"Демилитаризация": эксперт рассказал об авиационных ударах по ВСУ в Харьковской области - 14.09.2022 Украина.ру
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"Демилитаризация": эксперт рассказал об авиационных ударах по ВСУ в Харьковской области
"Демилитаризация": эксперт рассказал об авиационных ударах по ВСУ в Харьковской области - 14.09.2022 Украина.ру
"Демилитаризация": эксперт рассказал об авиационных ударах по ВСУ в Харьковской области
В настоящее время ВКС РФ наносит удары по местам сосредоточения ВСУ на территории Харьковской области. Военные киевского режима научились рассредотачиваться, однако бомбардировки приносят результаты. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-14T04:14
2022-09-14T04:14
новости
спецоперация
юрий кнутов
вкс
киевский режим
потери всу
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Он отметил, что потери киевского режима в результате этих действий возрастают, и скоро их нельзя будет скрывать, что может вызвать серьёзное недовольство на Украине.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220913/1038670794.html
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новости, спецоперация, юрий кнутов, вкс, киевский режим, потери всу
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, ВКС, киевский режим, потери ВСУ

"Демилитаризация": эксперт рассказал об авиационных ударах по ВСУ в Харьковской области

04:14 14.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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В настоящее время ВКС РФ наносит удары по местам сосредоточения ВСУ на территории Харьковской области. Военные киевского режима научились рассредотачиваться, однако бомбардировки приносят результаты. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру

"Что касается бомбардировок, в Харьковской области идет процесс, я бы сказал, демилитаризации украинской армии. Работаем активно. В основном, Воздушно-космические силы, наши ракетные войска и артиллерия перемалывают противника дистанционно, без прямого боестолкновения, это дает достаточно эффективные результаты", - заявил эксперт.

Он отметил, что потери киевского режима в результате этих действий возрастают, и скоро их нельзя будет скрывать, что может вызвать серьёзное недовольство на Украине.
ВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 09:17
В Китае рассказали, являются ли события в Харьковской области "поворотным моментом" конфликта на УкраинеЗападные СМИ аплодируют ВСУ за восстановление контроля над некоторыми городами Харьковской области и называют эти события поворотным моментом конфликта на Украине. Однако китайские эксперты говорят, что, несмотря на успешную тактическую контратаку, киевскому режиму рано праздновать победу. Об этом пишет 12 сентября китайская газета Global Times
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияЮрий КнутовВКСкиевский режимпотери ВСУ
 
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