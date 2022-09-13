Российских учителей в Харьковской области не было – власти - 13.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220913/1038678103.html
Российских учителей в Харьковской области не было – власти
Российских учителей в Харьковской области не было – власти - 13.09.2022 Украина.ру
Российских учителей в Харьковской области не было – власти
На территориях Харьковской области, которые ранее контролировались РФ, не работали педагоги из России, сообщает 13 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации региона
2022-09-13T10:42
2022-09-13T10:42
новости
харьковская область
аресты
репрессии
учителя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103383/18/1033831830_0:366:2931:2014_1920x0_80_0_0_f33fc759165574e001c259a9d67cc0d7.jpg
После перегруппировки российских войск из Харьковской области в Донбасс, появилось множество сообщений о репрессиях, которые украинские нацбаты устраивают на захваченных территориях.Так, глава администрации Виталий Ганчев сообщал о массовых расстрелах в Купянске и Великом Бурлуке, сообщения о расправах приходили также из Изюма и Волчанска.Накануне украинские СМИ растиражировали заявление вице-премьера Ирины Верещук, которая рассказала, что в Харьковской области были задержаны школьные педагоги из России. По ее словам, педагогов будут судить по статье 438 украинского уголовного кодекса - "нарушение законов и обычаев войны".Также Верещук отметила, что задержанных учителей не будут вносить в обменный фонд пленных, потому что "Женевские конвенции не предусматривают обменов невоеннопленных".Во вторник 13 сентября Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по факту задержания в регионе украинских учителей, работавшим по российским программам.
https://ukraina.ru/20220913/1038675679.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103383/18/1033831830_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_a9c920adb0ca36ac22f465823df6fe1d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьковская область, аресты, репрессии, учителя
Новости, Харьковская область, аресты, репрессии, учителя

Российских учителей в Харьковской области не было – власти

10:42 13.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ мариупольской школе №53 возобновился учебный процесс
В мариупольской школе №53 возобновился учебный процесс - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
На территориях Харьковской области, которые ранее контролировались РФ, не работали педагоги из России, сообщает 13 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации региона
"О судьбе местных педагогов, которые были готовы преподавать по новой методике и сотрудничали с Россией, неизвестно", - заявили в пресс-службе.
После перегруппировки российских войск из Харьковской области в Донбасс, появилось множество сообщений о репрессиях, которые украинские нацбаты устраивают на захваченных территориях.
Так, глава администрации Виталий Ганчев сообщал о массовых расстрелах в Купянске и Великом Бурлуке, сообщения о расправах приходили также из Изюма и Волчанска.
Накануне украинские СМИ растиражировали заявление вице-премьера Ирины Верещук, которая рассказала, что в Харьковской области были задержаны школьные педагоги из России. По ее словам, педагогов будут судить по статье 438 украинского уголовного кодекса - "нарушение законов и обычаев войны".
Также Верещук отметила, что задержанных учителей не будут вносить в обменный фонд пленных, потому что "Женевские конвенции не предусматривают обменов невоеннопленных".
Во вторник 13 сентября Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по факту задержания в регионе украинских учителей, работавшим по российским программам.
Задержана сотрудница администрации Шевченково в Харьковской области
09:52
В Харьковской области арестовали сотрудницу администрации одного из поселковУкраинские силовики нашли и арестовали начальника организационно-информационного отдела администрации поселка Шевченково. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины
 
НовостиХарьковская областьарестырепрессииучителя
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала