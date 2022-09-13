https://ukraina.ru/20220913/1038675679.html

В Харьковской области арестовали сотрудницу администрации одного из поселков

В Харьковской области арестовали сотрудницу администрации одного из поселков - 13.09.2022 Украина.ру

В Харьковской области арестовали сотрудницу администрации одного из поселков

Украинские силовики нашли и арестовали начальника организационно-информационного отдела администрации поселка Шевченково. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины

2022-09-13T09:52

2022-09-13T09:52

2022-09-13T09:52

новости

харьковская область

арест

чиновник

администрация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038675561_0:0:1189:669_1920x0_80_0_0_7111a63d323b58633bc6ceadcde8f371.jpg.webp

ВСУ заняли населенные пункты Харьковской области, которые ранее оставили российские военнослужащие в рамках перегруппировки. Украинские силовики организовали репрессии в отношении местных жителей. В поселке Шевченково задержали чиновницу. В мае 2022 года женщина согласилась работать в новой, военно-гражданской администрации. В украинской прокуратуре возбудили уголовное дело по статье "Коллаборационизм", женщину объявили в розыск.После того, как ВСУ заняли Шевченково, женщину нашли и арестовали.

https://ukraina.ru/20220803/1037261587.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьковская область, арест, чиновник, администрация