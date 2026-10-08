Великобритания может профинансировать закупку ПВО для Украины - 08.10.2026 Украина.ру
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Великобритания может профинансировать закупку ПВО для Украины
Великобритания может профинансировать закупку ПВО для Украины - 08.10.2026 Украина.ру
Великобритания может профинансировать закупку ПВО для Украины
Великобритания может присоединиться к финансированию закупки систем противовоздушной обороны и ракет для них в других странах. Об этом 8 октября сообщил Владимир Зеленский во время поездки в Прилуки вместе с главой МИД Великобритании Эдом Милибэндом
2026-10-08T16:38
2026-10-08T16:38
новости
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великобритания
сша
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По словам главы государства, Украина определила соответствующие пакеты ПВО, которые можно приобрести. Рассматриваются закупки в США и других государствах, в частности на Ближнем Востоке и в Азии.Зеленский отметил, что украинское производство средств ПВО постепенно увеличивается, однако сейчас его мощностей недостаточно, чтобы обеспечить потребности большой страны."Люди не могут ждать, пока Украина самостоятельно изготовит все необходимые средства обороны", — подчеркнул глава киевского режима.Напомним, Зеленский заявил, что сегодня и завтра должны состояться важные переговоры с украинскими партнёрами. Киев ожидает, что по их итогам будет получен конкретный результат для усиления обороны Украины.Ранее в новостях: Зеленский обвинил США в провале переговоровБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости
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Новости, Украина, Великобритания, США, Владимир Зеленский, Украина.ру, МИД

Великобритания может профинансировать закупку ПВО для Украины

16:38 08.10.2026
 
© REUTERS / Majid AsgaripourРакеты ПВО в Тегеране, Иран
Ракеты ПВО в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
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Великобритания может присоединиться к финансированию закупки систем противовоздушной обороны и ракет для них в других странах. Об этом 8 октября сообщил Владимир Зеленский во время поездки в Прилуки вместе с главой МИД Великобритании Эдом Милибэндом
По словам главы государства, Украина определила соответствующие пакеты ПВО, которые можно приобрести. Рассматриваются закупки в США и других государствах, в частности на Ближнем Востоке и в Азии.
Зеленский отметил, что украинское производство средств ПВО постепенно увеличивается, однако сейчас его мощностей недостаточно, чтобы обеспечить потребности большой страны.
"Люди не могут ждать, пока Украина самостоятельно изготовит все необходимые средства обороны", — подчеркнул глава киевского режима.
Напомним, Зеленский заявил, что сегодня и завтра должны состояться важные переговоры с украинскими партнёрами. Киев ожидает, что по их итогам будет получен конкретный результат для усиления обороны Украины.
Ранее в новостях: Зеленский обвинил США в провале переговоров
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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