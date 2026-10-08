https://ukraina.ru/20261008/svodka-udarov-vs-i-vks-rf-po-ukraine-k-etomu-chasu-1083675881.html

Сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу

Сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу - 08.10.2026 Украина.ру

Сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу

Российская армия и ночью продолжала атаковать цели в Киеве и других регионах Украины. Передаём сводку на 8:00 мск 8 октября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ

2026-10-08T08:13

2026-10-08T08:13

2026-10-08T08:20

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Накануне, в ходе массированного ночного удара ВС РФ по украинскому военно-промышленному комплексу, были поражены объекты, осуществляющие производство и логистику ракет "Фламинго" и беспилотников дальнего радиуса действия в большинстве регионов незалежной. Тяжёлые последствия масштабных комбинированных ударов и для энергетического сектора днём подтвердил Владимир Зеленский.Вечером Минобороны РФ отчиталось о продолжении нанесения ударов по предприятиям ВПК Украины в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В том числе — о поражении на переходе морем очередного судна типа "сухогруз", доставлявшего в порт Одессы военные грузы.Работа ВС РФ по целям на территории, временно подконтрольной киевскому режиму продолжилась и ночью.Что известно к этому часу?Прежде чем перейти к информации о боевой работе ВС РФ по целям на Украине, упомянем распространяемое незадолго до полуночи в киевских каналах сообщение, которое вполне может оказаться фейком с фотомонтажом, однако имеет определённый психологический смысл.Речь идёт о фото "Герани", на корпус которой якобы нанесли портрет президента России Владимира Путина, и которую будто бы заметили в небе над Киевской областью."Подлинность снимка пока не подтверждена и вполне может оказаться фотомонтажом. Но если кадры реальны, то российские операторы вывели психологическое давление на новый уровень. У киевских "титанов ППО" появилась нетривиальная проблема: судя по тому, что аппарат беспрепятственно летал над регионом, зенитчики просто побоялись противостоять Верховному Главнокомандующему РФ", — отреагировал телеграм-канал Украина.ру.По сообщениям мониторинговых ресурсов и местных каналов, в течение ночи взрывы многократно гремели в Киева и на его окраинах, в Киевской области. Отмечается, что беспилотники (вероятно, "Герань-5") несколько раз атаковали подстанцию в районе Вышгорода, объекты в Броварах и в районе Фастова.Также "Герани" продолжили методичную работу по целям в Одесской области. В приоритете по прежнему объекты в портовом Измаиле, который беспилотники атаковали в несколько заходов.Кроме того, сообщалось о работе БПЛА по Сарнам Ровенской области, по Сумам, где взрыв был зафиксирован на автозаправочной станции в Ковпаковском районе.ВКС РФ отработали управляемыми авиабомбами по целям в Сумской, Днепропетровской областях, а также во временно оккупированной ВСУ части Запорожской области, включая районы мостов через Днепр, Ясной Поляны и Омельника.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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