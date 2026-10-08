"Будем брать под контроль Европу": эксперт о главной интриге переговоров - 08.10.2026 Украина.ру
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"Будем брать под контроль Европу": эксперт о главной интриге переговоров
"Будем брать под контроль Европу": эксперт о главной интриге переговоров - 08.10.2026 Украина.ру
"Будем брать под контроль Европу": эксперт о главной интриге переговоров
Россия ведет переговоры с США не об Украине, а о серьезном распаде глобального мира. На повестке — недолларовая инфраструктура расчетов, помощь Китаю и сохранность Израиля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, экономист Андрей Школьников
2026-10-08T18:30
2026-10-08T18:30
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Отвечая на вопрос о том, что Россия обсуждает с США, собеседник Украина.ру перечислил вопросы, которые предстоит урегулировать. Школьников пояснил: когда идёт серьёзный распад глобального мира, с США Россия обсуждает совсем другие вопросы.Второй вопрос — как Россия будет помогать Китаю, когда США начнут с ним более серьезное противостояние. Эксперт напомнил, что война против Ирана — это удар по энергетике Китая и Европы, и США в любой момент могут ввести ограничение на экспорт нефтепродуктов.Он также отметил, что третий вопрос — США в 2030-е годы полностью уходят из восточного полушария. В связи с этим возникает вопрос, кто сможет обеспечить сохранность Израиля, который является важным идеологическим моментом для американских элит.Школьников подчеркнул, что вопрос Украины и Европы стоит в этом списке лишь в самом конце. "Где закончатся боевые действия" и "где будет проходить граница геополитического влияния России" — это совершенно разные вещи", — объяснил аналитик.И здесь эксперт расставил всё по местам. "Мы будем брать под контроль Европу. Не для захвата ее, а для элементарного наведения порядка", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Андрей Школьников: Война на Украине закончится тем, что линия "Чернигов- Одесса" станет буферной зоной" в дзен-канале Украина.ру.Про важные технические аспекты СВО — в материалу Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, алексей анпилогов, украина.ру, переговоры, новости переговоров, китай, израиль, энергетика, иран, главные новости, главное, доллар, сво, новости сво россия, прогноз, прогноз войны на украине, аналитика, аналитики
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"Будем брать под контроль Европу": эксперт о главной интриге переговоров

18:30 08.10.2026
 
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИРусская угроза
Русская угроза - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
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Россия ведет переговоры с США не об Украине, а о серьезном распаде глобального мира. На повестке — недолларовая инфраструктура расчетов, помощь Китаю и сохранность Израиля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, экономист Андрей Школьников
Отвечая на вопрос о том, что Россия обсуждает с США, собеседник Украина.ру перечислил вопросы, которые предстоит урегулировать. Школьников пояснил: когда идёт серьёзный распад глобального мира, с США Россия обсуждает совсем другие вопросы.
"Первое. Когда будет недолларовая инфраструктура расчетов, чтобы доллар окончательно исчез из международной системы?" — заявил он.
Второй вопрос — как Россия будет помогать Китаю, когда США начнут с ним более серьезное противостояние. Эксперт напомнил, что война против Ирана — это удар по энергетике Китая и Европы, и США в любой момент могут ввести ограничение на экспорт нефтепродуктов.
Он также отметил, что третий вопрос — США в 2030-е годы полностью уходят из восточного полушария. В связи с этим возникает вопрос, кто сможет обеспечить сохранность Израиля, который является важным идеологическим моментом для американских элит.
Школьников подчеркнул, что вопрос Украины и Европы стоит в этом списке лишь в самом конце. "Где закончатся боевые действия" и "где будет проходить граница геополитического влияния России" — это совершенно разные вещи", — объяснил аналитик.
И здесь эксперт расставил всё по местам. "Мы будем брать под контроль Европу. Не для захвата ее, а для элементарного наведения порядка", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Андрей Школьников: Война на Украине закончится тем, что линия "Чернигов- Одесса" станет буферной зоной" в дзен-канале Украина.ру.
Про важные технические аспекты СВО — в материалу Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.
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