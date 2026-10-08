https://ukraina.ru/20261008/denatsifikatsiya-ukrainy-nachalas-v-radu-vnesli-zakonoproekty-priblizhayuschie-vypolnenie-usloviy-rossii-1083670906.html

Денацификация Украины началась: в Раду внесли законопроекты, приближающие выполнение условий России

Денацификация Украины началась: в Раду внесли законопроекты, приближающие выполнение условий России - 08.10.2026 Украина.ру

Денацификация Украины началась: в Раду внесли законопроекты, приближающие выполнение условий России

После резонансного заявления народного депутата Алексея Гончаренко*, что нужно выполнить российские условия мира, в Верховную Раду были поданы два законопроекта: об отказе Украины от вступления в НАТО и о пересмотре языковой политики

2026-10-08T08:32

2026-10-08T08:32

2026-10-08T09:30

эксклюзив

украина

россия

сша

владимир зеленский

анна скороход

алексей гончаренко

ес

набу

нато

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Второе – пока только в отношении языков стран ЕС, но перечень законов, которые нужно пересмотреть – это именно те документы, с помощью которых запретили на Украине русский язык.Напомним, Гончаренко* на прошлой неделе предложил:– внести изменения в Конституцию Украины, зафиксировав ее нейтральный статус и невступление в НАТО;– согласиться на нейтральную демилитаризованную зону на остающихся сейчас под контролем Украины территориях Донбасса с выводом оттуда ВСУ, но без входа ВС РФ;– дать права русскоязычным и верующим УПЦ по типу прав нацменьшинств, как это требуют для себя, например, венгры.За это Гончаренко* исключили из партии "Европейская солидарность", что в нынешних условиях ему только на руку. Партия, как и ее лидер Петр Порошенко*, с минимальными рейтингами и не имеет больших политических перспектив.Что главное, к Гончаренко* не пришли из СБУ с "пидозрой" по госизмене, сепаратизму и "оправданию российской агрессии". Согласно устоявшейся после Майдана и особенно после 2022 года практике, призывы к отделению территорий – это очевидная госизмена и сепаратизм, а признание того, что одной из причин войны является украинская политика в отношении русского языка и церкви – оправдание агрессии. Но СБУ ничего не видит.Не заметили там и прошедшей сразу после заявления Гончаренко* акции в центре Киева с лозунгами "за мир".А только начинается неделя, как народный депутат Анна Скороход вносит в Верховную Раду проект изменений в Конституцию, которые закрепят отказ Украины от присоединения к военным блокам, то есть к НАТО — первый пункт мирного плана Гончаренко*.Мало того, в законопроекте указано, что Украина должна подтвердить "отсутствие стремления к совершению агрессии против какой-либо страны". По словам Скороход, потеря территорий – слишком высокая цена за вступление в Североатлантический альянс.Стремление как в НАТО, так и в ЕС было закреплено в Конституции в начале 2019 года, еще при президенте Порошенко*. Положение про евроинтеграцию Скороход предлагает сохранить – об этом поговорим чуть дальше.Сейчас же следует разобраться: как такая Анна Скороход? У нее оппозиционное реноме в том смысле, в котором сегодня понимается оппозиция на Украине."Я считаю, что по конституции Зеленский нелегитимный президент, — заявила она. — Зеленский контролирует правоохранительные органы и суды. Думаю, я дала понять, почему у нас много трусов, точнее почему в Верховной раде нет людей, имеющих силы и голоса, и почему у нас нелегитимно-легитимный президент. У нас полицейская страна".По сути, Скороход объяснила, как устроена власть на Украине. Зеленский уже не должен ничем управлять, но у него в руках находится силовой аппарат, с помощью которого он затыкает всем рты.Именно контроль над силовым аппаратом стал предметом борьбы Зеленского против НАБУ с грантовыми антикоррупционными активистами, который длится с конца 2025 года.Зеленский проигрывает – часть его приближенных выбита из большой политики и проходит по коррупционным уголовным делам, небольшая часть даже сидит, а сам Зеленский фигурирует на записях НАБУ, значит, потенциально может стать фигурантом уголовного дела.Кроме того, часть европейских траншей, которые закрывают потребности украинского бюджета, привязаны к проведению реформ, в том числе к изменению системы назначения глав силовых органов через голосования с определяющим участием "международных экспертов".Реформа лишит Зеленского реальной власти. Но у него в руках есть серьезный козырь – война. Пока она идет, он будет президентом, а пока он президент, его не посадят.Также Зеленский надеется, что проводимый им саботаж реформ не отразится на финансировании, ведь прекращение финансирования будет означать "победу Путина" – Европа на такое не решится.Может показаться, что заявление Скороход о "полицейском государстве" – это голос НАБУ, но нет. Год назад в интервью американскому журналисту она критиковала Зеленского за озвучиваемый им "бред" о соотношениях военных потерь, много говорила о незаконности "бусификации" и преступлениях внутри ВСУ.Это не риторика поддерживающих НАБУ "соросят". Наоборот, "соросята" неоднократно набрасывались на Скороход с обвинениями в распространении "российских нарративов" так же, как сейчас они набросились на Гончаренко*.Скороход – это скорее про попытку самостоятельно пробиться к трампистам и стать их представителем в украинской политике. По словам американского бизнесмена Сэма Кислина, который называет себя "приближенным к Трампу", нардеп была у него в гостях в Нью-Йорке весной 2025 года."Мы готовим её на замену Зеленскому", – сказал он тогда.Слишком уж всерьез это заявление воспринимать не следует, но направление деятельности Скороход оно характеризует.Ну и, самое главное, в декабре 2025 года, практически сразу после ее американских активностей, НАБУ вручает Скороход "пидозру". Суть дела не важна, поскольку так или иначе коррумпированы абсолютно все. Важны обстоятельства и цели, то есть дело не в критике Зеленского ("соросята" его тоже критикуют), а в предмете этой критики и то, кому жалуются.Грубо говоря, можно жаловаться руководству ЕС на то, что Зеленский с друзьями разворовывает европейскую помощь и поэтому плохо воюет, но нельзя жаловаться Трампу на то, что Украина превратилась в военно-полицейское государство и ее надо реформировать, для чего, вероятно, придется подписывать какой-то мирный договор с РФ.После получения "пидозры" Скороход назвала НАБУ "самыми большими врагами Украины", обвинив антикоррупционные органы в том, что их никто не избирал, но они фактически узурпировали власть в стране. Вообще-то это заявка на независимость, насколько вообще независимой может быть относительно небольшая и бедная страна, географически зажатая между двух политических полюсов. Вместе с законопроектом о нейтральном статусе Украины заявка только усиливается.Итак, на законопроект набросились "соросята". А кто поддержал? Госсекретарь США Марко Рубио, который сказал, что вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит на повестке дня, а США сосредоточены на завершении конфликта. Как известно, нейтральный статут Украины — одно из ключевых российских требований для подписания мирного договора.Интересна реакция Зеленского. Встать на сторону "соросят" он не может (это его прямые враги), но и публично заявить, что Гончаренко* и Скороход правы – значит "ухудшить переговорные позиции", то есть заранее согласиться с тем, за что на переговорах можно было бы что-то для себя выторговать. Поэтому он сказал, что призывы к компромиссам с РФ – это "сдача интересов страны", но подконтрольные Зеленскому сотрудники СБУ ни к кому не пришли.Кроме того, вполне подконтрольный Зеленскому через главу правящей фракции Давида Арахамию парламент 12 октября собирается голосовать за законопроект о расширении права венгерского языка и других языков ЕС в сфере образования. Это требование Венгрии для открытия двух кластеров по евроинтеграции.Конечно, вопрос венгерского нацменьшинства на Украине не тождественен вопросу русского языка. Если требовать прав для русских, то русские (сколько бы их ни оставалось на Украине) должны себя как-то институализировать, но сейчас это невозможно.Поэтому единственное реалистичное на сегодняшний момент решение вопроса с русским языком – это выполнение Конституции, а именно ее знаменитого 10-го пункта. Не выполняется он из-за пакета явно неконституционных украинизаторских законов, принятых после победы Майдана, которые сейчас, в связи с требованием Венгрии, будут пересматриваться.Пока о русском языке речи не идет, но раньше невозможен был разговор и о венгерском. Потенциально продолжение евроинтеграции Украины, претензий к чему у России нет, раньше или позже поставит вопрос о языковых правах значительной части населения, если люди будут реализации этих прав требовать. Сейчас главное, что в принципе начался пересмотр языковой политики Майдана.Гончаренко* и Скороход могли действовать самостоятельно, получив какой-то карт-бланш от американцев, но Зеленский, хоть публично и дистанцировался от них, никаких репрессивных действий не предпринял, хотя имеет для этого все возможности. Рада в целом самостоятельно действовать не может. Это значит, что Зеленский не противодействует изменениям.Дело в том, что он находится в сложном положении. Единственный источник денег для продолжения войны – Евросоюз. В то же время ЕС является куратором главного внутреннего противника Зеленского – альянса НАБУ, грантовых СМИ и антикоррупционных активистов.ЕС требует от Зеленского передачи под внешнее управление силовых органов, через которые Зеленский и осуществляет управление Украиной. Без них его власть останется лишь номинальной и нет никаких гарантий, что после окончания войны и выборов он не сядет.Спасение Зеленского – либо бесконечная война и надежда, что ЕС все-равно будет давать деньги, даже без принятия им требуемых реформ, либо договоренность с американцами о гарантиях безопасности после выборов. Но тогда надо подписывать мир на условиях Трампа. А для этого придется договариваться с Россией, то есть выполнять хотя бы и самые компромиссные, но все же российские условия.Необходимость их выполнения надо как-то "продать" в стране, где годами накачивалась антироссийская истерия и идея о том, что равноправие для русского языка равно уничтожению Украины. Эту "продажу" должен осуществить кто-то от имени Зеленского, но не сам Зеленский.Как бы ни звучало парадоксально, но политически ослабленный действиями НАБУ Зеленский – более удобный вариант для РФ, чем те, кого хотят привести к власти грантовые антикоррупционеры. В конце концов, президент Путин сказал, что Зеленскому еще подписывать капитуляцию.* Внесены в реестр террористов и экстремистов

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эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, анна скороход, алексей гончаренко, ес, набу, нато