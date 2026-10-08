https://ukraina.ru/20261008/bespretsedentnyy-shag-yuzhnaya-koreya-poshla-na-kraynie-mery-iz-za-vykhodki-zelenskogo-1083686861.html

Беспрецедентный шаг. Южная Корея пошла на крайние меры из-за выходки Зеленского

Беспрецедентный шаг. Южная Корея пошла на крайние меры из-за выходки Зеленского - 08.10.2026 Украина.ру

Беспрецедентный шаг. Южная Корея пошла на крайние меры из-за выходки Зеленского

Решение Южной Кореи отозвать посла с Украины стало беспрецедентным шагом в двусторонних отношениях. Корейские СМИ называют его ответом на "нарушение доверия", а эксперты предупреждают о рисках для более широких внешнеполитических интересов Сеула

2026-10-08T17:01

2026-10-08T17:01

2026-10-08T17:01

эксклюзив

южная корея

украина

владимир зеленский

россия

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Поводом для демарша стало публичное заявление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН 23 сентября о передаче Сеулу двух северокорейских военных, взятых в плен в ходе боевых действий в рамках российско-украинского конфликта. По версии Республики Корея (РК), эту операцию изначально договорились держать в тайне, мотивируя это заботой о безопасности самих солдат и их семей, оставшихся в КНДР. Публичное разглашение в Сеуле расценили как односторонний срыв договоренностей.Президент Ли Чжэ Мён назвал действия Киева "прискорбными", заявив, что Украина "выставляет его лжецом", отрицая наличие соглашения о неразглашении. Министр иностранных дел Чо Хён сообщил, что получил от украинской стороны "сообщение, содержащее слова извинений", однако оно "не соответствует ожидаемому уровню". Вот и были приняты "решительные меры".Отзыв посла - это исключительный шаг в дипломатической практике. В последний раз Южная Корея отзывала своего посла в 2008 году из Японии из-за территориального спора вокруг островов Токто.Кроме того, конфликт наложился на новую вспышку напряженности: украинская сторона обвинила РК в поставках нефтепродуктов в Россию через корейские порты. В Сеуле эти обвинения назвали "неточными и неуместными".Корейские эксперты, опрошенные местными изданиями, призывают не раздувать конфликт. Пак Вон Гон (Университет Ихва) считает, что противостояние нужно удерживать на уровне МИД, не допуская его перехода на уровень президентов. Если Ли Чжэ Мён и Зеленский начнут публично обмениваться колкостями, это может осложнить отношения Южной Кореи со всеми европейскими союзниками, противостоящими России.Пан Киль Джу (Корейская национальная дипломатическая академия) предлагает снизить темп нарастающей конфронтации между странами. Например, дать Украине время прислать более убедительные извинения, но не идти на резкую эскалацию. По его словам, хотя РК не поставляет летальное оружие, она оказывает финансовую и гуманитарную помощь Киеву. Отказ от помощи стал бы мощным рычагом воздействия, но сильно ударил бы по отношениям не только с Киевом, но и с Европой, подорвав репутацию Сеула как "глобального опорного государства". Аналитик предупреждает: Москва может использовать отзыв посла как рычаг давления на другие проукраинские страны, чтобы те свернули поддержку Киева.А вот Кан Джун Ён (Университет иностранных языков Ханкук) отмечает, что отзыв посла — это сигнал о том, что Сеул не может больше вести нормальные дипломатические отношения с Украиной в текущих условиях. Российские эксперты в соцсетях также поделились своим видением проблемы.Китаист Николай ВавиловЮжная Корея решила отозвать посла на Украине Пак Хи Чхана на фоне дипломатического скандала. Разглашение информации со стороны Украины — это лишь повод. Реальные причины могут быть более сложными. Мы видим, по сути, как один из ключевых технологических союзников антироссийской коалиции стран, пытается выйти из игры до ее серьезной эскалации. Для Украины факт тревожный — сегодня Южная Корея, завтра другие крупные игроки. Важен фактор "сообщающихся сосудов" — влияние тройки Россия-Китай-КНДР растет, влияние связки США-Япония — падает. Сдвиг Южной Кореи в сторону России — очевиден. Это серьезный успех внешней политики России. Отзыв послов для Южной Кореи — крайне редкое явление.Политолог Марат БашировЮжная Корея отозвала своего посла на Украине. Повод? Высосан из пальца. А вот причина - не хотят давать оружие и деньги режиму Зе.Американист Георгий БовтЕсть вероятность, что вслед за этим последует некоторое ослабление санкций Южной Кореи против РФ. Во всяком случае поставки топлива уже были. Проход южнокорейского судна через СМП (Северный морской путь - ред.) тоже.Военкор Александр КоцСеул понизил уровень дипотношений с Киевом. Очередной безусловный успех Криворожской школы дипломатии – Южная Корея отзывает своего украинского посла. <...>Южная Корея, напомним, с начала СВО оказывала Украине помощь. Оружие не передавала, но поставляла каски, бронежилеты, генераторы и трансформаторы, медицинское оборудование. В 2024-м Киеву подарили 148 единиц тяжелой техники – грузовики, пожарные машины, техника для разминирования, краны, бульдозеры. Кроме того, Сеул передал США около 500 тысяч артиллерийских снарядов из своих запасов, которые потом передали Киеву. К 2026-му общий объем помощи, оказанной Южной Кореей Киеву, составил почти полмиллиарда долларов. Но Зеленский не был бы Зеленским, если бы смачно не харкнул в кормящую руку. Он в очередной раз доказал, что для него пиар и шоу важнее политической целесообразности, дипломатических приличий и соблюдения условий закулисных договоренностей. Ну ладно, нарушил данное слово – так позвони южнокорейскому коллеге, извинись, чтобы в дальнейшем проблем не было. Но нет. Кто такой этот Ли Чжэ Мён, чтобы сам Зеленский, фактически реинкарнация Черчилля, перед ним извинялся?Пацаны не извиняются. Эталон криворожской дипломатии, из швейцарской палаты мер и весов.

https://ukraina.ru/20261002/evgeniy-kim-u-seula-est-shans-krasivo-vyyti-iz-skandala-kotoryy-ukraina-ustroila-vokrug-plennykh-iz-1083577845.html

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Виктория Титова https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, южная корея, украина, владимир зеленский, россия