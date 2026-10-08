https://ukraina.ru/20261008/zapad-priznal-ukrainskaya-pvo-treschit-a-moskva-eto-ispolzuet-1083691026.html

Запад признал: украинская ПВО трещит, а Москва это использует

Запад признал: украинская ПВО трещит, а Москва это использует - 08.10.2026 Украина.ру

Запад признал: украинская ПВО трещит, а Москва это использует

Россия нашла уязвимость Украины. Как 8 октября пишет The Telegraph, запасы ракет для ПВО Киева истощены, а высококлассных перехватчиков вроде Patriot катастрофически не хватает. И Москва это прекрасно знает

2026-10-08T16:17

2026-10-08T16:17

2026-10-08T16:17

новости

киев

россия

украина

марко рубио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/01/1082929912_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_799287502ba8f627889a2544378ec95f.jpg

По данным издания, российские войска адаптируют тактику, выходя за рамки чисто военных целей и всё активнее подрывая инфраструктуру, которая позволяет функционировать Киеву и другим городам. То есть бьют не просто по складам и позициям, а по тому, что держит страну на плаву, — по энергетике, логистике, связи.При этом госсекретарь США Марко Рубио признал: перспектив урегулирования через переговоры пока нет. Правда, Вашингтон готов "сыграть конструктивную роль" в возможном дипломатическом процессе. Только вот, пока Запад рассуждает о "конструктивной роли", украинские ПВО остаются без ракет, а российские удары становятся всё точнее. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября.

https://ukraina.ru/20261008/eto-nezhelanie-zelenskiy-obvinil-ssha-v-provale-peregovorov-1083689902.html

киев

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, украина, марко рубио