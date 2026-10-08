https://ukraina.ru/20261008/dronovedenie-vmesto-khimii-ukrainskikh-shkolnikov-gotovyat-k-mnogoletney-voyne-s-rossiey-1083682530.html

Дроноведение вместо химии. Украинских школьников готовят к многолетней войне с Россией

Дроноведение вместо химии. Украинских школьников готовят к многолетней войне с Россией - 08.10.2026 Украина.ру

Дроноведение вместо химии. Украинских школьников готовят к многолетней войне с Россией

Украина начала растить поколение, которое будет учиться воевать прямо со школы. С 1 сентября 2027 года обновленная программа "Защита Украины" должна охватить все школы страны. Для старшеклассников также предусматривается возможность углубленного изучения отдельных направлений, например, управления дронами, инженерии и кибербезопасности

2026-10-08T16:00

2026-10-08T16:00

2026-10-08T16:00

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Для старшеклассников также предусматривается возможность углубленного изучения отдельных направлений, например, управления дронами, инженерии и кибербезопасности, сообщило Министерство образования и науки страны.И хотя "министр из окопа" Оксен Лисовой, продвигавший военную подготовку учеников, ушел вместе со старым правительством, его сменщик Андрей Бутенко продолжает политику воспитания "украинского гитлерюгенда". Внешне все замаскировано под патриотичные игры и образовательные форумы, но на деле киевский режим уже превращает школу в полигон для подготовки будущих боевиков.Об углублении школьной военной реформы свидетельствуют, в частности, результаты второго Всеукраинского форума "Защита Украины - 2026", который с 23 по 27 сентября состоялся в Закарпатье по инициативе Минобразования Украины. В течение пяти дней старшеклассники из разных регионов страны и их педагоги отрабатывали практические навыки запуска БПЛА, оказания первой медицинской помощи, сборки деталей беспилотников и отражения кибератак. Завершился форум соревнованием, в котором приняли участие 19 команд, а финальное испытание было проведено в формате учебно-практического квеста. Участники выполняли задания по тактической медицине, стрелковой подготовке, пилотированию FPV-дронов класса Tiny Whoop, а также преодолевали полосу препятствий. Зачем все эти знания обычному школьнику? Тем более, что ради этих военных тренингов ученики пожертвовали неделей занятий. Значит, это уже не просто отдельная патриотическая игра, а изменение самой образовательной среды. Подросткам демонстрируют, что навыки оператора дрона, тактическая медицина и военная подготовка - такие же важные уроки, как физика, химия или математика. А то и важнее. В итоге, война перестаёт восприниматься исключительно как "взрослое дело" и становится частью повседневной социализации молодого поколения.Тем более, что на соревнованиях участники форума применяли навыки, которые получили во время учебы в центрах "Защита Украины". В стране создано более тысячи таких ячеек, которыми пользуются учащиеся из разных школ (они объединяют ресурсы для нескольких учебных заведений). В них обучается около 80% старшеклассников. Сам предмет "Защита Украины" является не факультативным, а обязательным, как изучение украинского языка и математики, что является прямым нарушение 14-й статьи конвенции ООН о правах ребенка. Впрочем, Владимир Зеленский и его "ястребы" плевать хотели и на международные нормы, и на конвенции ООН. Тем более, что нынешний руководитель Организации Объединенных Наций Антонио Гуттериш закрывает глаза на любые украинские выходки. Об этом свидетельствует его реакция на требования России дать международную оценку операции "Буча", устроенной Киевом для срыва мирного процесса и эскалации конфликта: генсекретарь ООН просто "ушел в отказ". Видя такую внешнюю поддержку, неудивительно, что киевский режим уже два года взращивает в школах будущих штурмовиков и дроноводов.Реформа "Защиты Украины" началась более двух лет назад, за это время на создание и оснащение провоенных организаций в школах было выделено более 2 млрд гривен. Это в нищей-то Украине, которая клянчит по миру средства на социальные выплаты и замораживает все капитальные программы. Но при этом 100 млн находит на профессиональное развитие учителей. А кто ж эти учителя? Своим опытом и знаниями делятся со школьниками каратели-националисты. К разработкам курса и практическому обучению с первых дней существования программы привлечены военнослужащие батальона "Азов"*, 12-я бригада специального назначения "Азов"*, Академии SkyFall, ИБИС и L7 Simulators. "Учебная программа адаптируется под тактические условия, диктуемые противником — меняются штурмовые тактики, меняется огневая подготовка", - рассказал один из "педагогов", офицер 1-го корпуса "Азов"* Игорь Якубовский. Он отметил, что школьная подготовка и тренировочные общеукраинские форумы - это лишь первая ступень, после которой навыки будут закрепляться в вузах и на регулярных кратких сборах. Для того, чтобы к моменту возможного призыва в 25 лет у человека уже была базовая военная подготовка.Первые школьные соревнования в рамках проекта "Защита Украины" стартовали еще два года назад. То есть уже в 2024 году Украина стала настраиваться на долгосрочную войну и готовить боевую смену тем, кто организовывал атаки на Крымский мост и устраивал теракты в Подмосковье. А как иначе назвать инициативу по созданию центров военной подготовки школьников и студентов и интегрирование курса военных знаний в общеобразовательную систему? Практическая часть курса включает обучение ведению огня из стрелкового оружия, а занятия проводятся на настоящих полигонах ВСУ и стрельбищах. Одновременно начался набор ветеранов и ветеранок в педагогический корпус, при этом наличие педагогического образования не требовалось. Пройти курсы подготовки бывшим воякам предлагалось быстро и за госсчет, после чего они смело могли натаскивать своих учеников на диверсии и убийства.При этом в Министерстве образования уверяют, что проект прошел все стадии общественного обсуждения. Да только вот родители школьников начинают бунтовать и заявляют, что никто не спрашивал их согласия на "военный вышкол" детей в общеобразовательных учебных заведениях. Как признают сами учителя, многие переводят старшеклассников на онлайн-обучение лишь бы избежать участия в этих патриотичных играх. Гораздо хуже учащимся вузов. Несмотря на все заявления чиновников, что "патриотические игры" и тактическая подготовка никаких практических последствий не несут, это наглая ложь. После прохождения курса студенты получают военно-учетную специальность и должны приносить присягу. В Минобороны предупредили, что отказ от прохождения практического курса будет служить основанием для отчисления из вуза. А это уже грозит встречей с сотрудниками ТЦК и отправкой на фронт. Теперь-то становится еще понятней почему дети министров, депутатов, прокуроров поголовно учатся за границей - это страховка от принудительных военных курсов с перcпективой последующего участия в боевых действиях. То есть война всё глубже проникает в повседневную жизнь: школы и университеты становятся площадками, где отрабатываются навыки противостояния "агрессивному агрессору". Более того, через образование в головы сегодняшних школьников закладывается образ будущего. И это отнюдь не "солнечный круг - небо вокруг". Детей со школьной скамьи готовят к продолжению жизни в условиях постоянной военной угрозы. Если в тайных лицеях МВД готовят военную элиту - на деньги западных спонсоров украинской войны, - то в обычных школах обучают "расходный материал", ресурс для топки войны, которым будут командовать дети погибших вэсэушников. Да, завтра этот "гитлерюгенд" в бой не бросят. Но Зеленский очень надеется, что Запад продавит заморозку конфликта, чтобы через несколько лет атаковать Россию с новыми силами. Вот тогда и пустят в расход нынешних слушателей программы "Защита Украины".*Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20261006/rossiyskaya-armiya-zaydet-v-kiev-ili-vo-lvov-zelenskiy-doigralsya-s-novymi-ugrozami-rossii-1083623535.html

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, оон, владимир зеленский, украина, россия, закарпатье