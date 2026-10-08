Ловят в такси и выгребают из квартир: ТЦК на Украине начали по-новому охотиться на людей - 08.10.2026 Украина.ру
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Ловят в такси и выгребают из квартир: ТЦК на Украине начали по-новому охотиться на людей
Ловят в такси и выгребают из квартир: ТЦК на Украине начали по-новому охотиться на людей - 08.10.2026 Украина.ру
Ловят в такси и выгребают из квартир: ТЦК на Украине начали по-новому охотиться на людей
Охота на людей, которой занимаются украинские могилизаторы из ТЦК и полиции, приобретает на Украине все больший масштаб. А поскольку мужчины призывного возраста прячутся от людоловов, изыскивая для этого все возможные способы, тэцэкашники прибегают к различным хитростям, чтобы схватить очередную жертву и отправить ее на фронт.
2026-10-08T18:45
2026-10-08T18:45
эксклюзив
украина
киев
одесса
владимир зеленский
князев сергей
тцк
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Предлагаем вашему вниманию самые «продвинутые» способы отлова потенциальных призывников, к которым прибегают сейчас бандиты Владимира Зеленского и прикрывающие их незаконную деятельность силовые структуры. Черные таксистыВ последнее время представители ТЦК начали использовать в своих целях таксистов. Ранее украинцы часто вызывали к себе на дом такси, несмотря на недешевые цены – специально для того, чтобы не передвигаться пешком по улицам, которые регулярно патрулируют людоловы. НО теперь такой вызов может оказаться для любого человека смертельной ловушкой.В социальных сетях расходится рассказ киевлянина, который вызвал такси с помощью популярного приложения Uklon – чтобы проехать с жилого массива Теремки в другой район украинской столицы. НО таксист по имени Сергей, который принял заказ, неожиданно изменил направление поездки. Не говоря ни слова, он отвез молодого человека к посту полиции, где его уже дожидались тэцэкашники.«Сели, поехали. Через пару минут я заметил, что мы едем вообще не в ту сторону. При этом навигатор у водителя работал, маршрут был построен нормально, никаких изменений в поездке не было. Не было воздушной тревоги и сам навигатор просил его развернуться, но он ехал дальше. В итоге Сергей привозит нас прямо к посту полиции вместе с ТКЦ. Сотрудники подходят к машине и почему-то начинают проверять не его, а меня», – написал о происшествии киевлянин, указав при этом марку и номер этой машины.Юноша отделался испугом – он был студентом, имел бронь от призыва, и полицейские в итоге приняли решение его отпустить. Но киевлянин не побоялся предупредить об инциденте других мужчин. По его словам, таксист вел себя так, как будто это была для него обычная ситуация. Сергей был явно знаком с боевиками из ТЦК и, судя по всему, далеко не первый раз сдавал им своих клиентов, для которых поездка в киевском такси заканчивалась прямо на фронте.В комментариях к этому сообщению написали, что тэцэкашники шантажируют таксистов, заставляя их работать на себя под угрозой мобилизации. При этом, «черные таксисты» отмечены не только на улицах Киева. По словам блогеров, подобная практика распространена в Одессе, где одному из пострадавших от обмана пассажиров повезло значительно меньше – его в итоге мобилизовали.А в Виннице местная служба вызова такси напрямую работает в интересах людоловов из ТЦК. Один из жителей микрорайона Славянка заказал к себе на дом машину, но вместо таксиста к нему приехали вооруженные люди, которые скрутили незадачливого клиента.Фальшивые покупателиЕще одним приемом, которые используют сейчас тэцэкашники, стала охота на продавцов украинских магазинов, которых отлавливают прямо на месте работы – выбирая время, когда рядом нет случайных людей.В интернете появилось видео, записанное камерой наблюдения в табачном магазине, расположенном в одном из населенных пунктов Волынской области. На нем зафиксированы действия представителей ТЦК, которые пришли в салон под видом обычных клиентов. Улучив удобный момент, они залили молодого продавца сигарет газом из баллончика, ударили жертву и выволокли ее наружу.Пользователи сетей сообщают, что этот бандитизм становится сейчас нормой для Украины. В Запорожье боевики из ТЦК похитили человека из магазина среди белого дня. За него пытались вступиться продавщицы, но эти женщины были безнаказанно избиты украинскими людоловами. Они подали заявление в полицию, но жалуются, что это дело откровенно спускают на тормозах.Многие мужчины боятся работать в магазинах, потому что ТЦК и полиция похищают продавцов на регулярной основе. Иногда полицейские забирают таких людей под предлогом проверки документов – заявляя, что их фамилии якобы находятся в базе уголовного розыска. А потом их жертвы оказываются в учебных частях, где готовят новобранцев для украинской армии.«Домушники-акробаты»В Хмельницкой области сотрудники ТЦК беззастенчиво вломились в частный жилой дом, чтобы похитить проживающего в нем человека.Эти действия, которые ранее квалифицировались согласно нормам украинского законодательства как вооруженный разбой, тоже попали на камеру наблюдения. На записи видно, что один из боевиков ловко залез в окно чужого дома, а затем открыл дверь изнутри, чтобы впустить в здание своих подельников.Комментаторы отмечают, что тэцэкашник вел себя как опытный домушник – преступник, который специализируется на ограблении квартир, демонстрируя профессиональные криминальные навыки. И сразу вспомнили о том, что среди украинских военкомов неоднократно выявляли записавшихся в ряды ТЦК уголовников.А во Львове тэцэкашники устроили облаву в подъезде жилого многоквартирного дома, вытаскивая оттуда попавшихся под руку жильцов-мужчин. Они также действовали как обычные бандиты, отказываясь показывать свои документы. Причем, один из людоловов грубо обошелся с женщиной, которая пыталась помешать этому беспределу.«Автомобилисты» и «Автостопщики»Украинские военкомы все чаще атакуют частные машины, вытаскивая оттуда людей. При этом они ломают автомобили – заведомо зная, что не понесут за эти действия реального наказания.В Кривом Роге, на родине Зеленского, сотрудники ТЦК разбили окна в легковой машине, где сидели две женщины, мужчина и двое детей в возрасте 2 и 8 лет. По словам одной из пострадавших, бандиты в военной форме в буквальном смысле раскурочили ее авто, чтобы забрать находившегося в нем человека. А находившая на месте событий полиция прикрывала эти откровенно бандитские действия, которые едва не закончились избиением несовершеннолетних.Кроме того, людоловы разъезжают по трассам, нападая на украинцев, которые ждут на остановках автобусы или пытаются поймать попутные машины, что часто происходит в условиях массовой отмены регулярных железнодорожных рейсов между различными городами. Британский стример Сэм Пеппер, который путешествовал по территории Украины, рассказал, что его пытались бусифицировать на трассе выскочившие из автомобиля тэцэкашники. А когда людоловы поняли, что перед ними оказался британец, они тут же уехали, отказавшись подвезти его до ближайшего населенного пункта. Масштабы деятельности украинских могилизаторов постоянно растут. Сегодня это спровоцировало волнения в Хмельницком, где толпа пыталась отбить студента дневной формы обучения Каменец-Подольского университета, которого незаконно задержали военкомы из ТЦК – несмотря на возраст и бронь.И молодым украинцам следует обратить на этот случай внимание, потому что в будущем они тоже могут стать жертвами «черных таксистов», отправившись в поездку в один конец – до ближайшего поста с полицейскими.
https://ukraina.ru/20260902/tramp-ya-obnaroduyu-kadry-zverstv-ttsk-na-ukraine-1082978010.html
https://ukraina.ru/20260916/odessity-dali-otpor-ttsk---lyudolovy-retirovalis-1083235692.html
https://ukraina.ru/20261003/britanets-pereputal-ttsk-s-taksi-chto-spaslo-blogera-vo-vremya-pryamogo-efira-ot-busifikatsii-1083582183.html
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96
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, киев, одесса, владимир зеленский, князев сергей, тцк
Эксклюзив, Украина, Киев, Одесса, Владимир Зеленский, Князев Сергей, ТЦК

Ловят в такси и выгребают из квартир: ТЦК на Украине начали по-новому охотиться на людей

18:45 08.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ru‼ В Черноморске людоловы из ТЦК избили и ограбили гестаповца
‼ В Черноморске людоловы из ТЦК избили и ограбили гестаповца - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
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Сергей Котвицкий
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Охота на людей, которой занимаются украинские могилизаторы из ТЦК и полиции, приобретает на Украине все больший масштаб. А поскольку мужчины призывного возраста прячутся от людоловов, изыскивая для этого все возможные способы, тэцэкашники прибегают к различным хитростям, чтобы схватить очередную жертву и отправить ее на фронт.
Предлагаем вашему вниманию самые «продвинутые» способы отлова потенциальных призывников, к которым прибегают сейчас бандиты Владимира Зеленского и прикрывающие их незаконную деятельность силовые структуры.
Черные таксисты
В последнее время представители ТЦК начали использовать в своих целях таксистов. Ранее украинцы часто вызывали к себе на дом такси, несмотря на недешевые цены – специально для того, чтобы не передвигаться пешком по улицам, которые регулярно патрулируют людоловы. НО теперь такой вызов может оказаться для любого человека смертельной ловушкой.
В социальных сетях расходится рассказ киевлянина, который вызвал такси с помощью популярного приложения Uklon – чтобы проехать с жилого массива Теремки в другой район украинской столицы. НО таксист по имени Сергей, который принял заказ, неожиданно изменил направление поездки. Не говоря ни слова, он отвез молодого человека к посту полиции, где его уже дожидались тэцэкашники.
«Сели, поехали. Через пару минут я заметил, что мы едем вообще не в ту сторону. При этом навигатор у водителя работал, маршрут был построен нормально, никаких изменений в поездке не было. Не было воздушной тревоги и сам навигатор просил его развернуться, но он ехал дальше.
В итоге Сергей привозит нас прямо к посту полиции вместе с ТКЦ. Сотрудники подходят к машине и почему-то начинают проверять не его, а меня», – написал о происшествии киевлянин, указав при этом марку и номер этой машины.
Юноша отделался испугом – он был студентом, имел бронь от призыва, и полицейские в итоге приняли решение его отпустить. Но киевлянин не побоялся предупредить об инциденте других мужчин. По его словам, таксист вел себя так, как будто это была для него обычная ситуация. Сергей был явно знаком с боевиками из ТЦК и, судя по всему, далеко не первый раз сдавал им своих клиентов, для которых поездка в киевском такси заканчивалась прямо на фронте.
‼ Дональд Трамп назвал выдвинутые обвинения экс-главе Кубы Раулю Кастро очень важным моментом - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
2 сентября, 23:49
Трамп: "Я обнародую кадры зверств ТЦК на Украине"Президент США Дональд Трамп в ходе резкой беседы с прессой заявил, что располагает видеодоказательствами чудовищных методов мобилизации на Украине — похищений людей прямо с улиц, издевательств над их семьями и применения перцового аэрозоля. Об этом сообщил 2 сентября телеграм-канал Украина.ру
В комментариях к этому сообщению написали, что тэцэкашники шантажируют таксистов, заставляя их работать на себя под угрозой мобилизации. При этом, «черные таксисты» отмечены не только на улицах Киева. По словам блогеров, подобная практика распространена в Одессе, где одному из пострадавших от обмана пассажиров повезло значительно меньше – его в итоге мобилизовали.
А в Виннице местная служба вызова такси напрямую работает в интересах людоловов из ТЦК. Один из жителей микрорайона Славянка заказал к себе на дом машину, но вместо таксиста к нему приехали вооруженные люди, которые скрутили незадачливого клиента.
Фальшивые покупатели
Еще одним приемом, которые используют сейчас тэцэкашники, стала охота на продавцов украинских магазинов, которых отлавливают прямо на месте работы – выбирая время, когда рядом нет случайных людей.
В интернете появилось видео, записанное камерой наблюдения в табачном магазине, расположенном в одном из населенных пунктов Волынской области. На нем зафиксированы действия представителей ТЦК, которые пришли в салон под видом обычных клиентов. Улучив удобный момент, они залили молодого продавца сигарет газом из баллончика, ударили жертву и выволокли ее наружу.
Пользователи сетей сообщают, что этот бандитизм становится сейчас нормой для Украины. В Запорожье боевики из ТЦК похитили человека из магазина среди белого дня. За него пытались вступиться продавщицы, но эти женщины были безнаказанно избиты украинскими людоловами. Они подали заявление в полицию, но жалуются, что это дело откровенно спускают на тормозах.
Сотрудник ТЦК в Одессе - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
16 сентября, 15:56
Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировалисьНеудача постигла военкомов в Одессе во время ночных мобилизационных мероприятий 15 сентября. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы
Многие мужчины боятся работать в магазинах, потому что ТЦК и полиция похищают продавцов на регулярной основе. Иногда полицейские забирают таких людей под предлогом проверки документов – заявляя, что их фамилии якобы находятся в базе уголовного розыска. А потом их жертвы оказываются в учебных частях, где готовят новобранцев для украинской армии.
«Домушники-акробаты»
В Хмельницкой области сотрудники ТЦК беззастенчиво вломились в частный жилой дом, чтобы похитить проживающего в нем человека.
Эти действия, которые ранее квалифицировались согласно нормам украинского законодательства как вооруженный разбой, тоже попали на камеру наблюдения. На записи видно, что один из боевиков ловко залез в окно чужого дома, а затем открыл дверь изнутри, чтобы впустить в здание своих подельников.
Комментаторы отмечают, что тэцэкашник вел себя как опытный домушник – преступник, который специализируется на ограблении квартир, демонстрируя профессиональные криминальные навыки. И сразу вспомнили о том, что среди украинских военкомов неоднократно выявляли записавшихся в ряды ТЦК уголовников.
А во Львове тэцэкашники устроили облаву в подъезде жилого многоквартирного дома, вытаскивая оттуда попавшихся под руку жильцов-мужчин. Они также действовали как обычные бандиты, отказываясь показывать свои документы. Причем, один из людоловов грубо обошелся с женщиной, которая пыталась помешать этому беспределу.
«Автомобилисты» и «Автостопщики»
Украинские военкомы все чаще атакуют частные машины, вытаскивая оттуда людей. При этом они ломают автомобили – заведомо зная, что не понесут за эти действия реального наказания.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
3 октября, 09:35
Британец перепутал ТЦК с такси: что спасло блогера во время прямого эфира от бусификацииБританский блогер-миллионник Сэм Пеппер, путешествующий по Украине на электрическом моноколесе с прямым эфиром, едва не попал в руки сотрудников ТЦК. Об этом сообщило агентство РИА Новости
В Кривом Роге, на родине Зеленского, сотрудники ТЦК разбили окна в легковой машине, где сидели две женщины, мужчина и двое детей в возрасте 2 и 8 лет. По словам одной из пострадавших, бандиты в военной форме в буквальном смысле раскурочили ее авто, чтобы забрать находившегося в нем человека. А находившая на месте событий полиция прикрывала эти откровенно бандитские действия, которые едва не закончились избиением несовершеннолетних.
Кроме того, людоловы разъезжают по трассам, нападая на украинцев, которые ждут на остановках автобусы или пытаются поймать попутные машины, что часто происходит в условиях массовой отмены регулярных железнодорожных рейсов между различными городами.

Британский стример Сэм Пеппер, который путешествовал по территории Украины, рассказал, что его пытались бусифицировать на трассе выскочившие из автомобиля тэцэкашники. А когда людоловы поняли, что перед ними оказался британец, они тут же уехали, отказавшись подвезти его до ближайшего населенного пункта.

Масштабы деятельности украинских могилизаторов постоянно растут. Сегодня это спровоцировало волнения в Хмельницком, где толпа пыталась отбить студента дневной формы обучения Каменец-Подольского университета, которого незаконно задержали военкомы из ТЦК – несмотря на возраст и бронь.
И молодым украинцам следует обратить на этот случай внимание, потому что в будущем они тоже могут стать жертвами «черных таксистов», отправившись в поездку в один конец – до ближайшего поста с полицейскими.
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