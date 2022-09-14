https://ukraina.ru/20220914/1038677630.html

"Демилитаризация": эксперт рассказал об авиационных ударах по ВСУ в Харьковской области

"Демилитаризация": эксперт рассказал об авиационных ударах по ВСУ в Харьковской области - 14.09.2022 Украина.ру

"Демилитаризация": эксперт рассказал об авиационных ударах по ВСУ в Харьковской области

В настоящее время ВКС РФ наносит удары по местам сосредоточения ВСУ на территории Харьковской области. Военные киевского режима научились рассредотачиваться, однако бомбардировки приносят результаты. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-09-14T04:14

2022-09-14T04:14

2022-09-14T04:14

новости

спецоперация

юрий кнутов

вкс

киевский режим

потери всу

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Он отметил, что потери киевского режима в результате этих действий возрастают, и скоро их нельзя будет скрывать, что может вызвать серьёзное недовольство на Украине.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220913/1038670794.html

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2022

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новости, спецоперация, юрий кнутов, вкс, киевский режим, потери всу