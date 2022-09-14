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ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки ситуации
ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки ситуации - 14.09.2022 Украина.ру
ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки ситуации
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направляет в Армению миссию во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем для оценки обстановки после эскалации на границе с Азербайджаном, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов
2022-09-14T07:54
2022-09-14T07:54
2022-09-14T07:54
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Пресс-секретарь добавил, что сопровождать генсека будут начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители государств-членов Организации.Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет осенью в Ереване. Для глав государств миссия подготовит предложения по деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе.Обострение на границы Армении и Азербайджана произошло в ночь на 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, в результате вооруженного конфликта погибли 49 человек, добавив, что это не окончательные цифры. Азербайджан также заявлял о потерях среди своих военных, но не назвал их число.
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новости, одкб, армения, азербайджан
Новости, ОДКБ, Армения, Азербайджан
ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки ситуации
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направляет в Армению миссию во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем для оценки обстановки после эскалации на границе с Азербайджаном, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов
"Было согласовано предложение о создании рабочей группы из числа сотрудников секретариата и военнослужащих объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ", - Зайнетдинов.
Пресс-секретарь добавил, что сопровождать генсека будут начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители государств-членов Организации.
Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет осенью в Ереване. Для глав государств миссия подготовит предложения по деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе.
Обострение на границы Армении и Азербайджана произошло в ночь на 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.
Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, в результате вооруженного конфликта погибли 49 человек, добавив, что это не окончательные цифры. Азербайджан также заявлял о потерях среди своих военных, но не назвал их число.