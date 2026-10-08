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Стало известно, кому Кашпировский передал свой дар. Этого человека знают все
Стало известно, кому Кашпировский передал свой дар. Этого человека знают все - 08.10.2026 Украина.ру
Стало известно, кому Кашпировский передал свой дар. Этого человека знают все
Поклонники психотерапевта Анатолия Кашпировского создали его цифровую копию для его "вечной жизни" и раскрыли, кто мог унаследовать "способности" усопшего
2026-10-08T17:30
2026-10-08T17:30
2026-10-08T17:30
новости
москва
владимир жириновский
лдпр
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Цифровую копию Кашпировского создали его фанаты, сообщил телеграм-канал SHOT. По их словам, они хотят, чтобы Кашпировский "жил вечно".Как рассказали поклонники психотерапевта каналу, новость о смерти Кашпировского их ошарашила. Они были уверены, что Кашпировский проживёт как минимум до 100 лет."Я сделала цифровую копию Анатолия Кашпировского для того, чтобы он вечно жил. В цифровом формате потому, что он ушёл на небо. Все знают его очень хорошо. Он однажды помог пациентке, которой операцию делали без наркоза", – заявила одна из поклонниц.По её словам, она так переживала, что чуть не облысела."Я говорю: "Анатолий Кашпировский умер, мам". Она: "Как он мог уйти на небо, нас бросить. Он ведь мог до 100 лет дожить", – отметила женщина.Ещё один поклонник заявил, что для него Кашпировский знаковая личность."Для меня он не экстрасенс, для меня он не гипнотизёр. Это и бодибилдер, и депутат, и человек, который был переговорщиком с террористами. Т.е. это такая легенда", – указал один из прощавшихся с психотерапевтом на кладбище.Мужчина вспомнил о словах Кашпировского о его даре и о том, что у него нет учеников."У него теперь есть маленькая дочь. И я не знаю, будет ли она продолжать его дело. Остались ли какие-то дневники, записи с секретами мастерства", – указал поклонник психотерапевта.В то же время, по его словам, Кашпировский мог передать свой дар покойному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому."Точно кому я знаю, что он передал свой дар, это Жириновский. Он (Кашпировский – Ред.) же был участником партии ЛДПР и после этого как раз у нас Жириновский стал человеком, который предсказал огромное количество информации, которая сбывалась", – отметил поклонник.Ещё один фанат заявил, что благодаря Кашпировского он сам занялся психотерапией и даже стал доктором наук. По его словам, "исцеления" Кашпировского – это на самом деле снятые у людей психосоматические нарушения.В четверг, 8 октября, в Большой зале Троекуровского кладбища в Москве завершилась церемония прощания с Кашпировским. Сначала с Кашпировским в закрытом формате простились члены семьи и близкие друзья. После чего в зал зашли все, кто хотел проводить психотерапевта в последний путь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, москва, владимир жириновский, лдпр
Стало известно, кому Кашпировский передал свой дар. Этого человека знают все
Поклонники психотерапевта Анатолия Кашпировского создали его цифровую копию для его "вечной жизни" и раскрыли, кто мог унаследовать "способности" усопшего
Цифровую копию Кашпировского создали его фанаты, сообщил телеграм-канал SHOT
. По их словам, они хотят, чтобы Кашпировский "жил вечно".
Как рассказали поклонники психотерапевта каналу, новость о смерти Кашпировского их ошарашила. Они были уверены, что Кашпировский проживёт как минимум до 100 лет.
"Я сделала цифровую копию Анатолия Кашпировского для того, чтобы он вечно жил. В цифровом формате потому, что он ушёл на небо. Все знают его очень хорошо. Он однажды помог пациентке, которой операцию делали без наркоза", – заявила одна из поклонниц.
По её словам, она так переживала, что чуть не облысела.
"Я говорю: "Анатолий Кашпировский умер, мам". Она: "Как он мог уйти на небо, нас бросить. Он ведь мог до 100 лет дожить", – отметила женщина.
Ещё один поклонник заявил, что для него Кашпировский знаковая личность.
"Для меня он не экстрасенс, для меня он не гипнотизёр. Это и бодибилдер, и депутат, и человек, который был переговорщиком с террористами. Т.е. это такая легенда", – указал один из прощавшихся с психотерапевтом на кладбище.
Мужчина вспомнил о словах Кашпировского о его даре и о том, что у него нет учеников.
"У него теперь есть маленькая дочь. И я не знаю, будет ли она продолжать его дело. Остались ли какие-то дневники, записи с секретами мастерства", – указал поклонник психотерапевта.
В то же время, по его словам, Кашпировский мог передать свой дар покойному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.
"Точно кому я знаю, что он передал свой дар, это Жириновский. Он (Кашпировский – Ред.) же был участником партии ЛДПР и после этого как раз у нас Жириновский стал человеком, который предсказал огромное количество информации, которая сбывалась", – отметил поклонник.
Ещё один фанат заявил, что благодаря Кашпировского он сам занялся психотерапией и даже стал доктором наук. По его словам, "исцеления" Кашпировского – это на самом деле снятые у людей психосоматические нарушения.
В четверг, 8 октября, в Большой зале Троекуровского кладбища в Москве завершилась церемония прощания с Кашпировским.
Сначала с Кашпировским в закрытом формате простились члены семьи и близкие друзья. После чего в зал зашли все, кто хотел проводить психотерапевта в последний путь.