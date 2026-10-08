https://ukraina.ru/20261008/aleksey-schusev-ot-tserkvey-do-mavzoleya-1083602177.html

Алексей Щусев: от церквей до Мавзолея

Алексей Щусев: от церквей до Мавзолея - 08.10.2026 Украина.ру

Алексей Щусев: от церквей до Мавзолея

Имя Алексея Викторовича Щусева в СССР знали, кажется, даже школьники. Ещё бы – ведь именно по его проекту была построена главная советская святыня – Мавзолей Ленина. При этом как-то забывалось, что это архитектор дореволюционной школы, а уж про его проекты на территории УССР упоминать было и вовсе неудобно – сплошь религиозная пропаганда…

2026-10-08T16:00

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Родился будущий архитектор 7 октября 1873 года в Кишинёве, в семье отставного земского чиновника-дворянина. Именно помощь земства позволила Щусеву окончить гимназию и поступить в Императорскую Академию художеств.Надо сказать, что высшее образование получили также три его брата и сводная сестра. Павел Викторович (1880-1957 гг.) сотрудничал с братом в проектировании мостов, стал член-корреспондентом Академии архитектуры СССР и написал воспоминания о нём.В Академии художеств Щусев учился у Ильи Репина и Архипа Куинджи, а затем перешёл в мастерскую архитектора Леонтия Бенуа. Он ездил в Среднюю Азию с археологической экспедицией Николая Веселовского, путешествовал по России и Европе, знакомясь с архитектурой.В 1896 году Щусев получил право на самостоятельное производство работ и сразу же построил часовню-памятник в неовизантийском стиле на могиле дворянина Дмитрия Поздеева-Шубина на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Щусев, по его словам, узнал из газет о смерти Шубина, явился к вдове покойного и убедил её сделать заказ.В 1897 году Щусев защитил в Академии диплом с золотой медалью и женился на Марии Карчевской (для её семьи он спроектировал дом в Кишинёве в восточном стиле). Свадебное путешествие было совмещено с академической поездкой в Австро-Венгрию, Италию и Францию.Интерес к себе Щусев вызвал эскизом иконостаса для Успенского собора Киево-Печерской лавры. В частности, молодого архитектора заметил художник Михаил Нестеров, с которым Щусев сотрудничал до 1917 года и дружил до самой его смерти в 1942 году.Первоначально Щусев работал в неорусском стиле, став одним из его классиков, объединив традиции русско-византийского зодчества с модерном и развив опыт Виктора Васнецова и Фёдора Шехтеля. Следует отметить, что в царствование Александра III неорусский стиль стал своеобразным официозом и тем самым вызывал отторжение у либеральной общественности.В 1904 году Святейший Синод поручил Щусеву восстановление Васильевской церкви XII века в Овруче (Житомирская область), разрушенной в XIV веке. Это была первая в России комплексная реставрация. "Реставратор поставил себе целью включить существовавшие развалины стен в тот храм, который должен был явиться после реставрации, при этом в новые стены ему удалось включить не только остатки стоявших ещё древних стен, но все те конструктивные части их – арки, карнизы и даже отдельные группы кирпича, которые были найдены в земле иногда на значительной глубине", – писал позже Игорь Грабарь. За методику реставрации Щусев получил звание академика.В 1905-08 годах Щусев строит Троицкий собор Почаевской лавры в псковско-новгородском стиле – это его первая крупная постройка и первый опыт оформления церковных интерьеров. Тут впервые были применены щусевские находки в проектировании храмов: асимметрия; "вросший в землю" портал главного входа без явно выраженной паперти; мозаичное обрамление портала в форме гигантского кокошника.В 1908-12 года Щусев совместно с Нестеровым по заказу великой княгини Елизаветы Фёдоровны возводит комплекс зданий Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве – специализированного учреждения по подготовке медсестёр.В 1911 году Щусев выигрывает конкурс на строительство Казанского вокзала, ради работ над которым переезжает в Москву. Строительство началось в 1913 году, эксплуатация – в 1917, а отделочные работы, которыми руководил Евгений Лансере (брат Зинаиды Серебряковой) продолжались до 1941 года. "Царская башня", предусмотренная проектом, была достроена только в 1997 году.Щусев активно поддержал Февральскую революцию. Ему приписываются слова: "если я умел договариваться с попами, то с большевиками я как-нибудь договорюсь" (отношения с церковниками у Щусева действительно были натянутыми – он был для них слишком модернист).В 1918 году Щусев вместе с Иваном Жолтовским начали работать над генеральным планом развития Москвы. Некоторые элементы это плана были реализованы: расширены бульвары, ликвидирована Хитровка, заложены конструктивистские посёлки Сокол и Дукс, расчищен участок, на котором в 1923 году расположилась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, главным архитектором которой стал Щусев же (сейчас это территория ЦПКиО им. Горького). Однако ключевая идея – оставить в покое исторический центр и перенести правительственный квартал на Ходынку принята не была и вообще у Щусева возникли конфликты с властями из-за защиты им ряда зданий (церквей в основном).В январе 1924 года Щусеву поручили строительство Мавзолея Ленина. В течение года он их построил два – временных, деревянных. Первый был построен за три дня при 25-градусных морозах. В 1929-30 годах он, совместно с Исааком Французом (работами руководил в основном последний), построил нынешнее, постоянное здание Мавзолея. Временные постройки ему были поручены по неизвестной причине, а вот за капитальное строительство пришлось повоевать – на конкурс было подано 117 проектов.В 1926-28 годах Щусев был директором Третьяковской галереи. При нём в здании появилось электрическое освещение, отопление и вентиляция. В 1936 году правее васнецовского корпуса был построен щусевский – последний проект архитектора в неорусском стиле.Позже Щусев начал работать в стиле конструктивизма и в 1928-33 году построил, совместно с Исаакам Гринбергом, здание Наркомзема, а в 1929-34 годах – здание Военно-транспортной академии (позже – Военно-политическая академия им. Ленина). Конструктивистские увлечения были гневно осуждены передовой общественностью, и даже Нестеров заметил, что "Щусев – любитель не столько стилей, сколько стилизаций". Что им не понравилось автор не понял – оба здания в архитектурном плане очень узнаваемы.Щусев принял участие в конкурсе на строительства Дворца Советов, но Сталин сделал выбор в пользу проекта Бориса Иофана, а проект Щусева забраковал в следующих выражениях:"Тот же собор Христа Спасителя, но без креста (пока что). Возможно, что Щусев надеется дополнить потом крестом".Архитектор "исправился", чему немало способствовало наличие академической подготовки. Он возглавил 2-ю государственную мастерскую Моспроекта и занялся, в первую очередь, перестройкой в классическом стиле конструктивистских зданий. В частности – театра Мейерхольда (сейчас – Концертный зал им. Чайковского), в котором от конструктивизма внешне не осталось вообще ничего. Правда, от Щусева там тоже мало что осталось – в процессе его отстранили и достраивал Дмитрий Чечулин…Из проектов 1930 годов реализовано было не так много. Это, например, "Дом архитекторов" на Ростовской набережной (совместного с Андреем Ростоковским) и Большой Москворецкий мост (совместно с Патваканом Сардаряном). В последнем проекте предполагались скульптуры Веры Мухиной, но на неё денег не хватило, и она смертельно обиделась. Зато построенное в 1933-38 годах здание Института Маркса, Энгельса и Ленина в Тбилиси было признано образцом советской архитектуры (современные архитектурные критики полагают, однако, что что в сталинский стиль Щусев до конца не вписался).В августе-сентябре 1937 года в прессе началась кампания травли Щусева. Его обвиняли в плагиате*, моральной нечистоплотности и сочувствии к врагам народа. Исключили из Союза архитекторов (кампанию, судя по всему, координировал ответственный секретарь Союза советских архитекторов Каро Алабян). При этом у НКВД вопросов к Щусеву не было, он уехал на Кавказ – под крылышко к Лаврентию Берия, который курировал строительство института в Тбилиси и сотрудничеством с архитектором был доволен.Уже весной 1938 года Щусев вернулся в Москву, был восстановлен в Академии (от членства в Союзе архитекторов он отказался сам). Ему было поручено проектирование нового здания АН СССР, комплекса зданий НКВД на Лубянке (нынешний фасад здания – его проект), после войны – Курчатовского института (не все эти проекты были реализованы, а частично и неизвестны исследователям).В 1942 году Щусев и Лансере проводили обмеры повреждённого во время боёв Новоиерусалимского монастыря в Истре. В 1943-48 годах работал над планами восстановления Сталинграда, Новгорода, Кишинёва, Туапсе, Крещатика в Киеве, строительства обсерватории в Голосеевском лесу под Киевом. Последним его проектом, законченным уже после смерти, была станция метро "Комсомольская" Кольцевой линии. За этот проект он получил четвёртую Сталинскую премию (другие: 1940 год – за здание ИМЭЛ в Тбилиси, 1946 – за саркофаг Ленина, 1948 – за театр имени Навои в Ташкенте). Кроме того, он настоял на открытии в Москве Музея архитектуры и возглавил его в 1946 году. Всего на протяжении жизни Щусев разработал 213 и реализовал 89 архитектурных проектов.В 1949 году, находясь в командировке в Киеве, Щусев перенёс сердечный приступ и скончался, вернувшись в Москву 24 мая.После смерти он был немедленно провозглашён величайшим из великих советских архитекторов. Книг о нём было издано больше, чем о каком-либо другом архитекторе. Ключевым моментом конечно было сооружение Мавзолея…* Эти обвинения были обоснованными. Собственно, все крупные архитекторы представляли авторские коллективы, но только Щусев подписывал плоды коллективного труда только своей фамилией (впрочем, крупных его соавторов исследователи знают).

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https://ukraina.ru/20230919/1049470680.html

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