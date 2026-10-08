https://ukraina.ru/20261008/proigryvayuschiy-zelenskiy-obizhaetsya-na-trampa-vs-rf-proryvayutsya-v-dobropole-itogi-8-oktyabrya-1083693852.html
Проигрывающий Зеленский обижается на Трампа, ВС РФ прорываются в Доброполье. Итоги 8 октября
Проигрывающий Зеленский обижается на Трампа, ВС РФ прорываются в Доброполье. Итоги 8 октября - 08.10.2026 Украина.ру
Проигрывающий Зеленский обижается на Трампа, ВС РФ прорываются в Доброполье. Итоги 8 октября
Владимир Зеленский обиделся на президента США Дональда Трампа за то, что тот не хочет выполнять все его требования. Он потребовал "не сидеть на двух стульях" и открыть Starlink для Украины. Тем временем ВС РФ продолжают наступление по всей линии фронта. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-10-08T18:00
2026-10-08T18:00
2026-10-08T18:00
эксклюзив
украина
россия
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
мид
дональд трамп
марко рубио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/05/1083607615_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_29eae2dbbdaac4619ac68139372b7b9e.jpg
Зеленского задели слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине нельзя решить путем переговоров. При этом 9–10 октября в США летит его переговорная группа. Зеленский сокрушался, что США не дают Украине использовать Starlink и проводят переговоры с Россией. Он назвал это нежеланием Вашингтона помогать Киеву.Он потребовал от Трампа "не сидеть на двух стульях"."Нельзя с одной стороны договариваться с русскими о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой — говорить, что мы оказались в какой-то политической или дипломатической ловушке. Нужно перекрыть им всю экономику. Откройте Starlink для Украины. Вы же открыли его, когда отвечали Ирану", — заявил Зеленский.The Telegraph: Россия обнаружила уязвимое место УкраиныБританская газета The Telegraph пишет: Россия обнаружила уязвимое место Украины, и это представляет опасность. Запасы боеприпасов к системам ПВО Украины находятся на пределе. Высококлассных ракет-перехватчиков, таких как Patriot, особенно не хватает. "Москва это знает", — подчеркивается в статье.РФ адаптирует тактику, выходя за рамки военных целей и все активнее подрывая инфраструктуру, которая позволяет функционировать Киеву и другим городам. Foreign Policy ранее писал, что украинский конфликт вступает в новую фазу из-за ударов армии РФ, которые "неуклонно расширяют перечень целей". Российская сторона обладает преимуществом в воздухе, поскольку из-за нехватки перехватчиков Украина осталась практически беззащитной перед баллистическими ракетами.Наверно, именно поэтому сегодня Зеленский побежал к западным партнёрам выпрашивать системы ПВО. Во время поездки в Прилуки вместе с главой МИД Великобритании Эдом Милибэндом он сообщил: Великобритания может присоединиться к финансированию закупки систем ПВО и ракет для них в других странах. Украина определила соответствующие пакеты, рассматриваются закупки в США, на Ближнем Востоке и в Азии.Таким образом становится ясно, что Великобритания может профинансировать очередную закупку ПВО для Украины.Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 8 октябряГруппировка "Север" в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце ведутся бои за Николаевку, Варваровку, Лукашово, Резниково, Лобановку и Нефедовку. Потери ВСУ за сутки — до 40 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. В результате активного наступления взят под контроль населенный пункт Аннополье. Продолжаются бои за Приколотное и Котовку. В Сумской области нанесено огневое поражение формированиям ВСУ в районах Кияницы и Груновки. Всего в зоне "Севера" противник потерял до 280 военнослужащих, 19 автомобилей, два орудия и три станции РЭБ.Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю. Потери ВСУ — до 210 военнослужащих, бронемашина Snatch производства Великобритании, пусковая установка HIMARS производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 12 автомобилей и станция РЭБ."Южная" группировка заняла более выгодные рубежи. Противник потерял более 160 военнослужащих, три бронемашины, 34 автомобиля и станцию контрбатарейной борьбы."Центр" нанес поражение формированиям ВСУ в районах Степановки, Белозерского, Сергеевки, Роганского и других населенных пунктов ДНР. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продолжили продвижение в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты в ходе наступления в юго-западном направлении овладели спортивным комплексом, зачистили стадион и оставшуюся часть парковой зоны. В течение суток освобождено 103 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих. Всего в зоне "Центра" потери ВСУ — до 535 военнослужащих, четыре бронемашины, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и радиолокационная станция.и и глубокими подвалами практически неуязвимы для ударов дронов.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
доброполье
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/05/1083607615_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d3545066fa306f5cf2f39ece080b1731.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, мид, дональд трамп, марко рубио, доброполье, днр, всу
Эксклюзив, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, МИД, Дональд Трамп, Марко Рубио, Доброполье, ДНР, ВСУ
Проигрывающий Зеленский обижается на Трампа, ВС РФ прорываются в Доброполье. Итоги 8 октября
Владимир Зеленский обиделся на президента США Дональда Трампа за то, что тот не хочет выполнять все его требования. Он потребовал "не сидеть на двух стульях" и открыть Starlink для Украины. Тем временем ВС РФ продолжают наступление по всей линии фронта. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Зеленского задели слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине нельзя решить путем переговоров. При этом 9–10 октября в США летит его переговорная группа.
Зеленский сокрушался, что США не дают Украине использовать Starlink и проводят переговоры с Россией. Он назвал это нежеланием Вашингтона помогать Киеву.
"Ну так где тут правда, где здесь честность? Где здесь тупик? Какой тупик? Это называется нежеланием", — обиженно заявил глава киевского режима.
Он потребовал от Трампа "не сидеть на двух стульях".
"Нельзя с одной стороны договариваться с русскими о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой — говорить, что мы оказались в какой-то политической или дипломатической ловушке. Нужно перекрыть им всю экономику. Откройте Starlink для Украины. Вы же открыли его, когда отвечали Ирану", — заявил Зеленский.
The Telegraph: Россия обнаружила уязвимое место Украины
Британская газета The Telegraph пишет: Россия обнаружила уязвимое место Украины, и это представляет опасность. Запасы боеприпасов к системам ПВО Украины находятся на пределе. Высококлассных ракет-перехватчиков, таких как Patriot, особенно не хватает. "Москва это знает", — подчеркивается в статье.
РФ адаптирует тактику, выходя за рамки военных целей и все активнее подрывая инфраструктуру, которая позволяет функционировать Киеву и другим городам. Foreign Policy ранее писал, что украинский конфликт вступает в новую фазу из-за ударов армии РФ, которые "неуклонно расширяют перечень целей". Российская сторона обладает преимуществом в воздухе, поскольку из-за нехватки перехватчиков Украина осталась практически беззащитной перед баллистическими ракетами.
Наверно, именно поэтому сегодня Зеленский побежал к западным партнёрам выпрашивать системы ПВО.
Во время поездки в Прилуки вместе с главой МИД Великобритании Эдом Милибэндом он сообщил: Великобритания может присоединиться к финансированию закупки систем ПВО и ракет для них в других странах. Украина определила соответствующие пакеты, рассматриваются закупки в США, на Ближнем Востоке и в Азии.
"Люди не могут ждать, пока Украина самостоятельно изготовит все необходимые средства обороны", — подчеркнул Зеленский.
Таким образом становится ясно, что Великобритания может профинансировать очередную закупку ПВО для Украины.
Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 8 октября
Группировка "Север" в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце ведутся бои за Николаевку, Варваровку, Лукашово, Резниково, Лобановку и Нефедовку.
Потери ВСУ за сутки — до 40 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. В результате активного наступления взят под контроль населенный пункт Аннополье. Продолжаются бои за Приколотное и Котовку. В Сумской области нанесено огневое поражение формированиям ВСУ в районах Кияницы и Груновки. Всего в зоне "Севера" противник потерял до 280 военнослужащих, 19 автомобилей, два орудия и три станции РЭБ.
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю. Потери ВСУ — до 210 военнослужащих, бронемашина Snatch производства Великобритании, пусковая установка HIMARS производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 12 автомобилей и станция РЭБ.
"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи. Противник потерял более 160 военнослужащих, три бронемашины, 34 автомобиля и станцию контрбатарейной борьбы.
"Центр" нанес поражение формированиям ВСУ в районах Степановки, Белозерского, Сергеевки, Роганского и других населенных пунктов ДНР. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продолжили продвижение в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты в ходе наступления в юго-западном направлении овладели спортивным комплексом, зачистили стадион и оставшуюся часть парковой зоны.
В течение суток освобождено 103 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих. Всего в зоне "Центра" потери ВСУ — до 535 военнослужащих, четыре бронемашины, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и радиолокационная станция.и и глубокими подвалами практически неуязвимы для ударов дронов.