https://ukraina.ru/20220914/1038710680.html

В офисе Зеленского заверили, что электроснабжение в Харькове и области восстановлено

В офисе Зеленского заверили, что электроснабжение в Харькове и области восстановлено - 14.09.2022 Украина.ру

В офисе Зеленского заверили, что электроснабжение в Харькове и области восстановлено

Харькове и Харьковской области электроснабжение восстановлено "на 100%", заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Телеграм-канале

2022-09-14T09:13

2022-09-14T09:13

2022-09-14T09:13

харьковская область

новости

электричество

харьков

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Ранее Тимошенко в своих соцсетях написал, что Харьковская область снова осталась без света. По его словам, это произошло из-за выхода из строя резервной линии питания.

https://ukraina.ru/20220914/1038674334.html

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харьковская область, новости, электричество, харьков