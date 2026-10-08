"Крайне тяжёлое состояние": гражданка Белоруссии пострадала при атаке ВСУ на Брянск - 08.10.2026 Украина.ру
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"Крайне тяжёлое состояние": гражданка Белоруссии пострадала при атаке ВСУ на Брянск
"Крайне тяжёлое состояние": гражданка Белоруссии пострадала при атаке ВСУ на Брянск - 08.10.2026 Украина.ру
"Крайне тяжёлое состояние": гражданка Белоруссии пострадала при атаке ВСУ на Брянск
Гражданка Белоруссии получила тяжёлые ранения в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль в Брянской области. Об этом 8 октября заявил пресс-секретарь МИД страны Руслан Варанков
2026-10-08T17:44
2026-10-08T18:43
сво
спецоперация
россия
брянск
мид
вооруженные силы украины
минобороны
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"В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации в крайне тяжёлом, но стабилизированном состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Медицинская помощь оказывается в полном объёме", — сказал он.Он добавил, что посольство Белоруссии в России и отделения посольства в Смоленске находятся в постоянном контакте с местными властями и медучреждением.Варанков подчеркнул, что МИД республики рассматривает данные действия украинской стороны как попытку эскалации ситуации в регионе и вовлечение Белоруссии в военные действия.Ранее Минобороны и губернаторы рассказали об отражении атаки БПЛА на РоссиюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, брянск, мид, вооруженные силы украины, минобороны
СВО, Спецоперация, Россия, Брянск, МИД, Вооруженные силы Украины, Минобороны

"Крайне тяжёлое состояние": гражданка Белоруссии пострадала при атаке ВСУ на Брянск

17:44 08.10.2026 (обновлено: 18:43 08.10.2026)
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Гражданка Белоруссии получила тяжёлые ранения в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль в Брянской области. Об этом 8 октября заявил пресс-секретарь МИД страны Руслан Варанков
"В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации в крайне тяжёлом, но стабилизированном состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Медицинская помощь оказывается в полном объёме", — сказал он.
Он добавил, что посольство Белоруссии в России и отделения посольства в Смоленске находятся в постоянном контакте с местными властями и медучреждением.
Варанков подчеркнул, что МИД республики рассматривает данные действия украинской стороны как попытку эскалации ситуации в регионе и вовлечение Белоруссии в военные действия.
Ранее Минобороны и губернаторы рассказали об отражении атаки БПЛА на Россию
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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