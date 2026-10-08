https://ukraina.ru/20261008/polsha-deportirovala-ukraintsa-zapret-na-vezd-v-shengen-na-5-let-1083695480.html

Польша депортировала украинца: запрет на въезд в Шенген на 5 лет

Польша депортировала украинца: запрет на въезд в Шенген на 5 лет - 08.10.2026 Украина.ру

Польша депортировала украинца: запрет на въезд в Шенген на 5 лет

В Польше украинца депортировали за нападение на полицейского. Об этом 8 октября сообщило Radio Lublin

2026-10-08T18:01

2026-10-08T18:01

2026-10-08T18:01

новости

польша

россия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/19/1082772170_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9cb22ebe830d175ba871ddcbc909346.jpg

В Вульке Окопской Люблинского воеводства 62-летний гражданин Украины неправильно припарковал грузовик, перекрыв проезд и затруднив движение.Мужчина не выполнял требования полицейских, а затем оттолкнул одного из них. Украинца задержали. В ускоренном порядке он предстал перед судом и был оштрафован.После этого полиция обратилась в пограничную службу в Дорогуске с просьбой обязать иностранца покинуть Польшу. Мужчина уже покинул страну; также ему запретили въезд в страны Шенгенской зоны сроком на 5 лет.Отношение к украинцам в Польше становится всё жёстче. Подробнее – в материале Польша отменила выплаты на детей беженцам с УкраиныБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрывающий Зеленский обижается на Трампа, ВС РФ прорываются в Доброполье. Итоги 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

польша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру