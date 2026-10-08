https://ukraina.ru/20261008/proigryvayuschiy-zelenskiy-obizhaetsya-na-trampa-vs-rf-proryvayutsya-v-dobropole-itogi-8-oktyabrya-1083693852.html

Проигрывающий Зеленский обижается на Трампа, ВС РФ прорываются в Доброполье. Итоги 8 октября

Проигрывающий Зеленский обижается на Трампа, ВС РФ прорываются в Доброполье. Итоги 8 октября - 08.10.2026 Украина.ру

Проигрывающий Зеленский обижается на Трампа, ВС РФ прорываются в Доброполье. Итоги 8 октября

Владимир Зеленский обиделся на президента США Дональда Трампа за то, что тот не хочет выполнять все его требования. Он потребовал "не сидеть на двух стульях" и открыть Starlink для Украины. Тем временем ВС РФ продолжают наступление по всей линии фронта. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-10-08T18:00

2026-10-08T18:00

2026-10-08T18:00

эксклюзив

украина

россия

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

мид

дональд трамп

марко рубио

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Зеленского задели слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине нельзя решить путем переговоров. При этом 9–10 октября в США летит его переговорная группа. Зеленский сокрушался, что США не дают Украине использовать Starlink и проводят переговоры с Россией. Он назвал это нежеланием Вашингтона помогать Киеву.Он потребовал от Трампа "не сидеть на двух стульях"."Нельзя с одной стороны договариваться с русскими о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой — говорить, что мы оказались в какой-то политической или дипломатической ловушке. Нужно перекрыть им всю экономику. Откройте Starlink для Украины. Вы же открыли его, когда отвечали Ирану", — заявил Зеленский.The Telegraph: Россия обнаружила уязвимое место УкраиныБританская газета The Telegraph пишет: Россия обнаружила уязвимое место Украины, и это представляет опасность. Запасы боеприпасов к системам ПВО Украины находятся на пределе. Высококлассных ракет-перехватчиков, таких как Patriot, особенно не хватает. "Москва это знает", — подчеркивается в статье.РФ адаптирует тактику, выходя за рамки военных целей и все активнее подрывая инфраструктуру, которая позволяет функционировать Киеву и другим городам. Foreign Policy ранее писал, что украинский конфликт вступает в новую фазу из-за ударов армии РФ, которые "неуклонно расширяют перечень целей". Российская сторона обладает преимуществом в воздухе, поскольку из-за нехватки перехватчиков Украина осталась практически беззащитной перед баллистическими ракетами.Наверно, именно поэтому сегодня Зеленский побежал к западным партнёрам выпрашивать системы ПВО. Во время поездки в Прилуки вместе с главой МИД Великобритании Эдом Милибэндом он сообщил: Великобритания может присоединиться к финансированию закупки систем ПВО и ракет для них в других странах. Украина определила соответствующие пакеты, рассматриваются закупки в США, на Ближнем Востоке и в Азии.Таким образом становится ясно, что Великобритания может профинансировать очередную закупку ПВО для Украины.Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 8 октябряГруппировка "Север" в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце ведутся бои за Николаевку, Варваровку, Лукашово, Резниково, Лобановку и Нефедовку. Потери ВСУ за сутки — до 40 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. В результате активного наступления взят под контроль населенный пункт Аннополье. Продолжаются бои за Приколотное и Котовку. В Сумской области нанесено огневое поражение формированиям ВСУ в районах Кияницы и Груновки. Всего в зоне "Севера" противник потерял до 280 военнослужащих, 19 автомобилей, два орудия и три станции РЭБ.Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю. Потери ВСУ — до 210 военнослужащих, бронемашина Snatch производства Великобритании, пусковая установка HIMARS производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 12 автомобилей и станция РЭБ."Южная" группировка заняла более выгодные рубежи. Противник потерял более 160 военнослужащих, три бронемашины, 34 автомобиля и станцию контрбатарейной борьбы."Центр" нанес поражение формированиям ВСУ в районах Степановки, Белозерского, Сергеевки, Роганского и других населенных пунктов ДНР. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продолжили продвижение в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты в ходе наступления в юго-западном направлении овладели спортивным комплексом, зачистили стадион и оставшуюся часть парковой зоны. В течение суток освобождено 103 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих. Всего в зоне "Центра" потери ВСУ — до 535 военнослужащих, четыре бронемашины, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и радиолокационная станция.и и глубокими подвалами практически неуязвимы для ударов дронов.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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