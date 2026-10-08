Переговоры и "поражение России": чего на самом деле хотят украинцы
Вот уже несколько дней на Украине обсуждают возможные переговоры с Россией, которые могли бы положить конец вооружённому конфликту. По данным социологов, за это выступают якобы 75% населения подконтрольных Киеву территорий. Но, по сути, речь идёт о передышке, чтобы накопить силы для новых ударов по России.
Со вторника, 6 октября, украинские СМИ запестрели одинаковыми заголовками: «75% украинцев допускают переговоры с Россией для завершения войны». Речь шла о результатах социологического опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС) 12-21 сентября 2026 года.
Респондентам действительно был задан вопрос: «Вы допускаете или нет проведение в настоящее время переговоров с Россией для прекращения войны?» 75% опрошенных ответили, что допускают такие переговоры, 21% – не допускают, а ещё 4% не определились. Предваряя ожидаемый вой турбопатриотов «Зрада!», социологи специально подчеркнули, что вопрос касался лишь факта проведения переговоров.
«Некорректно трактовать этот вопрос как уровень поддержки уступок в пользу России», – сказано в пресс-релизе КМИС.
Там также отмечено, что что по сравнению с февралем 2025 года распределение ответов практически не изменилось. Тогда переговоры допускали 74% украинцев, не допускали – 19%, а затруднились с ответом 7%. Таким образом, доля тех, кто допускает переговоры, изменилась на 1 процентный пункт, тех, кто не допускает, – на 2 пункта. Доля неопределившихся уменьшилась на 3 пункта.
В КМИС называют результаты двух опросов «практически идентичными».
Вот только придворные социологи Зеленского (а кому ещё позволят проводить опросы во время военного положения, да ещё и с провокационными вопросами?) откровенно химичат. Дело в том, что в исследовании КМИС вопрос о допустимости переговоров с Россией был вторым, а на первом месте традиционно был вопрос о том, кто, по ощущению украинцев (сформулировано именно так), в итоге победит в войне – Украина или Россия?
3 октября, 17:21Концепция изменилась: почему украинцы вдруг резко захотели мириться с РоссиейНа Украине опубликовали свежую социологию. Можно констатировать: сдвиг геологических пластов самого глубокого залегания произошел. 72% украинцев выступают за мирные переговоры, а почти половина — 48% — допускают компромисс по территориям. Опрос в конце сентября проводил "Фонд исследований будущего".
И тут вроде как тоже без особых изменений. В сентябре 2026 года 47% опрошенных ответили «безусловно, Украина», 32% – «скорее Украина» (вместе 79%), 5% – «скорее Россия», 2% – «безусловно, Россия», и 14% не определились с позицией.
Данные за февраль 2025 года почти идентичны: соответственно, 46% и 31% видели безусловную или относительную победу Украины (в сумме 77%), 7% и 1% – России, и 16% сложно было ответить.
Но в этом разделе есть ещё ответы, которые жители подконтрольных Киеву территорий дали в июле 2026 года, после того, как Владимир Зеленский объявил «40-дневную операцию по принуждению России к миру».
Поскольку её начало было эффектным (об эффективности умолчим), это сразу же отразилось на настроениях украинцев. Всего два месяца назад 60% из них считали победу Украины безусловной, ещё 25% – относительной (то есть вместе 85%), в безусловную победу России не верил ни один опрошенный, а относительную допускали лишь 2% респондентов.
Очевидно, что охлаждение победных настроений к середине сентября связано с провалом операции Зеленского и ответом России на неё, но киевские социологи об этом умалчивают.
Но молчат они и о более серьёзном моменте. Поскольку речь идёт о регулярных исследованиях, очевидно, в июле 2026-го украинцев тоже спрашивали о допустимости переговоров с Россией, однако КМИС эти данные почему-то не привёл. Судя по всему, они совершенно не вписывались в шоу «Украина готова к мирным переговорам», которое вот уже несколько дней идёт в украинских СМИ в исполнении различных актёров.
Всё началось ещё 2 октября, когда депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, член фракции Петра Порошенко*, заявил, что Украина должна искать возможность остановить войну, и предложил постепенно двигаться к завершению войны путём отдельных договоренностей с Россией с участием государств-гарантов. А в воскресенье, 4 октября, он разместил в киевском издании «Украинская правда» колонку под претенциозным заголовком «Мирный план Гончаренко: как остановить войну шаг за шагом».
Гончаренко предложил обсуждать с Москвой нейтральный статус Украины и отказ от вступления в НАТО, частичное снятие санкций, статус русского языка и церкви на Украине, а также будущее Донбасса.
«Умереть всей страной ради того, чтобы стать членом НАТО, по-моему, абсурд», – написал депутат.
В тот же день глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев из президентской партии «Слуга народа» написал в соцсетях, что «активизация переговоров и достижение мира должны стать нашим главным приоритетом». По его мнению, окончательные условия мирного соглашения должны быть вынесены на референдум.
А несколькими днями ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил о «широком общественном запросе на поиск мира», и призвал искать путь к нему, подкреплённый гарантиями партнеров.
Стоит отметить, что Гончаренко* в своей колонке специально подчеркнул: переговоры с Россией должны предусматривать взаимные уступки, и отверг отождествление договорённостей с капитуляцией. Скажете, очень похоже на аргументацию в пресс-релизе КМИС? И это не случайно. По информации издания Украина.ру, Гончаренко* дал команду подготовить свою колонку именно после того, как в его распоряжение попали ещё не опубликованные результаты упомянутого социологического опроса.
Они должны были оказаться в СМИ в понедельник, но в связи с появлением «мирного плана Гончаренко» Офис президента взял паузу, и 5 октября была обнародована лишь часть опроса, посвящённая отношению украинцев к возможному баллотированию Зеленского на второй срок.
А накануне вечером Владимир Зеленский, не называя фамилий Гончаренко* и Гетманцева, заявил, что единство – это ответственность «прежде всего народных избранников». Он подчеркнул, что они служат Украине, и сдавать «интересы нашему государству нельзя ни в коем случае».
«Нам панику сеять не надо. И так хватает всех вызовов, ударов. Хаос никому не нужен. Россия этого и добивается», – сказал глава киевского режима.
«Как бы нам сложно ни было, нельзя прогибаться под Путина и под Россию, потому что Украину сломают. Это ответственность безусловно личная. Я понимаю, что от этих людей точно не зависит переговорный процесс, поэтому народ Украины может быть спокоен», – пафосно добавил он.
08:32Денацификация Украины началась: в Раду внесли законопроекты, приближающие выполнение условий РоссииПосле резонансного заявления народного депутата Алексея Гончаренко*, что нужно выполнить российские условия мира, в Верховную Раду были поданы два законопроекта: об отказе Украины от вступления в НАТО и о пересмотре языковой политики
При этом несколькими часами ранее во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве Зеленский заявил, что Украина готова принять участие в трёхсторонней встрече с Россией и США на техническом уровне, которую американцы предлагают провести до конца октября.
Но это, как говорится, кого надо переговоры: Гончаренко* с Гетманцевым и Тереховым к ним действительно не допустят. Тем более, что Гончаренко* оперативно исключили из фракции Порошенко, и внесли на печально известный «Миротворец» (портал признан в России экстремистским).
Кстати, там же вскоре может оказаться ещё одна народная избранница – Анна Скороход, которая внесла в Верховную Раду законопроект о закреплении в Конституции Украины нейтрального статуса страны и полном отказе от курса на вступление в НАТО – при сохранении курса в Евросоюз.
Скороход, избранная как выдвиженец партии «Слуга народа», ещё с осени 2019 года «идёт не в ногу», её исключили из фракции «слуг» и открыли уголовное дело по обвинению во взяточничестве (депутат, естественно, всё отрицает). А вот Гончаренко* за публичные призывы к переговорам с Россией вполне может грозить преследование по статье о государственной измене – как ещё одному исключённому из фракции «Слуга народа» депутату Верховной Рады, Александру Дубинскому, ныне находящемуся за решёткой.
При этом в социальных сетях самого Дубинского появилась весьма критическая оценка «партии мира». По его словам, «Банковая разыгрывает старую разводку – мир нам, конечно, нужен, но сначала условия переговоров должны пройти общественное обсуждение, после которого выяснится, что мир нужен всем, а согласиться нельзя ни на один из его пунктов».
Собственно, это демонстрирует ещё один вопрос, который задали украинцам социологи из КМИС – о сценарии прекращения огня. Он чрезвычайно сложно сформулирован, и содержит сразу несколько условий: это прекращение должно произойти по нынешней линии боевых действий, неподконтрольные Киеву территории не будут юридически признаны частью России, продолжится укрепление армии (т.е. нет «демилитиризации» или других ограничений по требованию России), и продолжится движение Украины в ЕС и НАТО.
Но даже в таком варианте прекращение огня (а не заключение мира!) готовы поддержать только 69% украинцев, 22% против, а 9% не определились.
«Таким образом, тот факт, что 69% в этом опросе поддерживают прекращение боевых действий по нынешней линии фронта, в значительной степени обуславливается ожиданиями реальных гарантий безопасности (поскольку мы говорили об укреплении армии и движении к ЕС и НАТО)», – сказано в пресс-релизе КМИС.
28 сентября, 10:54Хуже, чем на фронте: социологи объявили Киев самым депрессивным городом УкраиныСреди всех граждан Украины наиболее тяжелое морально-психологическое состояние сейчас фиксируется у жителей Киева, заявил директор украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович со ссылкой на данные исследований
Исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий настроения большинства украинцев характеризует как прагматичные.
«Обычные граждане гораздо спокойнее относятся даже к самым сложным вопросам. Компромиссы, на которые готовы украинцы, не должны превращаться в односторонние уступки или выглядеть как капитуляция Украины. Украинцы выбирают продолжение борьбы за настоящий мир», – прямо заявляет киевский социолог.
Кроме этого, согласно тому же опросу КМИС, 62% респондентов утверждают, что «готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно» – очевидно, для победы. В Киеве таких и вовсе 72%. Сложно сказать, насколько эти данные соответствуют действительности, но каких-либо признаков готовности украинского общества к мирным переговорам также не видно.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
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