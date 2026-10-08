https://ukraina.ru/20261008/v-2026-godu-voyna-na-ukraine-ne-zakonchitsya-rossii-nado-gotovitsya-k-intensifikatsii--lukyanov-1083693613.html
В 2026 году война на Украине не закончится, России надо готовиться к интенсификации — Лукьянов
В 2026 году война на Украине не закончится, России надо готовиться к интенсификации — Лукьянов - 08.10.2026 Украина.ру
В 2026 году война на Украине не закончится, России надо готовиться к интенсификации — Лукьянов
В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" мы обсудили, почему конфликт на Украине не закончится в 2026 году и какие форматы... Украина.ру, 08.10.2026
2026-10-08T19:00
2026-10-08T19:00
2026-10-08T19:00
видео
украина
россия
запад
владимир путин
дональд трамп
атэс
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/08/1083693479_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9af5c48f8f2bf95f1d1243fa0b605501.png
В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" мы обсудили, почему конфликт на Украине не закончится в 2026 году и какие форматы урегулирования возможны:04:30 - В каком единственном качестве нужна Западу послевоенная Украина?08:25 - Готовы ли Россия и Украина к "корейскому сценарию"?13:25 - Почему Глобальный Юг наотрез отказался быть посредником в переговорах?17:30 - Какой эффект мир ожидает от встречи Путина, Си и Трампа на саммите АТЭС?20:00 - Как украинский кризис запустил паралич элит и аресты за шпионаж в Германии.Авторская программа журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой "Фёдор Лукьянов о геополитике" с председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике, главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 19:00.
украина
россия
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/08/1083693479_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_110f5c2ca5add28e5d429fb48685d3b1.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, запад, владимир путин, дональд трамп, атэс, украина.ру, видео
Видео, Украина, Россия, Запад, Владимир Путин, Дональд Трамп, АТЭС, Украина.ру
В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" мы обсудили, почему конфликт на Украине не закончится в 2026 году и какие форматы урегулирования возможны:
04:30 - В каком единственном качестве нужна Западу послевоенная Украина?
08:25 - Готовы ли Россия и Украина к "корейскому сценарию"?
13:25 - Почему Глобальный Юг наотрез отказался быть посредником в переговорах?
17:30 - Какой эффект мир ожидает от встречи Путина, Си и Трампа на саммите АТЭС?
20:00 - Как украинский кризис запустил паралич элит и аресты за шпионаж в Германии.
Авторская программа журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой "Фёдор Лукьянов о геополитике" с председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике, главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 19:00.