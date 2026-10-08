https://ukraina.ru/20261008/v-2026-godu-voyna-na-ukraine-ne-zakonchitsya-rossii-nado-gotovitsya-k-intensifikatsii--lukyanov-1083693613.html

В 2026 году война на Украине не закончится, России надо готовиться к интенсификации — Лукьянов

В 2026 году война на Украине не закончится, России надо готовиться к интенсификации — Лукьянов - 08.10.2026 Украина.ру

В 2026 году война на Украине не закончится, России надо готовиться к интенсификации — Лукьянов

В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" мы обсудили, почему конфликт на Украине не закончится в 2026 году и какие форматы... Украина.ру, 08.10.2026

2026-10-08T19:00

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В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" мы обсудили, почему конфликт на Украине не закончится в 2026 году и какие форматы урегулирования возможны:04:30 - В каком единственном качестве нужна Западу послевоенная Украина?08:25 - Готовы ли Россия и Украина к "корейскому сценарию"?13:25 - Почему Глобальный Юг наотрез отказался быть посредником в переговорах?17:30 - Какой эффект мир ожидает от встречи Путина, Си и Трампа на саммите АТЭС?20:00 - Как украинский кризис запустил паралич элит и аресты за шпионаж в Германии.Авторская программа журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой "Фёдор Лукьянов о геополитике" с председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике, главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 19:00.

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видео, украина, россия, запад, владимир путин, дональд трамп, атэс, украина.ру, видео