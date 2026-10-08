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"Света не будет по 22 часа": Киев погружается в тотальный блэкаут

"Света не будет по 22 часа": Киев погружается в тотальный блэкаут - 08.10.2026 Украина.ру

"Света не будет по 22 часа": Киев погружается в тотальный блэкаут

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что украинцам следует готовиться к очень жёстким графикам отключений электроэнергии

2026-10-08T19:07

2026-10-08T19:07

2026-10-08T19:07

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По его словам, повреждены или разрушены Киевская ГЭС, ТЭЦ-5, Трипольская ТЭС, подстанция ПС "Киевская". В Киеве не осталось работающих объектов генерации. Света в Киеве не будет от 18 до 22 часов."Мы будем сидеть [зимой] по 20-22 часа в сутки без света", - сказал эксперт.По степени сложности ситуации за столичным округом следуют Одесса и прифронтовые города. Там может не быть света до двух суток.Решить эту проблему в краткосрочном промежутке времени невозможно. При этом защита объектов от обстрелов была приостановлена, заявил Попенко.Также украинские СМИ сообщают, что в Киевской области люди могут оставаться без света до 14 часов. Это следует из графика плановых отключений.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрывающий Зеленский обижается на Трампа, ВС РФ прорываются в Доброполье. Итоги 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, киев, россия, одесса, владимир зеленский, трипольская тэс, украина.ру, дональд трамп