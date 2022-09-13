https://ukraina.ru/20220913/1038678103.html
Российских учителей в Харьковской области не было – власти
Российских учителей в Харьковской области не было – власти - 13.09.2022 Украина.ру
Российских учителей в Харьковской области не было – власти
На территориях Харьковской области, которые ранее контролировались РФ, не работали педагоги из России, сообщает 13 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации региона
2022-09-13T10:42
2022-09-13T10:42
2022-09-13T10:42
новости
харьковская область
аресты
репрессии
учителя
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После перегруппировки российских войск из Харьковской области в Донбасс, появилось множество сообщений о репрессиях, которые украинские нацбаты устраивают на захваченных территориях.Так, глава администрации Виталий Ганчев сообщал о массовых расстрелах в Купянске и Великом Бурлуке, сообщения о расправах приходили также из Изюма и Волчанска.Накануне украинские СМИ растиражировали заявление вице-премьера Ирины Верещук, которая рассказала, что в Харьковской области были задержаны школьные педагоги из России. По ее словам, педагогов будут судить по статье 438 украинского уголовного кодекса - "нарушение законов и обычаев войны".Также Верещук отметила, что задержанных учителей не будут вносить в обменный фонд пленных, потому что "Женевские конвенции не предусматривают обменов невоеннопленных".Во вторник 13 сентября Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по факту задержания в регионе украинских учителей, работавшим по российским программам.
https://ukraina.ru/20220913/1038675679.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьковская область, аресты, репрессии, учителя
Новости, Харьковская область, аресты, репрессии, учителя
Российских учителей в Харьковской области не было – власти
На территориях Харьковской области, которые ранее контролировались РФ, не работали педагоги из России, сообщает 13 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации региона
"О судьбе местных педагогов, которые были готовы преподавать по новой методике и сотрудничали с Россией, неизвестно", - заявили в пресс-службе.
После перегруппировки российских войск из Харьковской области в Донбасс, появилось множество сообщений о репрессиях, которые украинские нацбаты устраивают на захваченных территориях.
Так, глава администрации Виталий Ганчев сообщал о массовых расстрелах в Купянске и Великом Бурлуке, сообщения о расправах приходили также из Изюма и Волчанска.
Накануне украинские СМИ растиражировали заявление вице-премьера Ирины Верещук, которая рассказала, что в Харьковской области были задержаны школьные педагоги из России. По ее словам, педагогов будут судить по статье 438 украинского уголовного кодекса - "нарушение законов и обычаев войны".
Также Верещук отметила, что задержанных учителей не будут вносить в обменный фонд пленных, потому что "Женевские конвенции не предусматривают обменов невоеннопленных".
Во вторник 13 сентября Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по факту задержания в регионе украинских учителей, работавшим по российским программам.