"Крайне тяжёлое состояние": гражданка Белоруссии пострадала при атаке ВСУ на Брянск
17:44 08.10.2026 (обновлено: 18:43 08.10.2026)
Гражданка Белоруссии получила тяжёлые ранения в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль в Брянской области. Об этом 8 октября заявил пресс-секретарь МИД страны Руслан Варанков
"В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации в крайне тяжёлом, но стабилизированном состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Медицинская помощь оказывается в полном объёме", — сказал он.
Он добавил, что посольство Белоруссии в России и отделения посольства в Смоленске находятся в постоянном контакте с местными властями и медучреждением.
Варанков подчеркнул, что МИД республики рассматривает данные действия украинской стороны как попытку эскалации ситуации в регионе и вовлечение Белоруссии в военные действия.
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