Редька против "галицкого НКВД": украинский патриот вступился за русский язык - 08.10.2026 Украина.ру
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Редька против "галицкого НКВД": украинский патриот вступился за русский язык
Редька против "галицкого НКВД": украинский патриот вступился за русский язык - 08.10.2026 Украина.ру
Редька против "галицкого НКВД": украинский патриот вступился за русский язык
На Украине разгорелся скандал вокруг стендап-комика Феликса Редьки. История с первого взгляда типичная: украинские публичные спикеры снова выясняют, кто из них правильнее родину любит, а чьи высказывания "прокремлёвские"
2026-10-08T17:31
2026-10-08T17:31
эксклюзив
украина
львов
киев
ирина фарион
алексей гончаренко
михаил булгаков
тцк
нквд
рада
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"Идеологическая лапша"Концерты Редьки уже отменили в Хмельницком, Львове, Киеве и Ивано-Франковске. Пока ещё остаётся запланированным концерт в Днепре (Днепропетровске), но кто знает, чем всё закончится.А началось всё с публичного доноса преподавателя Украинского католического университета во Львове и консультанта программы "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине" (в общем, классического эксперта по евроинтеграции) Тараса Хавунки.Он до глубины души был возмущён, что в муниципальном учреждении "колыбели украинского самосознания" – Львове – пройдёт концерт юмориста, который позволяет себе непозволительное.В одной из своих недавних публикаций Редька написал, что "тезис, что русский язык размывает украинскую идентичность – дешёвая заидеологизированная лапша".“Россия уничтожала украинский язык“ – пропагандистский штамп! Так делали почти все державы в XIX-XX веках. Даже в Бразилии закрывали украинские школы. Украина тоже присоединилась бы к тренду, но… У нас не было собственного государства. Потому что вечно [ругались] и не могли между собой договориться", – написал он, чем спровоцировал истерику, сравнимую с реакцией на недавние "предательские" заявления нардепа Алексея Гончаренко*.Припомнили Редьке и прошлые грешки: в январе этого года он горько высмеял расправу над киевским памятником Михаилу Булгакову – на фоне серьёзного кризиса в коммунальной сфере."Ничего не согревает так, как понимание того, что в Киеве больше не стоит памятник Булгакову. Если нет воды, её всегда много в патриотических лозунгах. Ищите вокруг себя украиноязычных людей, ведь свет их душ компенсирует отключения. Запомните, сначала культура, потом экономика!", – написал юморист."Недостойные украинцы"Самое прекрасное это то, кто накинулся на Феликса Редьку – его единым строем атаковали самые шумные "патриоты".Среди них особой экспрессией отмечается Александр Леоненко – личность специфическая. Два года назад он переехал из Киева к своему молодому человеку(***) в Одессу и объявил себя "языковым инспектором": ходил по абсолютно русскоязычному городу и писал доносы на бизнес, не сменивший вывески на украинский.Помогал ТЦК, называл себя настоящим украинским националистом, а потом, как это обычно бывает, сам попал под "бусификацию" и устроил грандиозную медийную истерику – и воевать он не может, и военкомы довели его до нервного срыва, включив в бусике русские песни, и притесняют его все вокруг – за личную жизнь.На фронт Леоненко, конечно, не попал – собрал в интернете деньги на адвоката (вряд ли это помогает, что конкретно помогло ему – неизвестно)."Патриотических" истерик не прекратил: увидев, что Феликс Редька едет в Хмельницкий с концертом "Одиссея", поднял тревогу и отмены выступления добился.Патриот Хавунка, написавший донос, – классический уклонист, без проблем ездит по Европе, будучи мужчиной вполне себе призывного возраста, но имея справку от матери – невролога Марты Хавунки."Да, есть украинцы, недостойные выступать во Львове", – вторит ему Мелания Подоляк – политический эксперт, вдова военного пилота Андрея Пильщикова "Джуса" и жена офицера ТЦК. А ещё – дочь бывшей начальницы управления культуры Львовского областного совета Ирины Подоляк, известной в городе по акции "Львов говорит по-русски".А вот Алексей Еренчак – хозяин книжного магазина "Сенс", того самого, в котором придумали советские книги и всю русскоязычную печатную продукцию на макулатуру."Количество защитников Редьки в тредс** открыло шокирующую реальность – среди украинцев ещё очень много людей с позицией "не всё так однозначно" и ждунов. Раньше они не отсвечивали, боялись публичного осуждения, а сейчас, благодаря публичной деятельности некоторых лидеров, расправляют крылья", – написал он."Галицкое НКВД"С Еренчаком спорить не станем: беглый взгляд на соцсети всех вышеобозначенных персонажей, самого Редьки, да и в целом – комментарии под этой историей именно такие: в поддержку комика и против накинувшихся на него языковых охранителей.Признал это и доносчик Хавунка."Вместе с поддержкой я получил тонну хейта, был несколько сотен раз проклят и даже удостоился звания “галицкого НКВД", – сокрушается он в Facebook**.Но удостоился он не только проклятий, но и неизбежного сравнения с убитой националсткой, филологом Ириной Фарион, у которой – вот совпадение – тоже был конфликт с Феликсом Редькой.В 2022-м, в первые дни военных действий, Редька дал концерт в убежище в родных Сумах – на русском, конечно же. А потом, выступая в том же году во Львове сказал, что, хотя Сумы и другие исторически русскоязычные города стремительно украинизируются, не нужно с этим торопиться. То есть более чем мягко намекнул на неадекватное поведение в те дни некоторых жителей Западной Украины, которые требовали от всех немедленной украинизации и даже отказывали в помощи русскоязычным переселенцам с востока.Фарион обозвала комика нищим, неврастеником и рабом, а он потом приезжал на её лекцию и выпытывал, как вытравить из себя раба – в общем, образцовая "патриотическая" грызня. А когда Фарион убили он написал:"Что сейчас делают наши "сознательные" украинские инфлюенсеры? Вместо того, чтобы кричать людям: “Мы уже пробиваем дно, мы убиваем друг друга на улицах! “ Может, хватит хейта и разделения? Такой, не такой, малорос, бандеровец, по-русски говоришь, по-украински говоришь… [Очнитесь], у нас общий враг! Нет, мы лучше напишем: “Пока за украинский убивают, русский поддерживают“…"."За поиск компромиссов"В целом, неосмотрительные украинские артисты в такие скандалы попадают регулярно. Едва только поутихли страсти вокруг Потапа (Алексей Потапенко) и Насти Каменских, внезапно вернувшихся к русскому языку. Но они далеко, за границей, а Редька – на Украине, отец его воюет, и, судя по реакциям в абсолютно любой соцсети, симпатии людей на его стороне.Да к тому же разыгралась эта драма в те самые дни, когда совершенно немыслимые речи звучат прямо с парламентских трибун: на прошлой неделе Гончаренко* предложил соблюдать права русскоязычных и прихожан УПЦ, зафиксировать в Конституции нейтральный статус Украины, отказаться от вступления в НАТО и согласиться на нейтральную демилитаризованную зону в Донбассе.А накануне народный депутат Анна Скороход внесла в Верховную Раду свой проект изменений в Конституцию, включая отказ Украины от присоединения к военным блокам и "отсутствие стремления к совершению агрессии против какой-либо страны".Уже сегодня на этом фоне украинская социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные свежего опроса: 50% респондентов заявили, что мир важнее победы. 56% респондентов готовы пойти на территориальные уступки при получении западных гарантий безопасности, и только 35% выступают против.За прекращение боевых действий и поиск компромиссов на переговорах выступают 57%.Значит, голосов депутатов и комиков будет всё больше – сейчас украинцы, как никогда, хотят и готовы слышать такие слова, и соглашаются с ними.*Внесён в список экстремистов и террористов в РФ**Принадлежит компании Meta – экстремистская организация, её деятельность запрещена в РФ***Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
https://ukraina.ru/20260912/na-russkiy-bereg--bez-zelenskogo-ukrainskie-artisty-ponyali-chto-ukraina-tonet-i-prinyali-reshenie--1083155842.html
https://ukraina.ru/20261008/denatsifikatsiya-ukrainy-nachalas-v-radu-vnesli-zakonoproekty-priblizhayuschie-vypolnenie-usloviy-rossii-1083670906.html
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Мария Лихограй
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, львов, киев, ирина фарион, алексей гончаренко, михаил булгаков, тцк, нквд, рада
Эксклюзив, Украина, Львов, Киев, Ирина Фарион, Алексей Гончаренко, Михаил Булгаков, ТЦК, НКВД, Рада

Редька против "галицкого НКВД": украинский патриот вступился за русский язык

17:31 08.10.2026
 
© commons.wikimedia.org / Яким Світанко
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© commons.wikimedia.org / Яким Світанко
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Мария Лихограй
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На Украине разгорелся скандал вокруг стендап-комика Феликса Редьки. История с первого взгляда типичная: украинские публичные спикеры снова выясняют, кто из них правильнее родину любит, а чьи высказывания "прокремлёвские"
"Идеологическая лапша"
Концерты Редьки уже отменили в Хмельницком, Львове, Киеве и Ивано-Франковске. Пока ещё остаётся запланированным концерт в Днепре (Днепропетровске), но кто знает, чем всё закончится.
А началось всё с публичного доноса преподавателя Украинского католического университета во Львове и консультанта программы "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине" (в общем, классического эксперта по евроинтеграции) Тараса Хавунки.
Он до глубины души был возмущён, что в муниципальном учреждении "колыбели украинского самосознания" – Львове – пройдёт концерт юмориста, который позволяет себе непозволительное.
В одной из своих недавних публикаций Редька написал, что "тезис, что русский язык размывает украинскую идентичность – дешёвая заидеологизированная лапша".
“Россия уничтожала украинский язык“ – пропагандистский штамп! Так делали почти все державы в XIX-XX веках. Даже в Бразилии закрывали украинские школы. Украина тоже присоединилась бы к тренду, но… У нас не было собственного государства. Потому что вечно [ругались] и не могли между собой договориться", – написал он, чем спровоцировал истерику, сравнимую с реакцией на недавние "предательские" заявления нардепа Алексея Гончаренко*.
Припомнили Редьке и прошлые грешки: в январе этого года он горько высмеял расправу над киевским памятником Михаилу Булгакову – на фоне серьёзного кризиса в коммунальной сфере.
"Ничего не согревает так, как понимание того, что в Киеве больше не стоит памятник Булгакову. Если нет воды, её всегда много в патриотических лозунгах. Ищите вокруг себя украиноязычных людей, ведь свет их душ компенсирует отключения. Запомните, сначала культура, потом экономика!", – написал юморист.
"Недостойные украинцы"
Самое прекрасное это то, кто накинулся на Феликса Редьку – его единым строем атаковали самые шумные "патриоты".
Среди них особой экспрессией отмечается Александр Леоненко – личность специфическая. Два года назад он переехал из Киева к своему молодому человеку(***) в Одессу и объявил себя "языковым инспектором": ходил по абсолютно русскоязычному городу и писал доносы на бизнес, не сменивший вывески на украинский.
Помогал ТЦК, называл себя настоящим украинским националистом, а потом, как это обычно бывает, сам попал под "бусификацию" и устроил грандиозную медийную истерику – и воевать он не может, и военкомы довели его до нервного срыва, включив в бусике русские песни, и притесняют его все вокруг – за личную жизнь.
На фронт Леоненко, конечно, не попал – собрал в интернете деньги на адвоката (вряд ли это помогает, что конкретно помогло ему – неизвестно).
"Патриотических" истерик не прекратил: увидев, что Феликс Редька едет в Хмельницкий с концертом "Одиссея", поднял тревогу и отмены выступления добился.
Международный музыкальный фестиваль Жара - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
12 сентября, 13:08
На русский берег – без Зеленского. Украинские артисты поняли, что Украина тонет, и приняли решение Украинские артисты внезапно захотели вернуться к российским зрителям и жирным гонорарам – и даже просятся назад. Будет смешно, если ещё и "95 квартал" начнёт стучаться в российские двери и настаивать на гастролях в РФ…
Патриот Хавунка, написавший донос, – классический уклонист, без проблем ездит по Европе, будучи мужчиной вполне себе призывного возраста, но имея справку от матери – невролога Марты Хавунки.
"Да, есть украинцы, недостойные выступать во Львове", – вторит ему Мелания Подоляк – политический эксперт, вдова военного пилота Андрея Пильщикова "Джуса" и жена офицера ТЦК. А ещё – дочь бывшей начальницы управления культуры Львовского областного совета Ирины Подоляк, известной в городе по акции "Львов говорит по-русски".
А вот Алексей Еренчак – хозяин книжного магазина "Сенс", того самого, в котором придумали советские книги и всю русскоязычную печатную продукцию на макулатуру.
"Количество защитников Редьки в тредс** открыло шокирующую реальность – среди украинцев ещё очень много людей с позицией "не всё так однозначно" и ждунов. Раньше они не отсвечивали, боялись публичного осуждения, а сейчас, благодаря публичной деятельности некоторых лидеров, расправляют крылья", – написал он.
"Галицкое НКВД"
С Еренчаком спорить не станем: беглый взгляд на соцсети всех вышеобозначенных персонажей, самого Редьки, да и в целом – комментарии под этой историей именно такие: в поддержку комика и против накинувшихся на него языковых охранителей.
Признал это и доносчик Хавунка.
"Вместе с поддержкой я получил тонну хейта, был несколько сотен раз проклят и даже удостоился звания “галицкого НКВД", – сокрушается он в Facebook**.
Но удостоился он не только проклятий, но и неизбежного сравнения с убитой националсткой, филологом Ириной Фарион, у которой – вот совпадение – тоже был конфликт с Феликсом Редькой.
В 2022-м, в первые дни военных действий, Редька дал концерт в убежище в родных Сумах – на русском, конечно же. А потом, выступая в том же году во Львове сказал, что, хотя Сумы и другие исторически русскоязычные города стремительно украинизируются, не нужно с этим торопиться. То есть более чем мягко намекнул на неадекватное поведение в те дни некоторых жителей Западной Украины, которые требовали от всех немедленной украинизации и даже отказывали в помощи русскоязычным переселенцам с востока.
Фарион обозвала комика нищим, неврастеником и рабом, а он потом приезжал на её лекцию и выпытывал, как вытравить из себя раба – в общем, образцовая "патриотическая" грызня. А когда Фарион убили он написал:
"Что сейчас делают наши "сознательные" украинские инфлюенсеры? Вместо того, чтобы кричать людям: “Мы уже пробиваем дно, мы убиваем друг друга на улицах! “ Может, хватит хейта и разделения? Такой, не такой, малорос, бандеровец, по-русски говоришь, по-украински говоришь… [Очнитесь], у нас общий враг! Нет, мы лучше напишем: “Пока за украинский убивают, русский поддерживают“…".
"За поиск компромиссов"
В целом, неосмотрительные украинские артисты в такие скандалы попадают регулярно. Едва только поутихли страсти вокруг Потапа (Алексей Потапенко) и Насти Каменских, внезапно вернувшихся к русскому языку. Но они далеко, за границей, а Редька – на Украине, отец его воюет, и, судя по реакциям в абсолютно любой соцсети, симпатии людей на его стороне.
Да к тому же разыгралась эта драма в те самые дни, когда совершенно немыслимые речи звучат прямо с парламентских трибун: на прошлой неделе Гончаренко* предложил соблюдать права русскоязычных и прихожан УПЦ, зафиксировать в Конституции нейтральный статус Украины, отказаться от вступления в НАТО и согласиться на нейтральную демилитаризованную зону в Донбассе.
А накануне народный депутат Анна Скороход внесла в Верховную Раду свой проект изменений в Конституцию, включая отказ Украины от присоединения к военным блокам и "отсутствие стремления к совершению агрессии против какой-либо страны".
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
08:32
Денацификация Украины началась: в Раду внесли законопроекты, приближающие выполнение условий РоссииПосле резонансного заявления народного депутата Алексея Гончаренко*, что нужно выполнить российские условия мира, в Верховную Раду были поданы два законопроекта: об отказе Украины от вступления в НАТО и о пересмотре языковой политики
Уже сегодня на этом фоне украинская социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные свежего опроса: 50% респондентов заявили, что мир важнее победы. 56% респондентов готовы пойти на территориальные уступки при получении западных гарантий безопасности, и только 35% выступают против.
За прекращение боевых действий и поиск компромиссов на переговорах выступают 57%.
Значит, голосов депутатов и комиков будет всё больше – сейчас украинцы, как никогда, хотят и готовы слышать такие слова, и соглашаются с ними.
*Внесён в список экстремистов и террористов в РФ
**Принадлежит компании Meta – экстремистская организация, её деятельность запрещена в РФ
***Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
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ЭксклюзивУкраинаЛьвовКиевИрина ФарионАлексей ГончаренкоМихаил БулгаковТЦКНКВДРада
 
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