Потери ВФУ несопоставимы с военным значением взятых под контроль территорий - Кнутов - 15.09.2022 Украина.ру
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Потери ВФУ несопоставимы с военным значением взятых под контроль территорий - Кнутов
Потери ВФУ несопоставимы с военным значением взятых под контроль территорий - Кнутов - 15.09.2022 Украина.ру
Потери ВФУ несопоставимы с военным значением взятых под контроль территорий - Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру заявил, что, атакуя харьковское направление, Киев применил тактику войсками вермахта во время Великой Отечественной войны в 1941-42 годах
2022-09-15T06:30
2022-09-15T06:30
новости
украина
спецоперация
всу
потери всу
киев
великая отечественная война
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Тогда, отмечает эксперт, танковые клинья не штурмовали, а обходили советские укрепрайоны. А позже - в 1944-45 годах этой тактикой пользовалась и Красная армия, предпочитая обходить немецкие города-крепости, чтобы не ввязываться в кровопролитные бои.Несмотря на то, что ВФУ смогли на севере Харьковской области выйти к границе с Россией, а на востоке линия соприкосновения с российскими войсками теперь проходит по реке Оскол, победой этот кажущийся успех Киевского режима назвать сложно, считает Кнутов.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220911/1038623429.html
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новости, украина, спецоперация, всу, потери всу, киев, великая отечественная война
Новости, Украина, Спецоперация, ВСУ, потери ВСУ, Киев, Великая Отечественная война

Потери ВФУ несопоставимы с военным значением взятых под контроль территорий - Кнутов

06:30 15.09.2022
 
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Акция протеста врачей в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру заявил, что, атакуя харьковское направление, Киев применил тактику войсками вермахта во время Великой Отечественной войны в 1941-42 годах
Тогда, отмечает эксперт, танковые клинья не штурмовали, а обходили советские укрепрайоны. А позже - в 1944-45 годах этой тактикой пользовалась и Красная армия, предпочитая обходить немецкие города-крепости, чтобы не ввязываться в кровопролитные бои.
Несмотря на то, что ВФУ смогли на севере Харьковской области выйти к границе с Россией, а на востоке линия соприкосновения с российскими войсками теперь проходит по реке Оскол, победой этот кажущийся успех Киевского режима назвать сложно, считает Кнутов.
Потери ВФУ уже составили несколько тысяч человек, что несопоставимо с военным значением взятых под контроль Киевским режимом территорий.
Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
11 сентября, 16:07
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Заголовок открываемого материала
06:30Потери ВФУ несопоставимы с военным значением взятых под контроль территорий - Кнутов
06:15"Главная цель Зеленского": Зубец объяснил, почему ВСУ не перестают обстреливать ЗАЭС
06:00Пленный украинский замполит на знал, что Херсонская область контролируется российской армией
05:45Военный эксперт рассказал, каким оружием РФ уничтожает дальнобойные гаубицы M777 и РСЗО HIMARS противника
05:30Эксперт объяснил, как украинский язык стал политическим инструментом
05:15Пленный украинский замполит рассказал о воспитательной работе в ВСУ
05:00Алехин объяснил, как РФ нужно противодействовать "кочующим минометам" и другому оружию ВСУ
04:45Россияне должны быть готовы к самым серьезным вызовам - эксперт
04:30Военкор Григорюк: СВО - дело прадедов, которое продолжают правнуки
04:15Украинский пленный рассказал, где работал до ВСУ
04:00Военный эксперт предположил, что на Западной Украине США обучают украинских летчиков летать на F-16
19:00Нацисты и фейки Зеленского, шпионы, потери ВСУ. Итоги 14 сентября
17:56Служить будут все: на Украине собираются реформировать ВСУ
17:48"Еда и электричество должны быть только на освобождённых территориях" - Делягин. Видео
17:45"Тысячи убитых и раненых": Кнутов о бесчеловечности военного командования ВСУ
17:33"Мы никуда не отступаем": Кадыров призвал не "махать шашкой на диване"
17:30Борис Бурда сбежал за границу и высказался о происходящем на Украине
17:09Европейские чиновники срочно вылетели в Киев и Одессу: что в мире говорили об Украине 14 сентября
16:46"Просочились в тыл": Кнутов о том, как ВСУ смогли пробить линию обороны союзных сил
16:02Потери ВСУ, Зеленский в Изюме, угроза ЛНР. Главное на Украине на 16:00 14 сентября
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