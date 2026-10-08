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Бесплатно, но долго: раскрыт секрет фото с Пугачёвой

Бесплатно, но долго: раскрыт секрет фото с Пугачёвой - 08.10.2026 Украина.ру

Бесплатно, но долго: раскрыт секрет фото с Пугачёвой

Певец Егор Вильмс опубликовал совместное фото с Аллой Пугачёвой. Сам Вильмс – фанат певицы, каверы на чьи песни он исполняет

2026-10-08T18:15

2026-10-08T18:15

2026-10-08T18:15

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Вильмс у себя в соцсетях рассказал о том, как воплотил свою мечту и встретился с Пугачёвой."Сегодня вставать после моего дня рождения было особенно тяжело. Но я ещё не знал, какой подарок приготовил мне этот день. Рано утром мы поехали туда, где бывает Алла Борисовна Пугачёва. Четыре часа ходили, ждали, надеялись — и уже почти смирились, что сегодня не судьба. И вдруг… я вижу её", – описал певец момент встречи.Он рассказал, что Пугачёва шла с собачкой."У меня в этот момент просто всё внутри замерло. Я окликнул: "Алла Борисовна! Можно к вам подойти? Я прилетел к вам на свой день рождения из Москвы!". Мы немного поговорили. Я попросил фото и автограф, а она сказала: "Пойдёмте в ресторан, там всё сделаем". Я волновался так, что словами не передать. Рассказал немного о себе, о том, чем занимаюсь, о своей аудитории и о том, как много людей, которые тоже её очень любят. И до сих пор не верится, что эта встреча действительно произошла со мной", – поделился певец.Вильмс поблагодарил Пугачёву "за то, что она есть"."Спасибо за то, что мне выпало жить в то время, когда живёте вы. Вы великая. Вы неповторимая. Я очень сильно вас люблю и всегда буду с гордостью говорить, что моя любимая артистка — Алла Пугачёва. Ваши песни будут жить ещё очень долго в наших сердцах, в нашей памяти и в наших голосах. В голосах тех, кто продолжает их петь и передавать дальше", – отметил Вильмс.Певец заявил, что в тот день с ним случилось "огромное счастье".Лайк под записью певца поставил и муж Пугачёвой – юморист Максим Галкин*.Ранее, в августе, издание "Комсомольская правда" со ссылкой на источники сообщило, что Пугачёва готова кулуарно выступать на корпоративах из-за нехватки денег."Деньги у Пугачевой заканчиваются, а ей хочется жить красиво, как она жила в России. Недавно ей предложили спеть на закрытом корпоративе за 500 тысяч долларов (более 39 млн руб.). Она пока не готова по состоянию здоровья выступать, но обещала: как только чуть восстановится, вернется к этому предложению. Заказчик - богатый человек, ее хороший знакомый, и гонорар ее устроил. Возможно, она ещё споёт", - рассказали изданию в окружении артистки.Что же до Галкина, то, по данным телеграм-канала SHOT, цена за его выступление на новогодних каникулах в 2026 году составляла 250 тыс. евро (23,3 млн руб.). В обычные же дни, отмечал телеграм-канал, Галкин* брал за выступление 120 тыс. евро. Кроме того, у него были свои требования по райдеру. Так, ему нужно было оплатить международные звонки, услуги носильщиков в аэропорту, роскошные отели, белое вино, а также дорогу первым классом. При этом вместе с Галкиным обязательно летают ещё 4 человека: директор, звукорежиссёр, костюмер и техник по свету.Таким образом, певцу Вильмсу повезло: он бесплатно получил то, за что некоторые платят солидные деньги.* – внесён в список иноагентов

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новости, алла пугачева, максим галкин, россия, москва