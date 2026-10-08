Польша депортировала украинца: запрет на въезд в Шенген на 5 лет
© REUTERS / Mateusz Kaczmarek
© REUTERS / Mateusz Kaczmarek
В Польше украинца депортировали за нападение на полицейского. Об этом 8 октября сообщило Radio Lublin
В Вульке Окопской Люблинского воеводства 62-летний гражданин Украины неправильно припарковал грузовик, перекрыв проезд и затруднив движение.
Мужчина не выполнял требования полицейских, а затем оттолкнул одного из них. Украинца задержали. В ускоренном порядке он предстал перед судом и был оштрафован.
После этого полиция обратилась в пограничную службу в Дорогуске с просьбой обязать иностранца покинуть Польшу. Мужчина уже покинул страну; также ему запретили въезд в страны Шенгенской зоны сроком на 5 лет.
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