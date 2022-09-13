https://ukraina.ru/20220913/1038678103.html

Российских учителей в Харьковской области не было – власти

Российских учителей в Харьковской области не было – власти - 13.09.2022 Украина.ру

Российских учителей в Харьковской области не было – власти

На территориях Харьковской области, которые ранее контролировались РФ, не работали педагоги из России, сообщает 13 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации региона

2022-09-13T10:42

2022-09-13T10:42

2022-09-13T10:42

новости

харьковская область

аресты

репрессии

учителя

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После перегруппировки российских войск из Харьковской области в Донбасс, появилось множество сообщений о репрессиях, которые украинские нацбаты устраивают на захваченных территориях.Так, глава администрации Виталий Ганчев сообщал о массовых расстрелах в Купянске и Великом Бурлуке, сообщения о расправах приходили также из Изюма и Волчанска.Накануне украинские СМИ растиражировали заявление вице-премьера Ирины Верещук, которая рассказала, что в Харьковской области были задержаны школьные педагоги из России. По ее словам, педагогов будут судить по статье 438 украинского уголовного кодекса - "нарушение законов и обычаев войны".Также Верещук отметила, что задержанных учителей не будут вносить в обменный фонд пленных, потому что "Женевские конвенции не предусматривают обменов невоеннопленных".Во вторник 13 сентября Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по факту задержания в регионе украинских учителей, работавшим по российским программам.

https://ukraina.ru/20220913/1038675679.html

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новости, харьковская область, аресты, репрессии, учителя