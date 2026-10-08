https://ukraina.ru/20261008/redka-protiv-galitskogo-nkvd-ukrainskiy-patriot-vstupilsya-za-russkiy-yazyk-1083691329.html

Редька против "галицкого НКВД": украинский патриот вступился за русский язык

Редька против "галицкого НКВД": украинский патриот вступился за русский язык - 08.10.2026 Украина.ру

Редька против "галицкого НКВД": украинский патриот вступился за русский язык

На Украине разгорелся скандал вокруг стендап-комика Феликса Редьки. История с первого взгляда типичная: украинские публичные спикеры снова выясняют, кто из них правильнее родину любит, а чьи высказывания "прокремлёвские"

2026-10-08T17:31

2026-10-08T17:31

2026-10-08T17:31

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львов

киев

ирина фарион

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тцк

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"Идеологическая лапша"Концерты Редьки уже отменили в Хмельницком, Львове, Киеве и Ивано-Франковске. Пока ещё остаётся запланированным концерт в Днепре (Днепропетровске), но кто знает, чем всё закончится.А началось всё с публичного доноса преподавателя Украинского католического университета во Львове и консультанта программы "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине" (в общем, классического эксперта по евроинтеграции) Тараса Хавунки.Он до глубины души был возмущён, что в муниципальном учреждении "колыбели украинского самосознания" – Львове – пройдёт концерт юмориста, который позволяет себе непозволительное.В одной из своих недавних публикаций Редька написал, что "тезис, что русский язык размывает украинскую идентичность – дешёвая заидеологизированная лапша".“Россия уничтожала украинский язык“ – пропагандистский штамп! Так делали почти все державы в XIX-XX веках. Даже в Бразилии закрывали украинские школы. Украина тоже присоединилась бы к тренду, но… У нас не было собственного государства. Потому что вечно [ругались] и не могли между собой договориться", – написал он, чем спровоцировал истерику, сравнимую с реакцией на недавние "предательские" заявления нардепа Алексея Гончаренко*.Припомнили Редьке и прошлые грешки: в январе этого года он горько высмеял расправу над киевским памятником Михаилу Булгакову – на фоне серьёзного кризиса в коммунальной сфере."Ничего не согревает так, как понимание того, что в Киеве больше не стоит памятник Булгакову. Если нет воды, её всегда много в патриотических лозунгах. Ищите вокруг себя украиноязычных людей, ведь свет их душ компенсирует отключения. Запомните, сначала культура, потом экономика!", – написал юморист."Недостойные украинцы"Самое прекрасное это то, кто накинулся на Феликса Редьку – его единым строем атаковали самые шумные "патриоты".Среди них особой экспрессией отмечается Александр Леоненко – личность специфическая. Два года назад он переехал из Киева к своему молодому человеку(***) в Одессу и объявил себя "языковым инспектором": ходил по абсолютно русскоязычному городу и писал доносы на бизнес, не сменивший вывески на украинский.Помогал ТЦК, называл себя настоящим украинским националистом, а потом, как это обычно бывает, сам попал под "бусификацию" и устроил грандиозную медийную истерику – и воевать он не может, и военкомы довели его до нервного срыва, включив в бусике русские песни, и притесняют его все вокруг – за личную жизнь.На фронт Леоненко, конечно, не попал – собрал в интернете деньги на адвоката (вряд ли это помогает, что конкретно помогло ему – неизвестно)."Патриотических" истерик не прекратил: увидев, что Феликс Редька едет в Хмельницкий с концертом "Одиссея", поднял тревогу и отмены выступления добился.Патриот Хавунка, написавший донос, – классический уклонист, без проблем ездит по Европе, будучи мужчиной вполне себе призывного возраста, но имея справку от матери – невролога Марты Хавунки."Да, есть украинцы, недостойные выступать во Львове", – вторит ему Мелания Подоляк – политический эксперт, вдова военного пилота Андрея Пильщикова "Джуса" и жена офицера ТЦК. А ещё – дочь бывшей начальницы управления культуры Львовского областного совета Ирины Подоляк, известной в городе по акции "Львов говорит по-русски".А вот Алексей Еренчак – хозяин книжного магазина "Сенс", того самого, в котором придумали советские книги и всю русскоязычную печатную продукцию на макулатуру."Количество защитников Редьки в тредс** открыло шокирующую реальность – среди украинцев ещё очень много людей с позицией "не всё так однозначно" и ждунов. Раньше они не отсвечивали, боялись публичного осуждения, а сейчас, благодаря публичной деятельности некоторых лидеров, расправляют крылья", – написал он."Галицкое НКВД"С Еренчаком спорить не станем: беглый взгляд на соцсети всех вышеобозначенных персонажей, самого Редьки, да и в целом – комментарии под этой историей именно такие: в поддержку комика и против накинувшихся на него языковых охранителей.Признал это и доносчик Хавунка."Вместе с поддержкой я получил тонну хейта, был несколько сотен раз проклят и даже удостоился звания “галицкого НКВД", – сокрушается он в Facebook**.Но удостоился он не только проклятий, но и неизбежного сравнения с убитой националсткой, филологом Ириной Фарион, у которой – вот совпадение – тоже был конфликт с Феликсом Редькой.В 2022-м, в первые дни военных действий, Редька дал концерт в убежище в родных Сумах – на русском, конечно же. А потом, выступая в том же году во Львове сказал, что, хотя Сумы и другие исторически русскоязычные города стремительно украинизируются, не нужно с этим торопиться. То есть более чем мягко намекнул на неадекватное поведение в те дни некоторых жителей Западной Украины, которые требовали от всех немедленной украинизации и даже отказывали в помощи русскоязычным переселенцам с востока.Фарион обозвала комика нищим, неврастеником и рабом, а он потом приезжал на её лекцию и выпытывал, как вытравить из себя раба – в общем, образцовая "патриотическая" грызня. А когда Фарион убили он написал:"Что сейчас делают наши "сознательные" украинские инфлюенсеры? Вместо того, чтобы кричать людям: “Мы уже пробиваем дно, мы убиваем друг друга на улицах! “ Может, хватит хейта и разделения? Такой, не такой, малорос, бандеровец, по-русски говоришь, по-украински говоришь… [Очнитесь], у нас общий враг! Нет, мы лучше напишем: “Пока за украинский убивают, русский поддерживают“…"."За поиск компромиссов"В целом, неосмотрительные украинские артисты в такие скандалы попадают регулярно. Едва только поутихли страсти вокруг Потапа (Алексей Потапенко) и Насти Каменских, внезапно вернувшихся к русскому языку. Но они далеко, за границей, а Редька – на Украине, отец его воюет, и, судя по реакциям в абсолютно любой соцсети, симпатии людей на его стороне.Да к тому же разыгралась эта драма в те самые дни, когда совершенно немыслимые речи звучат прямо с парламентских трибун: на прошлой неделе Гончаренко* предложил соблюдать права русскоязычных и прихожан УПЦ, зафиксировать в Конституции нейтральный статус Украины, отказаться от вступления в НАТО и согласиться на нейтральную демилитаризованную зону в Донбассе.А накануне народный депутат Анна Скороход внесла в Верховную Раду свой проект изменений в Конституцию, включая отказ Украины от присоединения к военным блокам и "отсутствие стремления к совершению агрессии против какой-либо страны".Уже сегодня на этом фоне украинская социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные свежего опроса: 50% респондентов заявили, что мир важнее победы. 56% респондентов готовы пойти на территориальные уступки при получении западных гарантий безопасности, и только 35% выступают против.За прекращение боевых действий и поиск компромиссов на переговорах выступают 57%.Значит, голосов депутатов и комиков будет всё больше – сейчас украинцы, как никогда, хотят и готовы слышать такие слова, и соглашаются с ними.*Внесён в список экстремистов и террористов в РФ**Принадлежит компании Meta – экстремистская организация, её деятельность запрещена в РФ***Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

https://ukraina.ru/20260912/na-russkiy-bereg--bez-zelenskogo-ukrainskie-artisty-ponyali-chto-ukraina-tonet-i-prinyali-reshenie--1083155842.html

https://ukraina.ru/20261008/denatsifikatsiya-ukrainy-nachalas-v-radu-vnesli-zakonoproekty-priblizhayuschie-vypolnenie-usloviy-rossii-1083670906.html

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эксклюзив, украина, львов, киев, ирина фарион, алексей гончаренко, михаил булгаков, тцк, нквд, рада