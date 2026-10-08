Польша депортировала украинца: запрет на въезд в Шенген на 5 лет - 08.10.2026 Украина.ру
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Польша депортировала украинца: запрет на въезд в Шенген на 5 лет
Польша депортировала украинца: запрет на въезд в Шенген на 5 лет - 08.10.2026 Украина.ру
Польша депортировала украинца: запрет на въезд в Шенген на 5 лет
В Польше украинца депортировали за нападение на полицейского. Об этом 8 октября сообщило Radio Lublin
2026-10-08T18:01
2026-10-08T18:01
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В Вульке Окопской Люблинского воеводства 62-летний гражданин Украины неправильно припарковал грузовик, перекрыв проезд и затруднив движение.Мужчина не выполнял требования полицейских, а затем оттолкнул одного из них. Украинца задержали. В ускоренном порядке он предстал перед судом и был оштрафован.После этого полиция обратилась в пограничную службу в Дорогуске с просьбой обязать иностранца покинуть Польшу. Мужчина уже покинул страну; также ему запретили въезд в страны Шенгенской зоны сроком на 5 лет.Отношение к украинцам в Польше становится всё жёстче. Подробнее – в материале Польша отменила выплаты на детей беженцам с УкраиныБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрывающий Зеленский обижается на Трампа, ВС РФ прорываются в Доброполье. Итоги 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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новости, польша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру
Новости, Польша, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру

Польша депортировала украинца: запрет на въезд в Шенген на 5 лет

18:01 08.10.2026
 
© REUTERS / Mateusz Kaczmarek
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© REUTERS / Mateusz Kaczmarek
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В Польше украинца депортировали за нападение на полицейского. Об этом 8 октября сообщило Radio Lublin
В Вульке Окопской Люблинского воеводства 62-летний гражданин Украины неправильно припарковал грузовик, перекрыв проезд и затруднив движение.
Мужчина не выполнял требования полицейских, а затем оттолкнул одного из них. Украинца задержали. В ускоренном порядке он предстал перед судом и был оштрафован.
После этого полиция обратилась в пограничную службу в Дорогуске с просьбой обязать иностранца покинуть Польшу. Мужчина уже покинул страну; также ему запретили въезд в страны Шенгенской зоны сроком на 5 лет.
Отношение к украинцам в Польше становится всё жёстче. Подробнее – в материале Польша отменила выплаты на детей беженцам с Украины
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрывающий Зеленский обижается на Трампа, ВС РФ прорываются в Доброполье. Итоги 8 октября
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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