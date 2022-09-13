В Харьковской области арестовали сотрудницу администрации одного из поселков - 13.09.2022 Украина.ру
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В Харьковской области арестовали сотрудницу администрации одного из поселков
В Харьковской области арестовали сотрудницу администрации одного из поселков - 13.09.2022 Украина.ру
В Харьковской области арестовали сотрудницу администрации одного из поселков
Украинские силовики нашли и арестовали начальника организационно-информационного отдела администрации поселка Шевченково. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины
2022-09-13T09:52
2022-09-13T09:52
новости
харьковская область
арест
чиновник
администрация
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ВСУ заняли населенные пункты Харьковской области, которые ранее оставили российские военнослужащие в рамках перегруппировки. Украинские силовики организовали репрессии в отношении местных жителей. В поселке Шевченково задержали чиновницу. В мае 2022 года женщина согласилась работать в новой, военно-гражданской администрации. В украинской прокуратуре возбудили уголовное дело по статье "Коллаборационизм", женщину объявили в розыск.После того, как ВСУ заняли Шевченково, женщину нашли и арестовали.
https://ukraina.ru/20220803/1037261587.html
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новости, харьковская область, арест, чиновник, администрация
Новости, Харьковская область, арест, чиновник, администрация

В Харьковской области арестовали сотрудницу администрации одного из поселков

09:52 13.09.2022
 
© пресс-служба украинской прокуратуры Харьковской областиЗадержана сотрудница администрации Шевченково в Харьковской области
Задержана сотрудница администрации Шевченково в Харьковской области
© пресс-служба украинской прокуратуры Харьковской области
Читать в
Украинские силовики нашли и арестовали начальника организационно-информационного отдела администрации поселка Шевченково. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины
ВСУ заняли населенные пункты Харьковской области, которые ранее оставили российские военнослужащие в рамках перегруппировки. Украинские силовики организовали репрессии в отношении местных жителей.
В поселке Шевченково задержали чиновницу. В мае 2022 года женщина согласилась работать в новой, военно-гражданской администрации. В украинской прокуратуре возбудили уголовное дело по статье "Коллаборационизм", женщину объявили в розыск.
После того, как ВСУ заняли Шевченково, женщину нашли и арестовали.
3 августа, 16:15
"Бегут от репрессий": американский журналист объяснил, почему украинцы выбирают РоссиюОбозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин считает, что украинцы переходят на сторону России из-за репрессий и преследований на родине, материал с громким заголовком "Так как украинцы бегут в Россию, мы должны задаться вопросом, спасают ли наши миллиарды демократию, или порождают коррупцию" опубликован на сайте издания 27 июля
 
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09:52В Харьковской области арестовали сотрудницу администрации одного из поселков
09:38В Армении заявили об убитых и раненных в результате конфликта на границе с Азербайджаном
09:37Харьковская область снова осталась без света
09:33В Харькове остановили метро
09:29Всё только начинается. Что на самом деле произошло в результате российских ударов по энергетике Украины
09:20"Сжиженные молекулы свободы": Пушков ответил Санду о цене на газ
09:17В Китае рассказали, являются ли события в Харьковской области "поворотным моментом" конфликта на Украине
09:00Безопасность Херсонской области, проблемы с дипломатами из РФ. Главное на Украине на утро 13 сентября
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