https://ukraina.ru/20261008/velikobritaniya-mozhet-profinansirovat-zakupku-pvo-dlya-ukrainy-1083693209.html

Великобритания может профинансировать закупку ПВО для Украины

Великобритания может профинансировать закупку ПВО для Украины - 08.10.2026 Украина.ру

Великобритания может профинансировать закупку ПВО для Украины

Великобритания может присоединиться к финансированию закупки систем противовоздушной обороны и ракет для них в других странах. Об этом 8 октября сообщил Владимир Зеленский во время поездки в Прилуки вместе с главой МИД Великобритании Эдом Милибэндом

2026-10-08T16:38

2026-10-08T16:38

2026-10-08T16:38

новости

украина

великобритания

сша

владимир зеленский

украина.ру

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/08/1078721808_0:115:1350:874_1920x0_80_0_0_f3b7ef41491d3cf89209299e42d6df48.jpg

По словам главы государства, Украина определила соответствующие пакеты ПВО, которые можно приобрести. Рассматриваются закупки в США и других государствах, в частности на Ближнем Востоке и в Азии.Зеленский отметил, что украинское производство средств ПВО постепенно увеличивается, однако сейчас его мощностей недостаточно, чтобы обеспечить потребности большой страны."Люди не могут ждать, пока Украина самостоятельно изготовит все необходимые средства обороны", — подчеркнул глава киевского режима.Напомним, Зеленский заявил, что сегодня и завтра должны состояться важные переговоры с украинскими партнёрами. Киев ожидает, что по их итогам будет получен конкретный результат для усиления обороны Украины.Ранее в новостях: Зеленский обвинил США в провале переговоровБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

великобритания

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, великобритания, сша, владимир зеленский, украина.ру, мид