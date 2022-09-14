В офисе Зеленского заверили, что электроснабжение в Харькове и области восстановлено - 14.09.2022 Украина.ру
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В офисе Зеленского заверили, что электроснабжение в Харькове и области восстановлено
В офисе Зеленского заверили, что электроснабжение в Харькове и области восстановлено - 14.09.2022 Украина.ру
В офисе Зеленского заверили, что электроснабжение в Харькове и области восстановлено
Харькове и Харьковской области электроснабжение восстановлено "на 100%", заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Телеграм-канале
2022-09-14T09:13
2022-09-14T09:13
харьковская область
новости
электричество
харьков
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Ранее Тимошенко в своих соцсетях написал, что Харьковская область снова осталась без света. По его словам, это произошло из-за выхода из строя резервной линии питания.
https://ukraina.ru/20220914/1038674334.html
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харьковская область, новости, электричество, харьков
Харьковская область, Новости, электричество, Харьков

В офисе Зеленского заверили, что электроснабжение в Харькове и области восстановлено

09:13 14.09.2022
 
© paul-itk.livejournal.comХарьков
Харьков
© paul-itk.livejournal.com
Читать в
Харькове и Харьковской области электроснабжение восстановлено "на 100%", заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Телеграм-канале
"Харьковская область. Электроснабжение города и области восстановлено на 100%", - написал Тимошенко
Ранее Тимошенко в своих соцсетях написал, что Харьковская область снова осталась без света. По его словам, это произошло из-за выхода из строя резервной линии питания.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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