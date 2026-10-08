https://ukraina.ru/20261008/idealnye-ubiytsy-korabley-terakt-s-podryvom-tankera-v-akvatorii-chernom-morya-kto-vinovat-i-chto-1083677709.html

Идеальные убийцы кораблей. Теракт с подрывом танкера в акватории Черного моря: кто виноват и что делать

Идеальные убийцы кораблей. Теракт с подрывом танкера в акватории Черного моря: кто виноват и что делать - 08.10.2026 Украина.ру

Идеальные убийцы кораблей. Теракт с подрывом танкера в акватории Черного моря: кто виноват и что делать

Во вторник, 6 октября, в акватории Черного моря произошла атака безэкипажных катеров на танкер "Афрамакс Рио", перевозивший сырую нефть в Индию. Судно следовало под флагом Либерии и, по имеющимся данным, относится к так называемому теневому флоту. В результате удара на танкере вспыхнул мощный пожар, переросший в открытое горение нефти

2026-10-08T09:46

2026-10-08T09:46

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В настоящее время последствия теракта по большей части ликвидированы. Известно, что никто из экипажа не пострадал, что касается нефти, то, хотя и произошел крупный пожар, по всей видимости ее разлития в акватории Сочи не было.Казалось бы, можно ставить точку.Но у российских читателей и экспертов, как обычно в таких случаях, возникают справедливые вопросы: почему такое могло произойти в очередной раз, как предотвратить подобные теракты, ну и извечные российские вопросы, которые в свое время ставили литературные классики в более широком философском смысле: кто виноват и что делать?Известно, что подрыв танкера произошел в результате направленного в него морского дрона – безэкипажного катера. Поэтому начнем по порядку. То есть с того, что такое морской дрон, как он действует, кто его изготавливает и т.д.Как морские дроны изменили баланс силПоявление и массовое применение морских автономных охранных и ударных дронов (USV — Unmanned Surface Vehicles) произвело революцию в военно-морском искусстве, сравнимую с появлением торпедных катеров или палубной авиации.Маломерные, практически незаметные роботизированные катера-камикадзе полностью изменили баланс сил, позволив государствам без мощного классического флота успешно противостоять крупным военно-морским силам и вытеснять их из контролируемых акваторий.Огромный крейсер или фрегат стоимостью в сотни миллионов долларов или нефтяной танкер могут быть потоплены или тяжело повреждены группой дронов, суммарная стоимость которых не превышает миллиона.В результате крупные надводные корабли потеряли возможность безнаказанно подходить к побережью противника. Флот "запирается" в защищенных базах, а его оперативный простор сужается.Сборка морских беспилотников может происходить на полукустарных или небольших гражданских предприятиях из композитных материалов с использованием гражданских компонентов, что делает их запасы практически неисчерпаемыми по сравнению со строящимися годами кораблями.Одиночный морской дрон легко уничтожить из крупнокалиберного пулемета или скорострельной пушки. Поэтому современная тактика строится на массированном применении. К цели одновременно направляется группа из 4–10 дронов, т.н. волчья стая.Она атакуют корабль с разных ракурсов, перегружая каналы ПВО и внимание экипажа. Пока верхние огневые точки корабля отвлекаются на первые аппараты, остальные прорываются к корпусу.При этом, в одной "стае" дроны делятся по функциям: дроны-разведчики/ретрансляторы, которые идут в авангарде, оснащены мощными оптико-электронными системами, передают картинку и осуществляют связь.Вторая группа в стае - дроны подавления. Они несут на себе средства РЭБ или даже ракетное вооружение (например, ПЗРК или РСЗО) для подавления огневых точек на корабле или вертолетов охранения.Третья группа – непосредственно дроны-убийцы, это ударные дроны (камикадзе), которые несут основную боевую часть (до 300–500 кг взрывчатки) и наносят непосредственный удар по корпусу судна.Для максимального эффекта атака морских дронов синхронизируется во времени с налетом воздушных БПЛА или ракетным ударом. Воздушные цели заставляют радары корабля смотреть "вверх", в то время как низкопрофильные морские безэкипажные катера подбираются по воде в мертвой зоне радиолокаторов.В случае с танкером "Афрамакс Рио" в этом не было необходимости, потому что танкер – гражданское судно и не оснащен средствами огневого поражения. В открытом море он стал легкой добычей небольшой "волчьей стаи" морских дронов или даже одного дрона-камикадзе.Технологические особенностиМорские дроны возвышаются над водой всего на несколько десятков сантиметров. В условиях даже небольшого волнения моря радары кораблей и тепловизоры практически не видят их на расстоянии более 1-2 км.Использование терминалов спутниковой связи Starlink позволяет управлять дроном на дистанции в сотни км в режиме реального времени, передавая качественное видео оператору.При этом, при подавлении спутникового сигнала средствами РЭБ новейшие морские дроны переключаются на автономное наведение с помощью машинного зрения — искусственный интеллект (ИИ) сам распознает силуэт корабля и направляет катер на таран.То есть фактически такая "волчья стая" может действовать автономно, получив цель, с помощью ИИ она (стая) самоуправляется, распределяя между собой роли (задачи) без участия оператора.Корпуса морских дронов изготавливаются из углеволокна и специальных композитов, которые плохо отражают лучи радиолокационных станций (РЛС).При этом, если классический торпедный аппарат требует присутствия людей, то безэкипажные катера полностью автономны и, если так можно выразиться, "бесчеловечны": операторы находятся в безопасных бункерах за сотни км от зоны операции. При этом дроны можно отправлять на выполнение заведомо суицидальных миссий (таран, разведка боем, прорыв через минные заграждения) без политических и репутационных потерь от гибели личного состава. По сути, это – идеальные морские убийцы.Способы противодействияПоявление морских фактически самоуправляемых дронов вынудило военные флоты мира экстренно пересматривать оборонительную доктрину.Входы в бухты и порты перекрываются тяжелыми плавучими заграждениями, которые физически не дают дронам пройти. Поэтому в большинстве случаев, как и с "Афрамакс Рио", теракты совершаются украинскими морскими дронами в открытом море.Что касается военных кораблей, то на них массово возвращают ручные крупнокалиберные пулеметы (12.7 мм), автоматические пушки, которые наиболее эффективны в уничтожении "волчьей стаи", приближающейся на опасное расстояние к судну. Кроме того, экипажи военных кораблей получают тепловизоры.Поскольку "Афрамакс Рио" - гражданское судно, никаких средств огневого поражения на нем не было. И он стал легкой добычей "волчьей стаи".Еще один способ подавления и уничтожения морских дронов - воздушный патруль. Вертолеты и легкие самолеты оказались одним из самых эффективных средств борьбы с морскими дронами, уничтожая их с воздуха на дальних подступах.Морские дроны не заменяют традиционный флот полностью (они не способны долго удерживать господство на море), но они стали идеальным оружием по уничтожению крупных морских судоходных объектов. Они позволяют государству, не имеющему паритета в классических кораблях, полностью лишить противника свободы маневра в закрытых акваториях, таких, например, как Чёрное море.Производство и лицензированиеЛидером по производству морских дронов в настоящее время является Украина.Разработка, сборка и программное обеспечение этих аппаратов полностью создается внутри страны государственными ведомствами и частными оборонными компаниями. По состоянию на 2026 год на Украине насчитывается 27 компаний, которые проектируют и выпускают различные модификации беспилотного флота. При этом в производстве прослеживается четкое разделение по ведомствам и ключевым моделям. Многоцелевые морские дроны MAGURA разработаны украинской государственной компанией "Спецтехноэкспорт" и производятся компанией Uforce. Именно они чаще всего используются Главным управлением разведки (ГУР) МО Украины для дальних рейдов и атак на корабли.Линейка Sea Baby ("Морской малыш") - собственная уникальная разработка Службы безопасности Украины (СБУ). СБУ имеет собственные закрытые производственные площадки. "Малыши" крупнее, несут больше взрывчатки и используются как многофункциональные платформы (могут нести ракеты, минировать акваторию и даже действовать под водой).Платформа "Сарган" (Sargan) создается частной компанией.Хотя сами корпуса катеров отливаются на Украине из композитных радиопоглощающих материалов, а программное обеспечение пишется украинскими специалистами, дроны критически зависят от международных поставок электроники. Для производства двигателей используются гражданские японские и канадские комплектующие (например, от гидроциклов Bombardier Sea-Doo или Yamaha), которые закупаются на коммерческом рынке и модернизируются под военные нужды.Для управления на сверхдальних дистанциях в глубоком тылу Черного моря дроны оснащаются терминалами космической связи Starlink Илона Маска.С лета 2026 года вектор производства морских дронов изменился. Как утверждают зарубежные информагентства, теперь не Украина закупает иностранные морские беспилотники, а западные страны перенимают украинские технологии для собственного перевооружения.Так американская компания ReconCraft в июле 2026 года заключила соглашение с украинской Uforce о запуске лицензионного производства украинских дронов Magura в США (на заводах в штатах Орегон и Южная Каролина). Пентагон планирует производить их тысячами для нужд своих сил спецопераций.Кроме того, украинские инженеры совместно со специалистами "Формулы-1" создали для Королевского военно-морского флота Великобритании новейший морской дрон MV7, спроектированный на базе украинских технологий боевого применения.А крупный норвежский оборонный концерн Kongsberg открыл представительство на Украине для совместной работы над моделью безэкипажного катера типа "Сарган".Таким образом, морские дроны Украины — это собственное украинское оружие, собранное из доступных импортных компонентов двойного назначения, технологию производства и опыт использования которого перенимают некоторые военные компании Запада.Для подавления и уничтожения безэкипажных морских дронов в открытой части акватории Черного моря, обеспечения безопасности как военных так и гражданских судов, по всей видимости, необходимо создание мощной легкомоторной авиационной группировки, включающей вертолеты, которые будут сопровождать корабли в акватории Черного моря, а при необходимости и на более дальних расстояниях.Иначе теракты, наподобие того, который произошел с "Афрамакс Рио", будут неизбежно повторяться.В настоящее время адекватного оружия для уничтожения морских дронов (как то произошло на суше, где инженерами и конструкторами России созданы целые системы обнаружения и уничтожения БПЛА) нет.О том, как ВС РФ подавляют и уничтожают логистику Украины и ее энергомощности, используемые для производства военной техники - в статье Захара Виноградова "Адская ночь. В прошедшие сутки на Украине произошли катастрофические события"

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