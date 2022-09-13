В Харьковской области арестовали сотрудницу администрации одного из поселков
© пресс-служба украинской прокуратуры Харьковской областиЗадержана сотрудница администрации Шевченково в Харьковской области
© пресс-служба украинской прокуратуры Харьковской области
Украинские силовики нашли и арестовали начальника организационно-информационного отдела администрации поселка Шевченково. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины
ВСУ заняли населенные пункты Харьковской области, которые ранее оставили российские военнослужащие в рамках перегруппировки. Украинские силовики организовали репрессии в отношении местных жителей.
В поселке Шевченково задержали чиновницу. В мае 2022 года женщина согласилась работать в новой, военно-гражданской администрации. В украинской прокуратуре возбудили уголовное дело по статье "Коллаборационизм", женщину объявили в розыск.
После того, как ВСУ заняли Шевченково, женщину нашли и арестовали.
3 августа, 16:15"Бегут от репрессий": американский журналист объяснил, почему украинцы выбирают РоссиюОбозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин считает, что украинцы переходят на сторону России из-за репрессий и преследований на родине, материал с громким заголовком "Так как украинцы бегут в Россию, мы должны задаться вопросом, спасают ли наши миллиарды демократию, или порождают коррупцию" опубликован на сайте издания 27 июля