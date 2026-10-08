https://ukraina.ru/20261008/na-pokoleniya-moskva-trebuet-prochnykh-garantiy-po-ukraine-1083691211.html
"На поколения": Москва требует прочных гарантий по Украине
"На поколения": Москва требует прочных гарантий по Украине - 08.10.2026 Украина.ру
"На поколения": Москва требует прочных гарантий по Украине
Договорённости по Украине должны быть гарантированными и рассчитанными "на поколения". Об этом 8 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы урегулирования
2026-10-08T16:37
2026-10-08T16:37
2026-10-08T16:37
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россия
кремль
дмитрий песков
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По его словам, выхода на мирное урегулирование украинского конфликта пока не прослеживается. При этом в Кремле уверены: урегулирование должно быть комплексным — фрагментарные меры, полумеры и временные паузы не подойдут. Только прочные, долгосрочные гарантии, которые не развалятся через год-два, как это уже случалось с предыдущими договорённостями.Отдельно Песков прокомментировал ситуацию с танкером "Афрамакс Рио", атакованным в акватории Чёрного моря. По его словам, нефть полностью выгорела, но ущерба окружающей среде нанесено не было.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября.
https://ukraina.ru/20261008/eto-nezhelanie-zelenskiy-obvinil-ssha-v-provale-peregovorov-1083689902.html
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новости, украина, россия, кремль, дмитрий песков
Новости, Украина, Россия, Кремль, Дмитрий Песков
"На поколения": Москва требует прочных гарантий по Украине
Договорённости по Украине должны быть гарантированными и рассчитанными "на поколения". Об этом 8 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы урегулирования