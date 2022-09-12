https://ukraina.ru/20220912/1038656440.html

Юрий Кнутов: Плохо, что ВСУ приблизилось к границе РФ, но зато хорошо, что наши не попали в окружение

Юрий Кнутов: Плохо, что ВСУ приблизилось к границе РФ, но зато хорошо, что наши не попали в окружение - 12.09.2022 Украина.ру

Юрий Кнутов: Плохо, что ВСУ приблизилось к границе РФ, но зато хорошо, что наши не попали в окружение

Украина.ру, 12.09.2022

2022-09-12T19:04

2022-09-12T19:04

2022-09-12T19:04

украина

россия

юрий кнутов

спецоперация

интервью

всу

харьковская область

харьков

донбасс

донецк

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Почему атака ВСУ на харьковском направлении в целом не успешна, но надо ждать наступление на Донбассе рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру.— Юрий Альбертович, самая обсуждаемая тема сейчас это Харьковское направление. Мы понимаем, что наша группировка была намного меньше и очень грамотно было отвести ее из-под удара. ВКС России работает по этому направлению. Что там на самом деле произошло, сейчас есть понимание?— Если посмотреть продвижение украинских войск, надо признать, им значительную часть территории удалось взять под контроль. Использовали они известную тактику. Как в 41-ом году немцы обходили укрепрайоны, потом сосредотачивали силы и атаковали слабо защищенные тыловые объекты. Вот так сейчас и действовали ВСУ.Мы, кстати, эту тактику использовали в 44-45-ых годах, очень успешно и эффективно. Противник сейчас также обошел, а у нас там не было сплошной линии фронта, были опорные пункты хорошо укрепленные. Вот они обходили с помощью малых мобильных тактических групп.Такая группа, это, как правило, два БМП, несколько бронеавтомобилей HMMWV, личный состав с противотанковыми ракетными комплексами и ПЗРК, и пулеметы крупнокалиберные. Вот они идут, одна-две группы, если встречают сопротивление, тут же отступают, ищут места, где можно через леса или поля обойти.А потом в тылу уже сосредотачиваются и ведут боевые действия более крупной группировкой. Вот эта тактика показала эффективность.Украина ее применяла и в марте-апреле этого года, применяли ее на многих направлениях. Сначала было сложно с ними бороться, потом мы нашли методы, которые показали эффективность.— Я правильно понимаю, что по данным Vинобороны, там есть и мощные удары ВКС России на харьковском направлении? Есть результаты?— Да, сейчас мы наносим удары по концентрации войск. Хотя они научились рассредоточивать, но как только они концентрируют их, мы наносим удары. Чтобы нанести поражение именно этой группировке и ослабить ее. Но, я скажу так, эти войска будут в основном переброшены на Донбасс, следует там ждать их наступления.Кто-то говорит на Угледар, кто-то другие направления указывает. Это надо нашим космическим силам и беспилотникам отслеживать достаточно серьёзно, чтобы это определить.Если мы это правильно оценим, создаем резервы, соответственно, выдержим контрудар и сами можем перейти в контрнаступление. Тогда уже мы отбрасываем противника.Сейчас Украина постарается это сделать и попытается атаковать войска на Донбассе с целью прорыва обороны. Где именно, должна определить разведка, чтобы сосредоточить резервы, отбить наступление и выйти на славянско-краматорскую группировку. Это крайне важно, потому что цель освобождение Донбасса стоит перед нами.Что касается бомбардировок, в Харьковской области идет процесс, я бы сказал, демилитаризации украинской армии. Работаем активно. В основном, Воздушно-космические силы, наши ракетные войска и артиллерия перемалывают противника дистанционно, без прямого боестолкновения, это дает достаточно эффективные результаты.Потери возрастают, и их киевскому режиму скоро нельзя будет скрывать. Придется признать. Это может вызвать серьезное недовольство в Украине.— Можем ли мы сказать в целом, что это наступление ВСУ не такое успешное, как пытаются представить традиционно украинские СМИ?— Вопрос не в этом, а в том, какие резервы у нас самих находятся в Курской и Белгородской областях. Если там достаточно серьезные силы есть, тогда присутствует перспектива движения на Харьков, он сейчас оголен.Если говорить о том, насколько успешно их наступление? Не успешно. Отчасти какие-то задачи были достигнуты, определенные цели, касающиеся территории, но не окружения наших войск.Нашим войскам не дали попасть в котел, удалось вывести их. В том числе, благодаря активным действиям и вертолетному десанту, мы видели там МИ-26. Этими ребятами усилена группировка наших сил на Донбассе.— А в чем их логика, если они считают, что успешно идут в Харьковском направлении, зачем идти на Донецк?— Чтобы развить наступление на Донбасс – Донецк и Луганск. Они считают, что у них получилось в районе Харькова, получится и там.— Какие есть плюсы в ситуации на севере?— Меры, которые наши приняли, оказались недостаточны и неэффективны. Но из позитивных вещей – выведены вовремя войска с минимальными потерями, не произошло окружения.И второе – те войска, которые там сосредоточены, мы их уничтожаем достаточно эффективно. Плохо, что ВСУ приблизились к границе РФ, есть риск обстрелов наших городов.— Наших же бойцов было там меньше чем украинских в разы. Нам вообще нужна мобилизация небольшая или может нужно нанять ограниченное количество профессионалов?— Ситуация такая. Мобилизация ничего не даст. Это будут люди, которые не умеют воевать. Нам нужны те, кто умеет. Нам нужно создать условия, чтобы люди, имеющие такой опыт, шли в армию добровольно, воевали.Нужно хорошо платить и семьи должны иметь хорошие социальные гарантии, чтобы в случае ранения или гибели они не остались без заботы государства. Это очень важный момент. Увеличение численности армии должно быть за счет добровольцев.— А те 137 тысяч военных, которые упомянуты в указе Президента, они куда отправятся?— Нет, это просто увеличение численности армии. Это срочники, они год служат, толку от них на фронте не будет никакого. Они будут как усиление на территории России.— На херсонском направлении я так понимаю, всё более-менее контролируемо, верно?— Да, я с вами согласен, более-менее контролируется. И там противник несет огромные потери, мы соответственно не просто держимся, но и наносим ощутимый урон ВСУ.— По донецкому направлению есть позитивные новости?— Да, были и в сторону Авдеевки и Марьинки, Северска позитивные подвижки. Там все идет в целом планово по донецкой линии.И с перспективой наших войск выхода на окружение Марьинки. Но надо ожидать контрудара ВСУ, вот в чем особенность.— По энергетической инфраструктуре это наши войска, я так понимаю, бьют для достижения стратегического преимущества?— Мы бьем по восточной части Украины, удар был нанесен. Вывели из строя подстанции, осталась страна без электроэнергии. В результате ряд городов, военные предприятия не работали, командные пункты пришлось на время отключать. Опять же, ремонт военной техники не производился в следствии отсутствия электричества.Это позитивной момент, это ответ на действия Украины по Запорожской АЭС, ну и по другим районам. Действовать надо так не только на востоке Украины, но и по центральной части. По Киеву и прилегающим областям.— Что нам это даст? Гуманитарные проблемы? Полную беспомощность?— Паралич промышленности, в том числе и в первую очередь военной.— Через пару месяцев такая тактика может к чему привести?— Тогда военные перевозки военной техники останавливаются, у нас тогда появляется больше шансов на продвижение вперед и освобождение Донбасса.— То есть вырубаем электричество, потом транспортные узлы?— Подстанции, электростанции, мосты надо тоже выводить из строя, как они бьют по Антоновскому.— О капитуляции говорить рано?— Рано, но ситуацию это может достаточно серьёзно изменить в нашу пользу.

https://ukraina.ru/20220910/1038615971.html

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20220912/1038644682.html

https://ukraina.ru/20220912/1038647706.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

украина, россия, юрий кнутов, спецоперация, интервью, всу, харьковская область, харьков, донбасс, донецк, вс рф, контрнаступление