https://ukraina.ru/20220914/1038710680.html
В офисе Зеленского заверили, что электроснабжение в Харькове и области восстановлено
В офисе Зеленского заверили, что электроснабжение в Харькове и области восстановлено - 14.09.2022 Украина.ру
В офисе Зеленского заверили, что электроснабжение в Харькове и области восстановлено
Харькове и Харьковской области электроснабжение восстановлено "на 100%", заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Телеграм-канале
2022-09-14T09:13
2022-09-14T09:13
2022-09-14T09:13
харьковская область
новости
электричество
харьков
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Ранее Тимошенко в своих соцсетях написал, что Харьковская область снова осталась без света. По его словам, это произошло из-за выхода из строя резервной линии питания.
https://ukraina.ru/20220914/1038674334.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
харьковская область, новости, электричество, харьков
Харьковская область, Новости, электричество, Харьков
В офисе Зеленского заверили, что электроснабжение в Харькове и области восстановлено
Харькове и Харьковской области электроснабжение восстановлено "на 100%", заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Телеграм-канале
"Харьковская область. Электроснабжение города и области восстановлено на 100%", - написал Тимошенко
Ранее Тимошенко в своих соцсетях написал, что Харьковская область снова осталась без света. По его словам, это произошло из-за выхода из строя резервной линии питания.