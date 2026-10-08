https://ukraina.ru/20261008/zapad-priznal-ukrainskaya-pvo-treschit-a-moskva-eto-ispolzuet-1083691026.html
Запад признал: украинская ПВО трещит, а Москва это использует
Запад признал: украинская ПВО трещит, а Москва это использует - 08.10.2026 Украина.ру
Запад признал: украинская ПВО трещит, а Москва это использует
Россия нашла уязвимость Украины. Как 8 октября пишет The Telegraph, запасы ракет для ПВО Киева истощены, а высококлассных перехватчиков вроде Patriot катастрофически не хватает. И Москва это прекрасно знает
2026-10-08T16:17
2026-10-08T16:17
2026-10-08T16:17
новости
киев
россия
украина
марко рубио
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По данным издания, российские войска адаптируют тактику, выходя за рамки чисто военных целей и всё активнее подрывая инфраструктуру, которая позволяет функционировать Киеву и другим городам. То есть бьют не просто по складам и позициям, а по тому, что держит страну на плаву, — по энергетике, логистике, связи.При этом госсекретарь США Марко Рубио признал: перспектив урегулирования через переговоры пока нет. Правда, Вашингтон готов "сыграть конструктивную роль" в возможном дипломатическом процессе. Только вот, пока Запад рассуждает о "конструктивной роли", украинские ПВО остаются без ракет, а российские удары становятся всё точнее. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября.
https://ukraina.ru/20261008/eto-nezhelanie-zelenskiy-obvinil-ssha-v-provale-peregovorov-1083689902.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, россия, украина, марко рубио
Запад признал: украинская ПВО трещит, а Москва это использует
Россия нашла уязвимость Украины. Как 8 октября пишет The Telegraph, запасы ракет для ПВО Киева истощены, а высококлассных перехватчиков вроде Patriot катастрофически не хватает. И Москва это прекрасно знает