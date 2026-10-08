Редька против "галицкого НКВД": украинский патриот вступился за русский язык
На Украине разгорелся скандал вокруг стендап-комика Феликса Редьки. История с первого взгляда типичная: украинские публичные спикеры снова выясняют, кто из них правильнее родину любит, а чьи высказывания "прокремлёвские"
"Идеологическая лапша"
Концерты Редьки уже отменили в Хмельницком, Львове, Киеве и Ивано-Франковске. Пока ещё остаётся запланированным концерт в Днепре (Днепропетровске), но кто знает, чем всё закончится.
А началось всё с публичного доноса преподавателя Украинского католического университета во Львове и консультанта программы "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине" (в общем, классического эксперта по евроинтеграции) Тараса Хавунки.
Он до глубины души был возмущён, что в муниципальном учреждении "колыбели украинского самосознания" – Львове – пройдёт концерт юмориста, который позволяет себе непозволительное.
В одной из своих недавних публикаций Редька написал, что "тезис, что русский язык размывает украинскую идентичность – дешёвая заидеологизированная лапша".
“Россия уничтожала украинский язык“ – пропагандистский штамп! Так делали почти все державы в XIX-XX веках. Даже в Бразилии закрывали украинские школы. Украина тоже присоединилась бы к тренду, но… У нас не было собственного государства. Потому что вечно [ругались] и не могли между собой договориться", – написал он, чем спровоцировал истерику, сравнимую с реакцией на недавние "предательские" заявления нардепа Алексея Гончаренко*.
Припомнили Редьке и прошлые грешки: в январе этого года он горько высмеял расправу над киевским памятником Михаилу Булгакову – на фоне серьёзного кризиса в коммунальной сфере.
"Ничего не согревает так, как понимание того, что в Киеве больше не стоит памятник Булгакову. Если нет воды, её всегда много в патриотических лозунгах. Ищите вокруг себя украиноязычных людей, ведь свет их душ компенсирует отключения. Запомните, сначала культура, потом экономика!", – написал юморист.
"Недостойные украинцы"
Самое прекрасное это то, кто накинулся на Феликса Редьку – его единым строем атаковали самые шумные "патриоты".
Среди них особой экспрессией отмечается Александр Леоненко – личность специфическая. Два года назад он переехал из Киева к своему молодому человеку(***) в Одессу и объявил себя "языковым инспектором": ходил по абсолютно русскоязычному городу и писал доносы на бизнес, не сменивший вывески на украинский.
Помогал ТЦК, называл себя настоящим украинским националистом, а потом, как это обычно бывает, сам попал под "бусификацию" и устроил грандиозную медийную истерику – и воевать он не может, и военкомы довели его до нервного срыва, включив в бусике русские песни, и притесняют его все вокруг – за личную жизнь.
На фронт Леоненко, конечно, не попал – собрал в интернете деньги на адвоката (вряд ли это помогает, что конкретно помогло ему – неизвестно).
"Патриотических" истерик не прекратил: увидев, что Феликс Редька едет в Хмельницкий с концертом "Одиссея", поднял тревогу и отмены выступления добился.
12 сентября, 13:08На русский берег – без Зеленского. Украинские артисты поняли, что Украина тонет, и приняли решение Украинские артисты внезапно захотели вернуться к российским зрителям и жирным гонорарам – и даже просятся назад. Будет смешно, если ещё и "95 квартал" начнёт стучаться в российские двери и настаивать на гастролях в РФ…
Патриот Хавунка, написавший донос, – классический уклонист, без проблем ездит по Европе, будучи мужчиной вполне себе призывного возраста, но имея справку от матери – невролога Марты Хавунки.
"Да, есть украинцы, недостойные выступать во Львове", – вторит ему Мелания Подоляк – политический эксперт, вдова военного пилота Андрея Пильщикова "Джуса" и жена офицера ТЦК. А ещё – дочь бывшей начальницы управления культуры Львовского областного совета Ирины Подоляк, известной в городе по акции "Львов говорит по-русски".
А вот Алексей Еренчак – хозяин книжного магазина "Сенс", того самого, в котором придумали советские книги и всю русскоязычную печатную продукцию на макулатуру.
"Количество защитников Редьки в тредс** открыло шокирующую реальность – среди украинцев ещё очень много людей с позицией "не всё так однозначно" и ждунов. Раньше они не отсвечивали, боялись публичного осуждения, а сейчас, благодаря публичной деятельности некоторых лидеров, расправляют крылья", – написал он.
"Галицкое НКВД"
С Еренчаком спорить не станем: беглый взгляд на соцсети всех вышеобозначенных персонажей, самого Редьки, да и в целом – комментарии под этой историей именно такие: в поддержку комика и против накинувшихся на него языковых охранителей.
Признал это и доносчик Хавунка.
"Вместе с поддержкой я получил тонну хейта, был несколько сотен раз проклят и даже удостоился звания “галицкого НКВД", – сокрушается он в Facebook**.
Но удостоился он не только проклятий, но и неизбежного сравнения с убитой националсткой, филологом Ириной Фарион, у которой – вот совпадение – тоже был конфликт с Феликсом Редькой.
В 2022-м, в первые дни военных действий, Редька дал концерт в убежище в родных Сумах – на русском, конечно же. А потом, выступая в том же году во Львове сказал, что, хотя Сумы и другие исторически русскоязычные города стремительно украинизируются, не нужно с этим торопиться. То есть более чем мягко намекнул на неадекватное поведение в те дни некоторых жителей Западной Украины, которые требовали от всех немедленной украинизации и даже отказывали в помощи русскоязычным переселенцам с востока.
Фарион обозвала комика нищим, неврастеником и рабом, а он потом приезжал на её лекцию и выпытывал, как вытравить из себя раба – в общем, образцовая "патриотическая" грызня. А когда Фарион убили он написал:
"Что сейчас делают наши "сознательные" украинские инфлюенсеры? Вместо того, чтобы кричать людям: “Мы уже пробиваем дно, мы убиваем друг друга на улицах! “ Может, хватит хейта и разделения? Такой, не такой, малорос, бандеровец, по-русски говоришь, по-украински говоришь… [Очнитесь], у нас общий враг! Нет, мы лучше напишем: “Пока за украинский убивают, русский поддерживают“…".
"За поиск компромиссов"
В целом, неосмотрительные украинские артисты в такие скандалы попадают регулярно. Едва только поутихли страсти вокруг Потапа (Алексей Потапенко) и Насти Каменских, внезапно вернувшихся к русскому языку. Но они далеко, за границей, а Редька – на Украине, отец его воюет, и, судя по реакциям в абсолютно любой соцсети, симпатии людей на его стороне.
Да к тому же разыгралась эта драма в те самые дни, когда совершенно немыслимые речи звучат прямо с парламентских трибун: на прошлой неделе Гончаренко* предложил соблюдать права русскоязычных и прихожан УПЦ, зафиксировать в Конституции нейтральный статус Украины, отказаться от вступления в НАТО и согласиться на нейтральную демилитаризованную зону в Донбассе.
А накануне народный депутат Анна Скороход внесла в Верховную Раду свой проект изменений в Конституцию, включая отказ Украины от присоединения к военным блокам и "отсутствие стремления к совершению агрессии против какой-либо страны".
08:32Денацификация Украины началась: в Раду внесли законопроекты, приближающие выполнение условий РоссииПосле резонансного заявления народного депутата Алексея Гончаренко*, что нужно выполнить российские условия мира, в Верховную Раду были поданы два законопроекта: об отказе Украины от вступления в НАТО и о пересмотре языковой политики
Уже сегодня на этом фоне украинская социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные свежего опроса: 50% респондентов заявили, что мир важнее победы. 56% респондентов готовы пойти на территориальные уступки при получении западных гарантий безопасности, и только 35% выступают против.
За прекращение боевых действий и поиск компромиссов на переговорах выступают 57%.
Значит, голосов депутатов и комиков будет всё больше – сейчас украинцы, как никогда, хотят и готовы слышать такие слова, и соглашаются с ними.
*Внесён в список экстремистов и террористов в РФ
**Принадлежит компании Meta – экстремистская организация, её деятельность запрещена в РФ
***Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
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