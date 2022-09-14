https://ukraina.ru/20220914/1038706099.html

ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки ситуации

ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки ситуации - 14.09.2022 Украина.ру

ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки ситуации

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направляет в Армению миссию во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем для оценки обстановки после эскалации на границе с Азербайджаном, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов

2022-09-14T07:54

2022-09-14T07:54

2022-09-14T07:54

новости

одкб

армения

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102686/41/1026864169_0:0:789:443_1920x0_80_0_0_f99656b9fca628cc84f68f70c02a7a18.jpg

Пресс-секретарь добавил, что сопровождать генсека будут начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители государств-членов Организации.Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет осенью в Ереване. Для глав государств миссия подготовит предложения по деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе.Обострение на границы Армении и Азербайджана произошло в ночь на 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, в результате вооруженного конфликта погибли 49 человек, добавив, что это не окончательные цифры. Азербайджан также заявлял о потерях среди своих военных, но не назвал их число.

https://ukraina.ru/20201215/1029975797.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одкб, армения, азербайджан