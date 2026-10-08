https://ukraina.ru/20261008/za-eks-zamglavy-op-mudruyu-vnesli-polnuyu-summu-zaloga--20-mln-griven-1083690893.html
За экс-замглавы ОП Мудрую внесли полную сумму залога — 20 млн гривен
За экс-замглавы ОП Мудрую внесли полную сумму залога — 20 млн гривен - 08.10.2026 Украина.ру
За экс-замглавы ОП Мудрую внесли полную сумму залога — 20 млн гривен
За бывшую заместительницу руководителя Офиса президента Украины Ирину Мудрую внесли всю сумму залога — 20 млн гривен. Об этом 8 октября сообщили украинские СМИ
2026-10-08T16:03
2026-10-08T16:03
2026-10-08T16:03
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украина
россия
ярослав мудрый
владимир зеленский
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сизо
высший антикоррупционный суд
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Мудрая находилась под стражей с 25 августа — около полутора месяцев. Тогда Высший антикоррупционный суд Украины отправил её в СИЗО с возможностью освобождения под залог.Ранее защита Мудрой жаловалась на трудности с перечислением средств. На заседании 28 сентября экс-чиновница заявляла, что решение о её свободе фактически принимает банк, а не суд.Мудрую подозревают в попытке через фирмы-прокладки внести залог за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.Об этом – в материале НАБУ задержало Мудрую из окружения ЗеленскогоБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, россия, ярослав мудрый, владимир зеленский, офис президента, сизо, высший антикоррупционный суд
Новости, Украина, Россия, Ярослав Мудрый, Владимир Зеленский, Офис президента, СИЗО, Высший антикоррупционный суд
За экс-замглавы ОП Мудрую внесли полную сумму залога — 20 млн гривен
За бывшую заместительницу руководителя Офиса президента Украины Ирину Мудрую внесли всю сумму залога — 20 млн гривен. Об этом 8 октября сообщили украинские СМИ
Мудрая находилась под стражей с 25 августа — около полутора месяцев. Тогда Высший антикоррупционный суд Украины отправил её в СИЗО с возможностью освобождения под залог.
Ранее защита Мудрой жаловалась на трудности с перечислением средств. На заседании 28 сентября экс-чиновница заявляла, что решение о её свободе фактически принимает банк, а не суд.
Мудрую подозревают в попытке через фирмы-прокладки внести залог за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
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