Бегство во Львов? Эксперт раскрыл, что будет, когда в Киеве пропадет свет и канализация - 08.10.2026 Украина.ру
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Бегство во Львов? Эксперт раскрыл, что будет, когда в Киеве пропадет свет и канализация
Бегство во Львов? Эксперт раскрыл, что будет, когда в Киеве пропадет свет и канализация - 08.10.2026 Украина.ру
Бегство во Львов? Эксперт раскрыл, что будет, когда в Киеве пропадет свет и канализация
Даже если киевский режим переедет во Львов, он потеряет управление минимум на несколько месяцев. В этом и заключается идея поражения мостов, а не только в нарушении логистики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-10-08T19:30
2026-10-08T19:30
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Продолжая тему ударов по мостам, собеседник Украина.ру объяснил, к каким последствиям для управления приведёт переезд киевского режима.Самойлов заявил, что Киев может стать городом, который не сможет выполнять свою главную функцию — столицы Украины. Если в городе наступают серьёзные проблемы с теплом, светом и канализацией, жить там становится невозможно.Именно поэтому, продолжил эксперт, администрации Зеленского нужно будет переезжать. "Следовательно, оттуда придётся переезжать. Об этом речь уже шла. Мы тоже предупреждали неделю назад, чтобы иностранные представительства оттуда выезжали", — пояснил он.По словам Самойлова, даже переезд на Западную Украину не решит проблему. "Допустим, переехали они во Львов. Пока они достанут архивы и текущие дела. Пока наладят коммуникацию. А это значит, что режим Зеленского потеряет управление минимум на несколько месяцев", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что в этом и заключается идея уничтожения переправ через Днепр. "Вот в чём идея поражения мостов. А не только в нарушении военной логистики", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье" в дзен-канале Украина.ру.Больше про ситуацию в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.
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Бегство во Львов? Эксперт раскрыл, что будет, когда в Киеве пропадет свет и канализация

19:30 08.10.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
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Даже если киевский режим переедет во Львов, он потеряет управление минимум на несколько месяцев. В этом и заключается идея поражения мостов, а не только в нарушении логистики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Продолжая тему ударов по мостам, собеседник Украина.ру объяснил, к каким последствиям для управления приведёт переезд киевского режима.
Самойлов заявил, что Киев может стать городом, который не сможет выполнять свою главную функцию — столицы Украины. Если в городе наступают серьёзные проблемы с теплом, светом и канализацией, жить там становится невозможно.
Именно поэтому, продолжил эксперт, администрации Зеленского нужно будет переезжать. "Следовательно, оттуда придётся переезжать. Об этом речь уже шла. Мы тоже предупреждали неделю назад, чтобы иностранные представительства оттуда выезжали", — пояснил он.
По словам Самойлова, даже переезд на Западную Украину не решит проблему. "Допустим, переехали они во Львов. Пока они достанут архивы и текущие дела. Пока наладят коммуникацию. А это значит, что режим Зеленского потеряет управление минимум на несколько месяцев", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что в этом и заключается идея уничтожения переправ через Днепр. "Вот в чём идея поражения мостов. А не только в нарушении военной логистики", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье" в дзен-канале Украина.ру.
Больше про ситуацию в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.
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