https://ukraina.ru/20261008/peregovory-i-porazhenie-rossii-chego-ne-samom-dele-khotyat-ukraintsy-1083677338.html

Переговоры и "поражение России": чего на самом деле хотят украинцы

Переговоры и "поражение России": чего на самом деле хотят украинцы - 08.10.2026 Украина.ру

Переговоры и "поражение России": чего на самом деле хотят украинцы

Вот уже несколько дней на Украине обсуждают возможные переговоры с Россией, которые могли бы положить конец вооружённому конфликту. По данным социологов, за это выступают якобы 75% населения подконтрольных Киеву территорий. Но, по сути, речь идёт о передышке, чтобы накопить силы для новых ударов по России.

2026-10-08T09:59

2026-10-08T09:59

2026-10-08T09:59

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Со вторника, 6 октября, украинские СМИ запестрели одинаковыми заголовками: «75% украинцев допускают переговоры с Россией для завершения войны». Речь шла о результатах социологического опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС) 12-21 сентября 2026 года.Респондентам действительно был задан вопрос: «Вы допускаете или нет проведение в настоящее время переговоров с Россией для прекращения войны?» 75% опрошенных ответили, что допускают такие переговоры, 21% – не допускают, а ещё 4% не определились. Предваряя ожидаемый вой турбопатриотов «Зрада!», социологи специально подчеркнули, что вопрос касался лишь факта проведения переговоров.«Некорректно трактовать этот вопрос как уровень поддержки уступок в пользу России», – сказано в пресс-релизе КМИС.Там также отмечено, что что по сравнению с февралем 2025 года распределение ответов практически не изменилось. Тогда переговоры допускали 74% украинцев, не допускали – 19%, а затруднились с ответом 7%. Таким образом, доля тех, кто допускает переговоры, изменилась на 1 процентный пункт, тех, кто не допускает, – на 2 пункта. Доля неопределившихся уменьшилась на 3 пункта.В КМИС называют результаты двух опросов «практически идентичными».Вот только придворные социологи Зеленского (а кому ещё позволят проводить опросы во время военного положения, да ещё и с провокационными вопросами?) откровенно химичат. Дело в том, что в исследовании КМИС вопрос о допустимости переговоров с Россией был вторым, а на первом месте традиционно был вопрос о том, кто, по ощущению украинцев (сформулировано именно так), в итоге победит в войне – Украина или Россия?И тут вроде как тоже без особых изменений. В сентябре 2026 года 47% опрошенных ответили «безусловно, Украина», 32% – «скорее Украина» (вместе 79%), 5% – «скорее Россия», 2% – «безусловно, Россия», и 14% не определились с позицией.Данные за февраль 2025 года почти идентичны: соответственно, 46% и 31% видели безусловную или относительную победу Украины (в сумме 77%), 7% и 1% – России, и 16% сложно было ответить.Но в этом разделе есть ещё ответы, которые жители подконтрольных Киеву территорий дали в июле 2026 года, после того, как Владимир Зеленский объявил «40-дневную операцию по принуждению России к миру».Поскольку её начало было эффектным (об эффективности умолчим), это сразу же отразилось на настроениях украинцев. Всего два месяца назад 60% из них считали победу Украины безусловной, ещё 25% – относительной (то есть вместе 85%), в безусловную победу России не верил ни один опрошенный, а относительную допускали лишь 2% респондентов.Очевидно, что охлаждение победных настроений к середине сентября связано с провалом операции Зеленского и ответом России на неё, но киевские социологи об этом умалчивают.Но молчат они и о более серьёзном моменте. Поскольку речь идёт о регулярных исследованиях, очевидно, в июле 2026-го украинцев тоже спрашивали о допустимости переговоров с Россией, однако КМИС эти данные почему-то не привёл. Судя по всему, они совершенно не вписывались в шоу «Украина готова к мирным переговорам», которое вот уже несколько дней идёт в украинских СМИ в исполнении различных актёров.Всё началось ещё 2 октября, когда депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, член фракции Петра Порошенко*, заявил, что Украина должна искать возможность остановить войну, и предложил постепенно двигаться к завершению войны путём отдельных договоренностей с Россией с участием государств-гарантов. А в воскресенье, 4 октября, он разместил в киевском издании «Украинская правда» колонку под претенциозным заголовком «Мирный план Гончаренко: как остановить войну шаг за шагом».Гончаренко предложил обсуждать с Москвой нейтральный статус Украины и отказ от вступления в НАТО, частичное снятие санкций, статус русского языка и церкви на Украине, а также будущее Донбасса.«Умереть всей страной ради того, чтобы стать членом НАТО, по-моему, абсурд», – написал депутат.В тот же день глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев из президентской партии «Слуга народа» написал в соцсетях, что «активизация переговоров и достижение мира должны стать нашим главным приоритетом». По его мнению, окончательные условия мирного соглашения должны быть вынесены на референдум.А несколькими днями ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил о «широком общественном запросе на поиск мира», и призвал искать путь к нему, подкреплённый гарантиями партнеров.Стоит отметить, что Гончаренко* в своей колонке специально подчеркнул: переговоры с Россией должны предусматривать взаимные уступки, и отверг отождествление договорённостей с капитуляцией. Скажете, очень похоже на аргументацию в пресс-релизе КМИС? И это не случайно. По информации издания Украина.ру, Гончаренко* дал команду подготовить свою колонку именно после того, как в его распоряжение попали ещё не опубликованные результаты упомянутого социологического опроса.Они должны были оказаться в СМИ в понедельник, но в связи с появлением «мирного плана Гончаренко» Офис президента взял паузу, и 5 октября была обнародована лишь часть опроса, посвящённая отношению украинцев к возможному баллотированию Зеленского на второй срок.А накануне вечером Владимир Зеленский, не называя фамилий Гончаренко* и Гетманцева, заявил, что единство – это ответственность «прежде всего народных избранников». Он подчеркнул, что они служат Украине, и сдавать «интересы нашему государству нельзя ни в коем случае».«Нам панику сеять не надо. И так хватает всех вызовов, ударов. Хаос никому не нужен. Россия этого и добивается», – сказал глава киевского режима.«Как бы нам сложно ни было, нельзя прогибаться под Путина и под Россию, потому что Украину сломают. Это ответственность безусловно личная. Я понимаю, что от этих людей точно не зависит переговорный процесс, поэтому народ Украины может быть спокоен», – пафосно добавил он.При этом несколькими часами ранее во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве Зеленский заявил, что Украина готова принять участие в трёхсторонней встрече с Россией и США на техническом уровне, которую американцы предлагают провести до конца октября.Но это, как говорится, кого надо переговоры: Гончаренко* с Гетманцевым и Тереховым к ним действительно не допустят. Тем более, что Гончаренко* оперативно исключили из фракции Порошенко, и внесли на печально известный «Миротворец» (портал признан в России экстремистским).Кстати, там же вскоре может оказаться ещё одна народная избранница – Анна Скороход, которая внесла в Верховную Раду законопроект о закреплении в Конституции Украины нейтрального статуса страны и полном отказе от курса на вступление в НАТО – при сохранении курса в Евросоюз.Скороход, избранная как выдвиженец партии «Слуга народа», ещё с осени 2019 года «идёт не в ногу», её исключили из фракции «слуг» и открыли уголовное дело по обвинению во взяточничестве (депутат, естественно, всё отрицает). А вот Гончаренко* за публичные призывы к переговорам с Россией вполне может грозить преследование по статье о государственной измене – как ещё одному исключённому из фракции «Слуга народа» депутату Верховной Рады, Александру Дубинскому, ныне находящемуся за решёткой.При этом в социальных сетях самого Дубинского появилась весьма критическая оценка «партии мира». По его словам, «Банковая разыгрывает старую разводку – мир нам, конечно, нужен, но сначала условия переговоров должны пройти общественное обсуждение, после которого выяснится, что мир нужен всем, а согласиться нельзя ни на один из его пунктов».Собственно, это демонстрирует ещё один вопрос, который задали украинцам социологи из КМИС – о сценарии прекращения огня. Он чрезвычайно сложно сформулирован, и содержит сразу несколько условий: это прекращение должно произойти по нынешней линии боевых действий, неподконтрольные Киеву территории не будут юридически признаны частью России, продолжится укрепление армии (т.е. нет «демилитиризации» или других ограничений по требованию России), и продолжится движение Украины в ЕС и НАТО.Но даже в таком варианте прекращение огня (а не заключение мира!) готовы поддержать только 69% украинцев, 22% против, а 9% не определились.«Таким образом, тот факт, что 69% в этом опросе поддерживают прекращение боевых действий по нынешней линии фронта, в значительной степени обуславливается ожиданиями реальных гарантий безопасности (поскольку мы говорили об укреплении армии и движении к ЕС и НАТО)», – сказано в пресс-релизе КМИС.Исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий настроения большинства украинцев характеризует как прагматичные.«Обычные граждане гораздо спокойнее относятся даже к самым сложным вопросам. Компромиссы, на которые готовы украинцы, не должны превращаться в односторонние уступки или выглядеть как капитуляция Украины. Украинцы выбирают продолжение борьбы за настоящий мир», – прямо заявляет киевский социолог.Кроме этого, согласно тому же опросу КМИС, 62% респондентов утверждают, что «готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно» – очевидно, для победы. В Киеве таких и вовсе 72%. Сложно сказать, насколько эти данные соответствуют действительности, но каких-либо признаков готовности украинского общества к мирным переговорам также не видно.* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ

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https://ukraina.ru/20261008/denatsifikatsiya-ukrainy-nachalas-v-radu-vnesli-zakonoproekty-priblizhayuschie-vypolnenie-usloviy-rossii-1083670906.html

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эксклюзив, россия, украина, киев, владимир зеленский, алексей гончаренко, марина порошенко, нато, верховная рада, слуга народа