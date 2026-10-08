https://ukraina.ru/20261008/bogdan-bezpalko-posle-razgroma-ukrainy-otnosheniya-rossii-i-evropy-mogut-razvivatsya-po-trem-1083690208.html

Богдан Безпалько: После разгрома Украины отношения России и Европы могут развиваться по трем сценариям

Богдан Безпалько: После разгрома Украины отношения России и Европы могут развиваться по трем сценариям - 08.10.2026 Украина.ру

Богдан Безпалько: После разгрома Украины отношения России и Европы могут развиваться по трем сценариям

Европейцы рады бы помочь киевскому режиму, да не могут. Нет у них возможностей прямо сейчас поставить все сразу, что необходимо для исправления ситуации. Где они возьмут 500 уничтоженных локомотивов? Как они будут чинить мосты? Как они будут восстанавливать разрушенные ТЭЦ и дата-центры? Никак.

2026-10-08T19:00

2026-10-08T19:00

2026-10-08T19:00

интервью

россия

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владимир путин

ес

верховная рада

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, который внимательно следит за основными военно-политическими тенденциями украинского конфликта.Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что жители Киева массово покидают город из-за ударов ВС РФ по мостам через Днепр. По ее словам, по этой причине в западноукраинских областях цены на аренду жилья уже резко взлетели в цене ("Никогда не думала, что Ужгород почувствует себя Монако").- Богдан Анатольевич, ускорит ли это завершение украинского конфликта? И как на это отреагируют европейские элиты, которые уже пять лет стабильно поставляют киевскому режиму деньги и оружие?- Европейские элиты уже реагируют на это отрицательно, начиная от воя в СМИ и заканчивая попытками собрать еще больше оружия для Украины. Но пока в этом плане заметна только Турция, которая поставила киевскому режиму несколько зенитных комплексов "Коркут". Это мобильные системы, состоящие из машины управления и трех установок с 25-мм пушками и необитаемой башней, которые должны отстреливать беспилотники.Мы действительно начали бить по Южному и Московскому мостам. Делается это очень грамотно. Поскольку это вантовые мосты, которые держатся на канатных опорах, удары наносятся по вантам. Сам мост не обрушается, но проезд колонн военной техники становится невозможным. Можно проехать только на легковой машине или фургоне, либо пройтись пешком. И рано или поздно эти переправы будут окончательно выведены из эксплуатации. По ним будет опасно ездить даже легковому транспорту.Европейцы рады бы помочь киевскому режиму, да не могут. Нет у них возможностей прямо сейчас поставить все сразу, что необходимо для исправления ситуации. Где они возьмут 500 уничтоженных локомотивов? Как они будут чинить мосты? Как они будут восстанавливать разрушенные ТЭЦ и дата-центры? Никак.Более того, характер конфликта серьезно поменялся. Если какие-то немецкие инженеры подъедут к мосту и начнут его чинить, они могут попасть под удар "Гераней". Мы их предупредили: "Не стоит туда лезть". Европейцы это поняли и не лезут.Я просто напомню, что Россия наносила эти удары по Киеву несмотря на то, что туда с визитом приехал Фридрих Мерц. Это знаковое событие. Немцы это тоже оценили и возмутились: "Это ставит Германию и Россию чуть ли не на грань войны". Хотя мы же не били по самому Мерцу. Мы работали по целям, которые были заранее обозначены. И нам нет никакого резона воздерживаться от ударов только потому, что туда приехал канцлер, который открыто говорит, что готов поддерживать Украину ради стратегического поражения России.О поражении России они мечтают зря. На это прямо указывают серьезные западные аналитики, такие как экс-представитель НАТО в Москве Джон Лоу: "Путин думает, что он победит. Полагаю, что он прав. Преимущество на стороне Кремля, а из-под ног ВСУ уходит почва. Запад еще не понял, как быстро все может рухнуть". Но, к сожалению, европейские политики аналитиков не слушают и до последнего стремятся нанести поражение нашей стране.В Германии сейчас растут цены. Производство автомобилей сократилось на 10%. Рост показывает только БМВ, которые отправляются на экспорт. Но дорогую энергию никто не отменял даже для производства автомобилей премиум-класса. Тем не менее, немецкие политики ведут себя как игрушки, которых завели ключиком, и они идут, пока завод не кончится.Повторюсь, Европа делает все, чтобы нанести России стратегическое поражение. Их ресурсы все еще составляют какую-то определенную величину. Тем не менее, этих ресурсов с каждым разом становится все меньше.- Если сравнивать Европу и США, то у американцев всегда была определенная стратегическая линия, вне зависимости от того, кто приходил к власти. А у Европы ее как будто бы нет.- Есть известная шутка о том, что европейцы каждые 100 лет объединяются и идут войной на Россию. Это Великая Отечественная война, Первая мировая, Крымская война, Отечественная война 1812 года. Но во времена Наполеона Франция объединяла Европу, а во время Второй мировой войны – Германия.Так что у европейцев всегда была стратегическая линия. Они всегда относились к нам не как к равным, а как к варварам. Но раньше Европа была мощная агрессивная, она колонизировала почти всю Африку. За исключением Эфиопии и Либерии почти весь континент попал в зависимость от европейских стран. От Франции, которая заняла 46% континента, до Соединенного Королевства, которое выстроило цепочку колоний от Египта до Южной Африки.- Следует ли европейцам надеяться на новый план Маршалла?- План Маршалла это один из инструментов по созданию буфера против Советского Союза. Во-вторых, это был способ сбрасывания американской инфляции, которая накопилась в результате эмиссии доллара.План предусматривал, что европейцы берут кредит, на который закупают американские товары и восстанавливают свою промышленность. Потом эту систему реформировали, и она приобрела характер колониальной зависимости с помощью бумаг федерального займа. Таким образом американцы финансировали свой долг и печатание долларов. Но у любого долга есть проценты. Кажется, что ставка ФРС небольшая, всего 3,75%, но американский долг превысил уже 40 триллионов. Проценты по этому долгу составляют гигантские суммы. Сейчас эта сумма превышает сумму, предусмотренную в американском бюджете на нужды Пентагона.Каждый пятый американский доллар тратится на обслуживание долга перед Федеральной резервной системой.Лишних денег у США сейчас нет. Каждый день они заимствуют 3 млрд долларов. Штаты ищут выход из этой ситуации, им нужно этот долг обнулить. Раньше это происходило через мировую войну. Тогда другие страны разорялись брали в долг у США, покупали у них оружие.Сейчас американцы хотят нанести поражение России, чтобы за счет ее распада как до этого за счет распада СССР, продержаться еще 10-20 лет. В том числе и путём расхищения богатств. Почему Гитлер напал на СССР? Перед войной с Германией был заключен пакт о ненападении, он обеспечивал еще год с лишним мирной жизни. Тем более англичане и французы отказались подписывать союзнические обязательства с СССР. И Советский Союз продавал сырье гитлеровской Германии. Германцы за это платили. Но когда экономика находится в кризисе, недостаточно покупать недорогое сырье. Нужно, чтобы оно было полностью бесплатным. Вот на это надеются многие в Европе и США.Поэтому сейчас мы боремся за выживание. Этот военный конфликт не с Украиной, он с Западом.- Как могут на Западе наедятся на победу над Россией с последующей колонизацией, если она обладает ядерным оружием?- Советский Союз тоже был ядерной державой. Он мог уничтожить весь мир одним нажатием кнопки. Танковые армии могли за две недели доехать до Лиссабона. Тем не менее СССР развалился изнутри. Они надеются на то, что и Россия развалится также изнутри. Тем более что в 20 веке историческая Россия разваливалась дважды: в 1917 году и в 1991 году. Так что исторический опыт есть и у нас, и у них.У нас он работает в виде иммунитета против любой попытка развал страны, а них – как очередная надежда, получилось два раза, давайте попробуем в третий раз.На Западе надеются, что мы не будем открывать ящик Пандоры и не станем применять ядерное оружие. При этом их не смущали дети в Хиросиме и Нагасаки. Конфликт с ядерной державой они надеются выиграть конвенциональным способом, путем изматывания, надеясь, что входить в ядерный конфликт Россия не будет, потому что любой ограниченный ядерный конфликт перерастёт в глобальный, в котором погибнут все. На Западе политик постоянно болтают о стратегическом поражении России, когда мы будем соглашаться на любой мир ради отмены санкций.Западная цивилизация слабеет, но все еще сильна. ЕС это 500 млн человек. В Европе две ядерные державы, Франция и Великобритания. При том, что в Швеции и во Франции значительную часть населения составляют мигранты. В прибрежных городах Франции – до 80%. Несмотря на все это, они по-прежнему считают, что могут нанести нам поражение. В этом наша основная проблема. Мы не можем их убедить жить дружно.- Ценой противостояния с Россией может стать распад Евросоюза.- Есть несколько сценариев. При худшем из них европейцы могут пойти на резкую эскалацию, начав военный конфликт с нами. Не просто так у нас недавно прозвучали предупреждения о том, что мы будем готовы применить все виды вооружений, вплоть до ядерных, если кто-то посмеет напасть на наш эксклав – Калининградскую область.Оптимистический сценарий, это когда от Украины останутся одни руины, европейцы выйдут из конфликта, сохранив санкции против третьеразрядных российских политиков и восстановив экономическое взаимодействие с Россией. Может быть, это будет связано со сменой политического класса в Европе.Возможен смешанный сценарий. Допустим, они попытаются зайти на Украину, эскалировать ситуацию. Но затем снова отступят и попытаются пойти на половинчатые уступки России, сохранив лицо. Это плавающие сценарии, они могут перетекать один в другой.

https://ukraina.ru/20261008/1083658470.html

https://ukraina.ru/20261007/pochemu-rossiya-stala-bit-po-mostam-ukrainy-tolko-seychas-i-kogda-zelenskiy-sbezhit-iz-kieva--ischenko-1083664239.html

https://ukraina.ru/20261006/kak-rossiya-menyaet-kharakter-konflikta-na-ukraine-bezpalko-ob-udarakh-po-mostam-v-kieve-i-reaktsii-es-1083647576.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, европа, украина, фридрих мерц, анна скороход, владимир путин, ес, верховная рада, нато