Красная армия, предпочитая обходить немецкие города-крепости, чтобы не ввязываться в кровопролитные бои.Несмотря на то, что ВФУ смогли на севере Харьковской области выйти к границе с Россией, а на востоке линия соприкосновения с российскими войсками теперь проходит по реке Оскол, победой этот кажущийся успех Киевского режима назвать сложно, считает Кнутов.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220911/1038623429.html

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2022

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новости, украина, спецоперация, всу, потери всу, киев, великая отечественная война